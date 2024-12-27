Історій з незаконним зберіганням зброї — тисячі. В українців знаходять навіть ЗРК в кущах

Липень, Яремче, Івано-Франківщина. Поліція надвечір спиняє мікроавтобус. Огляд авто. Водій помітно нервує. За кілька хвилин стає ясно, чому: прямо в ніші передніх лівих дверей видніється 40-міліметровий підствольний гранатомет.



Чоловік віз його понад тисячу кілометрів. Сказав, що знайшов у лісовому масиві Покровська й захотів лишити собі. У суді розкаявся й пішов на угоду зі слідством. За це реальний строк замінили штрафом у 25 тисяч гривень, а сам гранатомет передали на потреби ЗСУ.

Історій з незаконним зберіганням зброї — тисячі. Гранати, боєприпаси, патрони, тротилові шашки, автомати, гранатомети — судячи з низки справ у реєстрі судових рішень, такими знахідками правоохоронців не здивувати. Особливо після того, як у двох чолов’яг у гаражі знайшли ворожий зенітно-ракетний комплекс із 8 ракетами до нього.

Російський зенітно-ракетний комплекс «Тор» і боєприпаси до нього, виявлені у жителів на Київщині, 2023 року / Національна поліція України

Хтось знаходить зброю в посадках, хтось нелегально купує та організовує схеми збуту, а хтось тихо везе додому затрофеєне з поля бою. Загалом, за даними МВС, в українців на руках нині може бути до 5 мільйонів одиниць нелегальної зброї. Аби хоч якось навести лад, держава всіляко заохочує її декларувати.

Ідеться про новий закон щодо декларування зброї. Та чи спрацює він? Скільки українців натепер добровільно її здали або зареєстрували? І що буде, якщо не задекларувати? Про «порохову діжку» як наслідок війни, велику кількість злочинів та масштабну проблему, для якої це лише верхівка айсберга — у матеріалі hromadske.

На руках мільйони, а скільки декларують?

«Декларуй знайдену зброю та боєприпаси. Зберігай законно — уникни кримінальної відповідальності», — Нацпол вдався до розсилок таких смс у межах інформаційної кампанії. Усе, аби стимулювати громадян реєструвати так звану трофейну зброю.

Закон про декларування зброї та боєприпасів, які цивільні знайшли під час воєнного стану, набув чинності лише наприкінці листопада. Сенс його такий: хто має знайдену/отриману зброю, може не боятися прийти з нею до відділку поліції, задекларувати — і після огляду залишити собі. Щоправда, лише до завершення дії воєнного стану.

Ідеться здебільшого про стрілецьку зброю — до прикладу, про бойовий пістолет, автомат чи снайперську гвинтівку відповідного калібру.

«Це не стосується гранатометів, мінометів, гранат тощо. Вони будуть однозначно вилучатися. І нікому не раджу їх зберігати, бо практика показує: або вони десь вибухають, або хтось комусь їх кидає у двір. І це вже тягне за собою дуже серйозну кримінальну відповідальність»,— каже в коментарі hromadske заступник голови Нацполіції, начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов.

Ящик із гранатами, вилученими під час обшуку / СБУ

Він називає закон «новелою», яка не має прикладів у Європі. І оскільки це ще «гарячий пиріжок» — деякі моменти слід пояснювати, а деякі ще можуть вдосконалювати в процесі.

У законі прописано, що людина повинна протягом місяця задекларувати зброю. Хочу підкреслити: йдеться не про місяць після набуття чинності закону, а про місяць від моменту знахідки. Андрій Нєбитов, заступник голови Національної поліції України

«Водночас це не означає, що людина у 2022 році на Київщині, наприклад, на деокупованій частині в Іванківському районі, знайшла автомат, зберігає і думає: “Та це ж не місяць минув, а понад два роки, і за це буде відповідальність”. Ні, я наголошую: законодавство нове, воно тільки три тижні тому набрало чинності, тому ви можете сміливо прийти й задекларувати, і жодних питань не буде», — запевняє Нєбитов.

Уникнути кримінальної відповідальності можна було й до цього, однак лише за добровільну здачу зброї поліції. Такі зміни ухвалювали одразу після повномасштабного вторгнення. Хоча статистика добровільного здавання була невисока — лише близько тисячі одиниць вогнепальної зброї за рік. У Нацполіції запевняють: новий закон показує себе краще.

За понад три тижні в органах Національної поліції вже задекларовано більш ніж тисячу одиниць вогнепальної зброї, а також понад 80 тисяч боєприпасів. І кількість звернень росте. Ми бачимо ефективність значно більшу, ніж в усі попередні роки, навіть коли ми проводили так звані місячники добровільної здачі зброї. Андрій Нєбитов, заступник голови Національної поліції України

Та якою б позитивною не була динаміка, все одно це крапля в морі. Адже в незаконному обігу може бути кілька мільйонів одиниць різних видів зброї, а легально зареєстровано — лише 1,4 мільйона.

«Ми не можемо запакувати тюрми тими, хто зберігає зброю»

Правоохоронці зізнаються: мусили піти на певну легалізацію, аби посилити контроль за обігом зброї. Бо реальний масштаб порохової діжки, на якій ми сидимо, направду точно не знає ніхто.

«Коли називають цифру від 2 до 5 мільйонів, це означає, що вони взагалі не мають уявлення, скільки. Вони просто знають, що на руках є дуже-дуже багато. Але якщо йдеться про 5 мільйонів стволів на кількість населення, яке зараз в Україні (нехай 27 мільйонів) — ви уявляєте взагалі?..» — говорить член правоохоронного комітету Ради Андрій Осадчук.

А втім, таку статистику він називає невідворотним наслідком великої війни. А ухвалений закон — спробою МВС створити хоча б якийсь механізм, аби стимулювати людей реєструвати зброю. Хоча сам посадовець має сумніви, що ця історія спрацює масово.

Судячи з понад сотні проаналізованих справ за статтею 263 ККУ, більшість обвинувачених у незаконному зберіганні зброї й так здебільшого отримують м’які покарання. За щире каяття їм дають умовні терміни або штрафи. Щоправда, це не стосується злочинних схем і нелегального збуту — тоді санкцію можуть застосувати на повну, і світитиме від 3 до 7 років тюрми.

Суди, просто адекватно розуміючи масовість і загальну ситуацію, до цього підходять м’яко. Ну ми ж не можемо зараз запакувати тюрми людьми за те, що вони зберігають зброю. Так, зберігають. Так, це дуже погано. Але все-таки зараз умови війни. І при цьому створений прецедент, коли держава сама роздавала зброю. Андрій Осадчук, народний депутат, член правоохоронного комітету ВР

Хоча саме ту зброю, яку держава роздавала громадянам у перші дні вторгнення, як запевняв міністр внутрішніх справ, якраз-таки всю облікували.

Загалом за неповний 2024 рік щодо тих, хто незаконно зберігав удома зброю або здійснював її збут, відкрито, згідно з наданими hromadske даними поліції, понад 5200 кримінальних справ.

Злочини зросли у 47 разів

«Затримано чоловіка, який зберігав ручний кулемет з набоями у машині знайомого».

«СБУ виявила ще один схрон з бойовими засобами ураження».

«Поліція ліквідувала канал нелегального продажу зброї».

«Невідомий чоловік обстріляв військових, які несли службу на посту».

Ручний кулемет Дегтярьова, вилучений під час обшуку / СБУ

Новини з такими заголовками трапляються дедалі частіше. І всі злочини, кажуть у поліції, здебільшого скоюються саме з нелегальної зброї.

Станом на зараз, за неповний 2024 рік, уже зареєстровано 12 961 злочин, учинений з використанням вогнепальної зброї, вибухівки та боєприпасів, — повідомив заступник голови Нацполіції Нєбитов.

Ще у 2021-му таких злочинів, за даними МВС, було лише 273. Вже у 2022-му — майже вп’ятеро більше, а торік ця цифра перетнула позначку в 11 тисяч. Тобто кількість злочинів цьогоріч, порівняно з 2021-м, зросла у 47 разів.

Водночас Нєбитов зауважує: 95% з них (понад 12 тисяч) — це злочини, безпосередньо пов’язані з війною і вторгненням армії рф. Тобто всі воєнні злочини, зокрема скоєні окупантами, не відображають загальну криміногенну ситуацію в державі.

Що ж стосується загальнокримінальних злочинів, пов’язаних зі зброєю (умисні вбивства, хуліганство, розбої, умисне знищення майна тощо) — таких у цьому році було скоєно 617. У 2021-му — 288.

«Так, цих злочинів стало більше. Але навіть в умовах зростання кількості як легальної, так і нелегальної зброї на руках у громадян (зокрема тих, які скоюють злочини) це суттєво не вплинуло на криміногенну ситуацію», — переконує Андрій Нєбитов.

Держава йде назустріч, а потім ударить батогом?

Водночас, на думку експерта з кримінального права Григорія Усатого, «градус підвищується», і збільшення злочинів за такого масштабного обігу незадекларованої зброї — неминуче. Як побутових і вуличних конфліктів, так і розбоїв, кримінальних розбірок, насильницьких злочинів тощо.

«Зараз це вже непоодинокі факти, і ми з вами можемо це проаналізувати й побачити лише верхівку айсберга. У нас же зараз точаться активні воєнні дії. І ми не знаємо, скільки зброї ще може повернутися. Тому МВС і намагається зараз максимально взяти ситуацію під контроль», — каже Усатий.

А знаєте, який один із незручних аспектів, чому люди озброюються? Не представники злочинного угруповання, а звичайні громадяни. От вони привезли з нуля зброю і ховають удома, на чорний день. Тому що розуміють, що вони незахищені. Це теж проблема. Григорій Усатий, експерт із кримінального права

Він називає закон про декларування зброї справедливими спробами навести лад, проте, як і Андрій Осадчук, скептичний щодо ефективності.

Водночас Усатий певен: нині держава йде назустріч і дає пряник у вигляді непритягнення до кримінальної відповідальності, аби потім ударити батогом.

«Наступним кроком буде посилення роботи правоохоронців щодо незаконного обігу зброї. Тоді буде цілком логічно говорити про те, що “ми вам давали час”. Може бути жорсткіший контроль за дотриманням законів. Бо за носіння, зберігання, придбання і збут зброї все-таки передбачене позбавлення волі на строк від 3 до 7 років».

Ми ж із вами не такі вже й мрійники. Розуміємо, що це зробили з певною метою. Що державі важливіше побачити цю зброю, щоб її задекларували, аби її можна було якось контролювати. Бо інакше ми втрачаємо шанс на реєстрацію такої зброї надалі. Тоді вона буде десь закопана, прихована — і в найнезручніший момент може заговорити. Григорій Усатий, експерт із кримінального права

Заступник глави Нацполу відповідає: нині робота всіх підрозділів більше спрямована на вилучення так званих схронів і перекривання каналів збуту зброї. Цьогоріч викрили близько тисячі таких фактів, а з незаконного обігу вилучили 4671 одиницю вогнепальної зброї.

Зручно задекларувати й не чекати, що тебе притягнуть до відповідальності. А якщо вже дійде до обшуків, то, звичайно, людям доведеться нести кримінальну відповідальність. Андрій Нєбитов, заступник голови Національної поліції України

«На жаль, ми бачили дуже прикрі випадки навіть від одного патрона, коли розбивається капсуль, цей набій вибухає, і в дитини потім немає двох пальців… Тому потрібно декларувати зброю і не наражати на небезпеку ні себе, ні своїх дітей, ні членів родини, ні оточення».

Автор: Оксана Іваницька

Джерело: hromadske