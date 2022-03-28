Голова Харківської ОВА заявив що Мала Рогань повністю знаходиться під контролем наших військ і «зачищена»

Збройні сили України перейшли в контрнаступ на деяких напрямках Харківської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 27 березня.

«На сьогодні можемо впевнено сказати, що Мала Рогань повністю знаходиться під контролем наших військ і «зачищена» від окупантів. Триває ліквідація залишків військ Російської Федерації у Вільхівці. Женемо окупантів до кордонів із РФ», – заявив він у своєму Телеграмі.

Водночас Синєгубов вказав на випадки загибелі мирних жителів внаслідок обстрілів російських військ.

Зокрема, родина з чотирьох людей загинула через авіаудари по Осколу в Ізюмському районі, чотирирічна дитина отримала поранення.

Офіг генерального прокурора повідомив загалом про сімох загиблих внаслідок обстрілу Осколу. Окрім згаданих чотирьох людей, серед яких семирічний хлопчик, в інших частинах села загинуло ще троє цивільних, один з яких – 16-річний підліток. Ще четверо селян отримали поранення.

Правоохоронці відкрили провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни.