Экономическая ответственность российского агрессора перед Украиной и миром. Военное преступление и экономическое наказание

Российская агрессия — это преступление перед Украиной и человечеством, которому нет и никогда не будет оправдания. И за свои военные преступления Россия должна понести безусловную ответственность.

В то же время российская агрессия приводит к вполне конкретным негативным экономическим последствиям для мирового сообщества. Поэтому сегодня надо также поднимать вопрос об экономической ответственности агрессора не только перед Украиной, но и перед миром. Ведь именно российская агрессия стала причиной появления ряда негативных экономических эффектов глобального характера, отмечает издание ZN.ua.

Фактически сложилась ситуация, очень похожая на пандемию, когда природный катаклизм (в этом случае внеэкономическое явление) вызывает экономический кризис. При этом, в отличие от природных катаклизмов и «классических» экономических кризисов (обусловленных как объективными противоречиями развития, так и ошибочными экономическими решениями), нынешние экономические проблемы порождены вполне осознанными и конкретными действиями РФ против Украины. Причем эти проблемы уже приобрели глобальный характер.

В целом прямые экономические последствия российской агрессии можно определить следующим образом. Это, во-первых, экономические потери Украины. Их полная оценка еще впереди, а разработка механизмов их компенсации и финансирования восстановления нашей страны требует серьезных политических, интеллектуальных и организационных усилий. Во-вторых, это потери и расходы, которые понесли прежде всего члены антироссийской коалиции в разных формах и масштабах. Их сумма — это своего рода прямая совокупная экономическая стоимость войны для всего мира. Именно об этом и пойдет речь в статье.

Сразу отмечу, что сегодня практически невозможно более или менее точно оценить масштабы влияния российской агрессии на мировую экономику в целом и на экономику отдельных стран. Но уже сейчас можно говорить, какие именно экономические эффекты будет иметь агрессия. Эти эффекты можно сугубо условно поделить на несколько групп.

Во-первых, это экономические потери, которые несут страны вследствие введения экономических санкций. Очевидно, что цена санкций выше для стран, экономика которых в большей степени интегрирована с экономикой России. Речь идет в первую очередь о потерях, обусловленных разрывом (или ограничением) традиционных экономических (финансовых, торговых, логистических, туристических и других) связей. По очень предварительным оценкам, общие экономические потери ЕС от войны и санкций могут превысить потери от пандемии COVID-19.

Замечу, что для преодоления ее последствий Евросоюз создал специальный фонд восстановления экономики объемом 750 млрд евро. Вместе с тем адаптация экономики странк новым условиям требует времени, затрат и соответствующих мер экономической политики. И это также плата за санкции. Так, недавно правительство Франции приняло второй пакет помощи домашним хозяйствам, компаниям, фермерам и рыбакам прежде всего в части роста цен на топливо и энергию. С учетом предыдущих решений бюджет такой поддержки вырастет до 25–26 млрд евро (или 27,5–28,6 млрд долл.). Поэтому мы глубоко признательны нашим партнерам, принявшим на себя экономическое бремя санкций с тем, чтобы остановить Россию.

Во-вторых, это экономические расходы, связанные с обустройством беженцев, которых принимает соответствующая страна, предоставлением гуманитарной помощи на территории Украины и т.п. По данным ООН по состоянию на 22 марта, из Украины выехало 3,6 миллиона человек. При этом Польша приняла свыше 2 миллионов беженцев, Румыния — 555 тысяч, Молдова — 371 тысячу, Венгрия — 324 тысячи, Словакия — 257 тысяч человек. Замечу, что эти страны уже сами нуждаются в финансовой помощи для решения проблем беженцев. Поэтому мы безгранично признательны правительствам и гражданам тех стран, которые помогают Украине в это драматическое время деньгами, медикаментами, продуктами питания, военным снаряжением и прочим, и прекрасно понимаем экономическую цену такой помощи.

В-третьих, материальная и финансовая помощь Украине. Речь идет об оказании помощи прежде всего на двусторонней основе. Сейчас эти средства фактически стали частью военной экономики Украины и используются для того, чтобы государство могло выполнять свои функции в условиях военного времени.

Что касается международных финансовых институтов и международных гуманитарных организаций, то им пришлось пересмотреть приоритеты своей деятельности в целом и форматы сотрудничества с Украиной с учетом появления качественно новых вызовов.

Однако, кроме прямых экономических убытков, российская агрессия оказывает негативное влияние на мировую экономику в целом. Так, по оценкам UNCTAD, в результате российской агрессии против Украины и изменения макроэкономической политики стран на протяжении последних месяцев мировая экономика до конца текущего года вырастет на 2,6% (до войны оценка составляла 3,6%). По мнению генерального секретаря UNCTAD Ребекки Гринспен, война станет фактором торможения мировой экономики и ослабления постковидного восстановления.

При этом с экономическими проблемами так или иначе столкнутся все регионы. В частности, сугубо в финансовом плане война приведет к дальнейшему росту и без того колоссального дефицита средств для реализации Целей устойчивого развития ООН, падению кредитных рейтингов и дефолтам развивающихся стран.

По расчетам ОЭСР, за первый полный год агрессии потенциальный экономический рост будет меньшим более чем на 1%, тогда как глобальная инфляция вырастет на 2,5%.

Ну а теперь перейдем к выводам.

Россия должна безусловно компенсировать экономические убытки, нанесенные Украине. Но не только Россия. Свою часть экономической ответственности должна понести и Беларусь как соучастница военных преступлений. Она — активный политический и военный союзник России, поэтому является таким же агрессором, как и Россия. К тому же, по большому счету, «Союзное государство РБ и РФ» никуда не исчезло.

Но, по моему мнению, Россия и Беларусь должны также возместить те убытки союзников Украины, о которых шла речь выше. Считаю, что международное сообщество уже сейчас просто обязано внести этот вопрос в повестку дня противодействия российской агрессии. Уверен, что такая перспектива повлияет на текущую политику России и Беларуси, а также на общественные настроения в этих странах. В то же время важно, чтобы более сильные страны в своем стремлении компенсировать причиненный ущерб не «подвинули» Украину с первого места в очереди на получение возмещения.

Сколько и как должны выплатить Россия и Беларусь, это тема отдельного разговора. Принимая во внимание масштабы этих убытков, такие выплаты будут происходить на протяжении продолжительного времени.

Российская агрессия убедительно доказала, что нынешняя система международной безопасности оказалась не в состоянии предупредить масштабную войну, а сейчас не может укротить агрессора. Поэтому новая архитектура в сфере безопасности должна эффективно предупреждать военные конфликты и иметь все возможности их быстро прекращать. При таких условиях система безопасности будет предотвращать появление экономических проблем глобального характера.

Очевидно, что новая система безопасности должна включать специальный экономический компонент. Речь идет о создании механизма, обеспечивающего неотвратимость жестокого экономического наказания агрессора как за сам факт агрессии, так и за ее социально-экономические последствия.

И еще один принципиальный момент. Войны развязывают политические режимы, но экономическую ответственность за все несет народ соответствующей страны. Без каких-либо патетичных «отмазок» типа «простые люди не виноваты, это все политики, что мы (они) могли сделать».

Автор: Игорь Бураковский, экономист, директор Института экономических исследований и политических консультаций ZN.u