Мать четырехлетней Лизы, погибшей в Виннице, увезла ее из Киева, чтобы спасти, но путинские упыри достали ее и там

Ирина Дмитриева, мать четырехлетней Лизы, погибшей при российском ударе по Виннице, находится в больнице в тяжелом состоянии. Сразу после обстрела в соцсетях появились кадры с перевернутой коляской и убитым ребенком. Буквально за несколько часов до этого мать Лизы опубликовала в соцсетях видео прогулки с дочерью.

Как пишет издание The Insider Ирина вела Instagram, где рассказывала о воспитании Лизы – девочки с особенностями развития. Почти сразу после начала войны родители девочки увезли ее из Киева, чтобы спасти от обстрелов, но это не помогло.

Разлука с дочерью из-за войны

23 февраля бывший муж Ирины Артем забрал их дочь из садика и должен был утром 24 февраля привезти к ней. В пять утра женщина услышала в Киеве взрывы, потом сирены, она собрала вещи и документы и ждала, пока муж привезет дочь, чтобы «обнять и поцеловать». Родители девочки договорились, что отец заберет ребенка и увезет в безопасное место. Из-за пробок на дорогах отец с девочкой не смогли доехать к матери, им пришлось сразу уехать из Киева.

«Я даже не успела ее поцеловать и обнять и не знаю, когда увижу. Мое материнское сердце разрывается. Ее любимая игрушка со мной. Лиза всегда брала своего мишку с собой в сад, вчера отказалась. Я еще удивилась, почему. Теперь это мой талисман», — писала Ирина.

Она добавила, что в России у нее есть родственники и друзья. И пожелала всем мира и поддержки.

Уже 27 февраля Ирина опубликовала свой рисунок с украинским солдатом, в геолокации значилась Винница.

Спустя сутки Ирина поделилась фотографией с дочерью, отметив, что все события разделились на «до войны» и «во время войны». Она выразила надежду, что очень скоро наступит «мирное после». Женщина писала, как мечтает каждый день о встрече с дочкой и о том, как ей страшно.

2 марта, на 7-й день войны, она опубликовала фото и видео российских ударов: «Русским людям блокируют каналы и показывают ложь. А теперь еще и Беларусь ввела свои войска в Украину. За что???» Ирина призывала российских подписчиков заходить на страницы к украинским блогерам, чтобы узнавать правду. На 10-й день войны, 6 марта, Ирина сообщила, что у дочери день рождения, ей исполнилось 4 года. «10-й день, как я не могу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Все эти события ужасны. Боль за свою страну. Боль за смерть людей. Двойная боль, потому что ты не со мной. Мечтаю о встрече», — делилась мать.

В марте Ирина опубликовала еще щесть постов с дочерью, она писала, что каждый день связывается с ней. 31 марта она опубликовала фотографии девочки, подписав их: «36 дней разлуки. Еще никогда, никогда так долго мы не виделись. У некоторых возникает вопрос: «Лиза не забыла маму?», «Как она реагирует?» В глубине души я тоже этого боюсь. По телефону она говорит мне: «Мама, бу бу, любу». И этого достаточно. Она не забыла, она помнит, все помнит! Еще немножко, и я ее заберу обязательно. Я не знаю когда закончится война, но уже не собираюсь ждать! Скоро моя девочка будет дома» Долгожданная встреча 7 апреля, спустя 42 дня разлуки, Ирина наконец встретилась с дочкой: «Лизуня со мной. Слезы радости! Я не верю. Моя девочка, моя любовь, моя жизнь! Теперь мы вместе», — делилась она с подписчиками. Мать опубликовала видео под украинскую песню и сопроводила его подписью на украинском языке.

«Первые 20 минут нашей встречи Лиза постоянно говорила: «Мама, мама, мама…» Гладила меня по лицу, обнимала», — подписала еще один пост Ирина 7 апреля. «Раньше я думала, как люди могут во время войны встречаться, продолжать работать, танцевать, создавать семьи, пить кофе и смеяться… Сейчас понимаю, жизнь продолжается. Очнувшись от шока, привыкаешь к окружающим событиям, берешь себя в руки и начинаешь жить по новому, в новых условиях».

В мае Ирина рассказала, что дочке поставили диагноз: ревматический артрит: проблемы у девочки начались еще в декабре 2021 года, потом в Киеве ее обследовали и пролечили. Но со временем становилось все хуже, девочка начала хромать, «тянуть ножку и жаловаться на боль». В Виннице им снова пришлось проходить полное обследование, сдавать анализы и лечиться. Тогда Ирина отмечала, что это длительный процесс, который будет длиться от 1 года: «Через месяц нужно сдать анализы, а затем каждые три месяца обследования». Потом Ирина публиковала посты с весенних прогулок с дочерью, однако жаловалась, что не была дома почти три месяца, а ее «жизнь и душа остались в Киеве». «Когда уезжала – еще была зима, а через несколько недель уже лето. Столько планов было… И снова начинать все сначала. За два года я переезжала 4 раза и кардинально меняла свою жизнь». Она также удивлялась, что через три года дочь уже пойдет в школу, и делилась, что девочка возобновила занятия у логопеда. В конце мая дочка отправилась на неделю в Киев к папе, в это время Ирина учила билеты, чтобы сдать экзамен по вождению.

Еще несколько постов в июне, совместное фото с дочкой из Киева 22 числа. «Мой цветочек», «Как хорошо», «Такие они милые, обожаю», — подписывала мать снимки с дочерью. Однако в июле ей предстояло разместить последние несколько фото с ребенком. «Наконец-то общее фото» Ирина радовалась совместной съемке с дочерью и выкладывала снимки и видео несколько дней. «Наконец-то общее фото. Ох Лиза и упрямая. То она хочет фотографироваться, то не хочет. Когда была маленькая – все было просто. А теперь нужно правильно говорить с ней, задабривать, спрашивать разрешения, строить диалог». Она поделилась, что каждый год хотела попасть на лавандовое поле и им с дочерью наконец это удалось.