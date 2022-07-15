Мать четырехлетней Лизы, погибшей в Виннице, увезла ее из Киева, чтобы спасти, но путинские упыри достали ее и там
Ирина Дмитриева, мать четырехлетней Лизы, погибшей при российском ударе по Виннице, находится в больнице в тяжелом состоянии. Сразу после обстрела в соцсетях появились кадры с перевернутой коляской и убитым ребенком. Буквально за несколько часов до этого мать Лизы опубликовала в соцсетях видео прогулки с дочерью.
Как пишет издание The Insider Ирина вела Instagram, где рассказывала о воспитании Лизы – девочки с особенностями развития. Почти сразу после начала войны родители девочки увезли ее из Киева, чтобы спасти от обстрелов, но это не помогло.
Разлука с дочерью из-за войны
23 февраля бывший муж Ирины Артем забрал их дочь из садика и должен был утром 24 февраля привезти к ней. В пять утра женщина услышала в Киеве взрывы, потом сирены, она собрала вещи и документы и ждала, пока муж привезет дочь, чтобы «обнять и поцеловать». Родители девочки договорились, что отец заберет ребенка и увезет в безопасное место. Из-за пробок на дорогах отец с девочкой не смогли доехать к матери, им пришлось сразу уехать из Киева.
«Я даже не успела ее поцеловать и обнять и не знаю, когда увижу. Мое материнское сердце разрывается. Ее любимая игрушка со мной. Лиза всегда брала своего мишку с собой в сад, вчера отказалась. Я еще удивилась, почему. Теперь это мой талисман», — писала Ирина.
Она добавила, что в России у нее есть родственники и друзья. И пожелала всем мира и поддержки.
Уже 27 февраля Ирина опубликовала свой рисунок с украинским солдатом, в геолокации значилась Винница.
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Спустя сутки Ирина поделилась фотографией с дочерью, отметив, что все события разделились на «до войны» и «во время войны». Она выразила надежду, что очень скоро наступит «мирное после». Женщина писала, как мечтает каждый день о встрече с дочкой и о том, как ей страшно.
2 марта, на 7-й день войны, она опубликовала фото и видео российских ударов: «Русским людям блокируют каналы и показывают ложь. А теперь еще и Беларусь ввела свои войска в Украину. За что???» Ирина призывала российских подписчиков заходить на страницы к украинским блогерам, чтобы узнавать правду.
На 10-й день войны, 6 марта, Ирина сообщила, что у дочери день рождения, ей исполнилось 4 года. «10-й день, как я не могу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Все эти события ужасны. Боль за свою страну. Боль за смерть людей. Двойная боль, потому что ты не со мной. Мечтаю о встрече», — делилась мать.
В марте Ирина опубликовала еще щесть постов с дочерью, она писала, что каждый день связывается с ней. 31 марта она опубликовала фотографии девочки, подписав их:
«36 дней разлуки. Еще никогда, никогда так долго мы не виделись. У некоторых возникает вопрос: «Лиза не забыла маму?», «Как она реагирует?» В глубине души я тоже этого боюсь. По телефону она говорит мне: «Мама, бу бу, любу». И этого достаточно. Она не забыла, она помнит, все помнит! Еще немножко, и я ее заберу обязательно. Я не знаю когда закончится война, но уже не собираюсь ждать! Скоро моя девочка будет дома»
Долгожданная встреча
7 апреля, спустя 42 дня разлуки, Ирина наконец встретилась с дочкой: «Лизуня со мной. Слезы радости! Я не верю. Моя девочка, моя любовь, моя жизнь! Теперь мы вместе», — делилась она с подписчиками. Мать опубликовала видео под украинскую песню и сопроводила его подписью на украинском языке.
«Первые 20 минут нашей встречи Лиза постоянно говорила: «Мама, мама, мама…» Гладила меня по лицу, обнимала», — подписала еще один пост Ирина 7 апреля.
«Раньше я думала, как люди могут во время войны встречаться, продолжать работать, танцевать, создавать семьи, пить кофе и смеяться… Сейчас понимаю, жизнь продолжается. Очнувшись от шока, привыкаешь к окружающим событиям, берешь себя в руки и начинаешь жить по новому, в новых условиях».
В мае Ирина рассказала, что дочке поставили диагноз: ревматический артрит: проблемы у девочки начались еще в декабре 2021 года, потом в Киеве ее обследовали и пролечили. Но со временем становилось все хуже, девочка начала хромать, «тянуть ножку и жаловаться на боль». В Виннице им снова пришлось проходить полное обследование, сдавать анализы и лечиться. Тогда Ирина отмечала, что это длительный процесс, который будет длиться от 1 года: «Через месяц нужно сдать анализы, а затем каждые три месяца обследования».
Потом Ирина публиковала посты с весенних прогулок с дочерью, однако жаловалась, что не была дома почти три месяца, а ее «жизнь и душа остались в Киеве».
«Когда уезжала – еще была зима, а через несколько недель уже лето. Столько планов было… И снова начинать все сначала. За два года я переезжала 4 раза и кардинально меняла свою жизнь».
Она также удивлялась, что через три года дочь уже пойдет в школу, и делилась, что девочка возобновила занятия у логопеда. В конце мая дочка отправилась на неделю в Киев к папе, в это время Ирина учила билеты, чтобы сдать экзамен по вождению.
Еще несколько постов в июне, совместное фото с дочкой из Киева 22 числа. «Мой цветочек», «Как хорошо», «Такие они милые, обожаю», — подписывала мать снимки с дочерью. Однако в июле ей предстояло разместить последние несколько фото с ребенком.
«Наконец-то общее фото»
Ирина радовалась совместной съемке с дочерью и выкладывала снимки и видео несколько дней.
«Наконец-то общее фото. Ох Лиза и упрямая. То она хочет фотографироваться, то не хочет. Когда была маленькая – все было просто. А теперь нужно правильно говорить с ней, задабривать, спрашивать разрешения, строить диалог».
Она поделилась, что каждый год хотела попасть на лавандовое поле и им с дочерью наконец это удалось.
«Мне так приятно, что я главный пример своего ребенка. Она копирует абсолютно все – танцы, движения, позирование перед зеркалом, какие-то бытовые вещи. Если я занимаюсь спортом – она тоже, крашусь – повторяет. Правильно говорят, что воспитывать нужно себя».
В последнем фото с дочкой с лавандового поля Ирина написала о «кризисе 3-х лет» и сложностях с воспитанием дочери.
«Не слушается, делает все наоборот, намеренно. Одеваемся сейчас с истерикой. Постоянное ее «нет» на все, что я скажу. Куда девался мой ангел? Она была послушным ребенком. Радует только то, что это скачок в развитии, и просто нужно пережить этот период. Но записала ее уже к психологу. Все проблемы нужно решать сразу, ни в коем случае не запускать».
14 июля украинские власти сообщили об ударе по центру Винницы российскими крылатыми ракетами «Калибр», запущенными с акватории Черного моря. По последним данным, число погибших от ракетного удара по Виннице выросло до 23 человек, среди погибших — трое детей, в том числе Лиза. Двум другим погибшим детям было шесть и семь лет, больше о них пока ничего не известно. Более 100 человек пострадали и обратились за помощью в больницы. В российском Министерстве обороны объяснили ракетный удар по Виннице тем, что в местном Доме офицеров якобы базировались «нацисты». Ответ ведомства опубликовала в своем Telegram-канале глава канала RT Маргарита Симоньян.
С первого дня войны российская сторона утверждает, что атакует исключительно военную инфраструктуру Украины. На деле же она регулярно обстреливает гражданские объекты, убивая мирных жителей.
Об этом в Фейсбуке сообщает Оперативное командование «Юг».
«Противник продолжает ведение оборонных действий, а также применяет ракетные и авиационные удары. Малым ракетным кораблем из района мыса Фиолент был осуществлен пуск трех ракет типа «Калибр», попавших по Виннице», — говорится в сообщении.