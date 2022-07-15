Мать четырехлетней Лизы, погибшей в Виннице, увезла ее из Киева, чтобы спасти, но путинские упыри достали ее и там

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Фото: ТСН.ua

Ирина Дмитриева, мать четырехлетней Лизы, погибшей при российском ударе по Виннице, находится в больнице в тяжелом состоянии. Сразу после обстрела в соцсетях появились кадры с перевернутой коляской и убитым ребенком. Буквально за несколько часов до этого мать Лизы опубликовала в соцсетях видео прогулки с дочерью.

Как пишет издание The Insider Ирина вела Instagram, где рассказывала о воспитании Лизы – девочки с особенностями развития. Почти сразу после начала войны родители девочки увезли ее из Киева, чтобы спасти от обстрелов, но это не помогло.

Разлука с дочерью из-за войны

23 февраля бывший муж Ирины Артем забрал их дочь из садика и должен был утром 24 февраля привезти к ней. В пять утра женщина услышала в Киеве взрывы, потом сирены, она собрала вещи и документы и ждала, пока муж привезет дочь, чтобы «обнять и поцеловать». Родители девочки договорились, что отец заберет ребенка и увезет в безопасное место. Из-за пробок на дорогах отец с девочкой не смогли доехать к матери, им пришлось сразу уехать из Киева.

«Я даже не успела ее поцеловать и обнять и не знаю, когда увижу. Мое материнское сердце разрывается. Ее любимая игрушка со мной. Лиза всегда брала своего мишку с собой в сад, вчера отказалась. Я еще удивилась, почему. Теперь это мой талисман», — писала Ирина.

Она добавила, что в России у нее есть родственники и друзья. И пожелала всем мира и поддержки.

Уже 27 февраля Ирина опубликовала свой рисунок с украинским солдатом, в геолокации значилась Винница.

Спустя сутки Ирина поделилась фотографией с дочерью, отметив, что все события разделились на «до войны» и «во время войны». Она выразила надежду, что очень скоро наступит «мирное после». Женщина писала, как мечтает каждый день о встрече с дочкой и о том, как ей страшно.

2 марта, на 7-й день войны, она опубликовала фото и видео российских ударов: «Русским людям блокируют каналы и показывают ложь. А теперь еще и Беларусь ввела свои войска в Украину. За что???» Ирина призывала российских подписчиков заходить на страницы к украинским блогерам, чтобы узнавать правду.

На 10-й день войны, 6 марта, Ирина сообщила, что у дочери день рождения, ей исполнилось 4 года. «10-й день, как я не могу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Все эти события ужасны. Боль за свою страну. Боль за смерть людей. Двойная боль, потому что ты не со мной. Мечтаю о встрече», — делилась мать.

В марте Ирина опубликовала еще щесть постов с дочерью, она писала, что каждый день связывается с ней. 31 марта она опубликовала фотографии девочки, подписав их:

«36 дней разлуки. Еще никогда, никогда так долго мы не виделись. У некоторых возникает вопрос: «Лиза не забыла маму?», «Как она реагирует?» В глубине души я тоже этого боюсь. По телефону она говорит мне: «Мама, бу бу, любу». И этого достаточно. Она не забыла, она помнит, все помнит! Еще немножко, и я ее заберу обязательно. Я не знаю когда закончится война, но уже не собираюсь ждать! Скоро моя девочка будет дома»

Долгожданная встреча

7 апреля, спустя 42 дня разлуки, Ирина наконец встретилась с дочкой: «Лизуня со мной. Слезы радости! Я не верю. Моя девочка, моя любовь, моя жизнь! Теперь мы вместе», — делилась она с подписчиками. Мать опубликовала видео под украинскую песню и сопроводила его подписью на украинском языке.

«Первые 20 минут нашей встречи Лиза постоянно говорила: «Мама, мама, мама…» Гладила меня по лицу, обнимала», — подписала еще один пост Ирина 7 апреля.

«Раньше я думала, как люди могут во время войны встречаться, продолжать работать, танцевать, создавать семьи, пить кофе и смеяться… Сейчас понимаю, жизнь продолжается. Очнувшись от шока, привыкаешь к окружающим событиям, берешь себя в руки и начинаешь жить по новому, в новых условиях».

В мае Ирина рассказала, что дочке поставили диагноз: ревматический артрит: проблемы у девочки начались еще в декабре 2021 года, потом в Киеве ее обследовали и пролечили. Но со временем становилось все хуже, девочка начала хромать, «тянуть ножку и жаловаться на боль». В Виннице им снова пришлось проходить полное обследование, сдавать анализы и лечиться. Тогда Ирина отмечала, что это длительный процесс, который будет длиться от 1 года: «Через месяц нужно сдать анализы, а затем каждые три месяца обследования».

Потом Ирина публиковала посты с весенних прогулок с дочерью, однако жаловалась, что не была дома почти три месяца, а ее «жизнь и душа остались в Киеве».

«Когда уезжала – еще была зима, а через несколько недель уже лето. Столько планов было… И снова начинать все сначала. За два года я переезжала 4 раза и кардинально меняла свою жизнь».

Она также удивлялась, что через три года дочь уже пойдет в школу, и делилась, что девочка возобновила занятия у логопеда. В конце мая дочка отправилась на неделю в Киев к папе, в это время Ирина учила билеты, чтобы сдать экзамен по вождению.

Еще несколько постов в июне, совместное фото с дочкой из Киева 22 числа. «Мой цветочек», «Как хорошо», «Такие они милые, обожаю», — подписывала мать снимки с дочерью. Однако в июле ей предстояло разместить последние несколько фото с ребенком.

«Наконец-то общее фото»

Ирина радовалась совместной съемке с дочерью и выкладывала снимки и видео несколько дней.

«Наконец-то общее фото. Ох Лиза и упрямая. То она хочет фотографироваться, то не хочет. Когда была маленькая – все было просто. А теперь нужно правильно говорить с ней, задабривать, спрашивать разрешения, строить диалог».

Она поделилась, что каждый год хотела попасть на лавандовое поле и им с дочерью наконец это удалось.

«Мне так приятно, что я главный пример своего ребенка. Она копирует абсолютно все – танцы, движения, позирование перед зеркалом, какие-то бытовые вещи. Если я занимаюсь спортом – она тоже, крашусь – повторяет. Правильно говорят, что воспитывать нужно себя».

В последнем фото с дочкой с лавандового поля Ирина написала о «кризисе 3-х лет» и сложностях с воспитанием дочери.

«Не слушается, делает все наоборот, намеренно. Одеваемся сейчас с истерикой. Постоянное ее «нет» на все, что я скажу. Куда девался мой ангел? Она была послушным ребенком. Радует только то, что это скачок в развитии, и просто нужно пережить этот период. Но записала ее уже к психологу. Все проблемы нужно решать сразу, ни в коем случае не запускать».

14 июля украинские власти сообщили об ударе по центру Винницы российскими крылатыми ракетами «Калибр», запущенными с  акватории Черного моря. По последним данным, число погибших от ракетного удара по Виннице выросло до 23 человек, среди погибших — трое детей, в том числе Лиза. Двум другим погибшим детям было шесть и семь лет, больше о них пока ничего не известно. Более 100 человек пострадали и обратились за помощью в больницы. В российском Министерстве обороны объяснили ракетный удар по Виннице тем, что в местном Доме офицеров якобы базировались «нацисты». Ответ ведомства опубликовала в своем Telegram-канале глава канала RT Маргарита Симоньян.

С первого дня войны российская сторона утверждает, что атакует исключительно военную инфраструктуру Украины. На деле же она регулярно обстреливает гражданские объекты, убивая мирных жителей.

Ракеты «Калибр», которыми вчера россияне обстреляли Винницу, были запущены малым ракетным кораблем из района мыса Фиолент во временно оккупированном Крыму.

Об этом в Фейсбуке сообщает Оперативное командование «Юг».

«Противник продолжает ведение оборонных действий, а также применяет ракетные и авиационные удары. Малым ракетным кораблем из района мыса Фиолент был осуществлен пуск трех ракет типа «Калибр», попавших по Виннице», — говорится в сообщении.

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