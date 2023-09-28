Комісія з розслідування злочинів рашистів в Україні: “Катування вчинялися з такою жорстокістю, що призводили до смерті”

Прилад для катування струмом — телефонний апарат ТА-57. Фото з фейсбук-сторінки Харківської обласної прокуратури

Військовослужбовці російських збройних сил систематично й повсюдно вдавалися до катувань на територіях України, які тривалий час перебували під російською окупацією.

Таких висновків дійшла Незалежна міжнародна комісія з розслідування злочинів рашистів в Україні, яка представила усну доповідь у понеділок, 25 вересня.

Як зазначено у доповіді, з моменту свого заснування Комісія здійснила більш як десять поїздок до України. Крім цього, нещодавно Україну відвідали три комісари, які зустрічалися з представниками влади України у Києві.

Також вони відвідали Умань і зустрілися з тими, хто вижив після російської атаки на житловий будинок 28 квітня 2023-го, через яку загинули 24 цивільні особи, а частина будівлі стала непридатною для проживання. “Комісія мала змогу почути їхні жахливі свідчення та дізналася про труднощі, з якими потерпілі стикаються у процесі пошуку житла та доступу до основних послуг”, — зауважили автори доповіді.

Катування до смерті

Міжнародна комісія зосередилася на розслідуванні порушень особистої недоторканності, які відбувалися на окупованих РФ частинах Херсонської та Запорізької областей України. Наразі Комісія продовжує документувати місцеперебування та інформацію щодо створених російськими військовими катівень, що підтверджує висновки “про повсюдне застосування катувань російською владою”.

“Комісія зібрала подальші докази того, що застосування катувань російськими збройними силами на підконтрольних їм територіях було широко розповсюдженим і систематичним. Жертвами таких катувань насамперед ставали особи, звинувачувані в тому, що вони є інформаторами українських Збройних сил, — ідеться у доповіді.

— Комісія встановила, що катування здебільшого відбувалися на території різних установ позбавлення волі, підконтрольних російській владі. У різних установах під час допитів застосовувалися схожі методи катувань, головним чином, з метою отримання інформації від жертв. Це призводило до сильного болю та страждань. Один потерпілий, який зазнав катувань електричним струмом, заявив: ‘Кожного разу, коли я відповідав, що чогось не знаю або не пам’ятаю, мене били струмом. […] Я не знаю, скільки це тривало. Мені здавалося, що вічність’”.

Щобільше, в Комісії наголосили: подекуди катування вчинялися з такою жорстокістю, що призводили до смерті постраждалих.

Проте оскільки Росія не надає Комісії необхідних доступів, наразі неможливо назвати навіть орієнтовне число загиблих за таких обставин цивільних, зазначив Пабло де Грейф, комісар Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні.

Голова Комісії Ерік Мьосе наголосив, що “Комісія занепокоєна наявністю подальших численних доказів воєнних злочинів, скоєних російськими збройними силами в Україні”.

Вже сьогодні, 27 вересня, глобальна ініціатива “Трибунал для Путіна” (T4P) презентує два нові подання до МКС, що стосуватимуться злочинів проти людяності. В одному з подань до Офісу Прокурора Міжнародного кримінального суду ітиметься про місця на Харківщині, де утримували та катували українців. Інше подання стосуватиметься позасудових страт українців російськими військовими.

Це вже третє та четверте подання T4P до Офісу Прокурора Міжнародного кримінального суду. Попередні два подання стосувалися геноциду, вчиненого РФ у Маріуполі, та обстрілів України. Чергові подання свідчать про те, що Російська Федерація вчиняла і вчиняє в Україні всі міжнародні злочини: злочин геноциду, воєнні злочини та злочини проти людяності, і тепер МКС має обґрунтування по кожному з них.

Сексуальне насильство та руйнівні наслідки для дітей

Комісія також встановила, що на окупованих частинах Херсонської області російські військові вдавалися до зґвалтувань і чинили сексуальне насильство щодо жінок віком від 19 до 83 років. Часто це супроводжувалося погрозами чи іншими порушеннями. При цьому членів родини постраждалих часто тримали в сусідній кімнаті, так що вони могли чути, що відбувається.

У доповіді також зазначено, що російська війна може мати “руйнівні наслідки” для українських дітей. Як зауважили автори доповіді, експерти продовжують розслідувати випадки незаконного вивезення неповнолітніх з України до РФ. Проте невідомі остаточні масштаби вчиненого, нез’ясовані обставини та невстановлені категорії вивезених дітей можуть ускладнювати швидке повернення дітей до України, вважає Комісія.

Нагадаємо, що у квітні 2023-го року Парламентська асамблея Ради Європи визнала, що примусова депортація та насильницьке переміщення українських дітей є елементом злочину геноциду, до якого причетний не лише Путін, а й Лукашенко.

Підбурювання до геноциду та злочини проти людяності

У доповіді згадуються і звинувачення у злочині геноциду:

“Деякі висловлювання, що лунають у російських державних та інших засобах масової інформації, можуть становити злочин підбурювання до геноциду”, — вказано у доповіді.

Нагадаємо, що у березні поточного року Рада з прав людини ООН розглянула детальну письмову доповідь Незалежної міжнародної комісії з розслідування порушень в Україні. Комісія представила доповідь наприкінці свого першого мандата. Після цього ООН продовжила мандат іще на один рік.

Наразі Незалежна міжнародна комісія розслідує незаконні атаки, що супроводжуються використанням вибухової зброї, напади на цивільних, катування, сексуальне та гендерно зумовлене насильство, а також атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури в Україні. Як зауважили у доповіді, “можливо, ці розслідування також допоможуть з’ясувати, чи становлять катування і напади на енергетичну інфраструктуру злочини проти людяності”.

Загальний контекст

Як зазначав Генеральний прокурор України під час зустрічі зі Спеціальною доповідачкою ООН з питань катувань, докторкою Еліс Джил Едвардс, за останніми даними, близько 90% українських військовополонених пройшли через катування, зґвалтування, погрози сексуального насильства або інші форми жорстокого поводження.

Андрій Костін наголошував, що Росія вибудувала розвинену систему тортур та жорстоко поводиться як з військовополоненими, так і з цивільними. Українські правоохоронці знаходять свідчення цього на всіх деокупованих територіях України, які перебували під контролем російських збройних сил. Генпрокурор підкреслював, що лише на Херсонщині віднайшли 11 катівень. Своєю чергою у Харківській області наразі розслідують майже 100 випадків катувань, у яких встановлено понад 700 постраждалих. “Подібну картину ми бачимо і в інших деокупованих регіонах”, — відмічав Костін.

Про дворівневу систему тортур і катування українців, які потрапили під російську окупацію на Харківщині, можна почитати в нещодавньому матеріалі Харківської правозахисної групи, доступному за посиланням. Своєю чергою директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров наголошував, що після повномасштабного вторгнення РФ катування українських військовополонених та цивільних ув’язнених на окупованих територіях стало масовим явищем.

Спілкуючись зі звільненими з-під російської варти, співробітники Харківської правозахисної групи зауважили, що майже всі вони зазнали катувань. Станом на липень 2023-го у базі, зібраній глобальною правозахисною ініціативою “Трибунал для Путіна” (Т4Р), було задокументовано понад 500 випадків катувань (у тому числі 12 неповнолітніх).

Раніше Mobile Justice Team (група міжнародних слідчих, що разом з Офісом Генпрокурора України займаються злочинами, ймовірно скоєними представниками РФ в Україні) встановила, що Російська Федерація планувала та фінансувала мережу катівень на Херсонщині, що налічувала щонайменше 20 катівень. Як зауважував керівник Mobile Justice Team Вейн Джордаш, “численні катівні, фінансовані російською державою, не випадкові, а радше є частиною ретельно продуманого та профінансованого плану, який має на меті знищення української національної та культурної ідентичності”.

Матеріал підготовлено за підтримки DIGNITY — Данського інституту проти катувань, у межах проєкту “Здійснення правосуддя за міжнародні злочини в Україні”