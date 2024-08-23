Мережа аптек ЕлʼФарм відкрито торгує небезпечними контрабандними ліками і хоч би що…

Журналісти «Схем» викрили столичну мережу аптек, яка під час повномасштабної війни попри заборону торгує російськими ліками, а також західними препаратами, виробленими спеціально для ринку РФ.

Журналісти проєкту Радіо Свобода «Схеми» виявили, що на територію України потрапляють контрабандні – а значить неконтрольованої якості – ліки, зокрема – з Росії. Ці заборонені препарати опиняються на полицях ліцензованих аптек, які продають їх українцям.

Журналісти провели власний експеримент, замовивши кілька найменувань нелегальних ліків у київській аптечній мережі. А також – опитали її клієнтів, які підтвердили, що купували там заборонені препарати.

Хто вони – фарма-бізнесмени, які продають українцям російські ліки? Скільки заробляють на таких схемах та чим загрожує вживання контрабандних або підроблених препаратів?

Мережа з двох аптек. Вхід – по одному

У Києві понад півтори тисячі аптек. Це – великий фармацевтичний бізнес, який приносить десятки мільярдів гривень. Регулює його – держава. Проте, з цією функцією вона справляється не завжди: деякі аптеки торгують російськими ліками попри наявну заборону та повномасштабну війну.

Серед таких фармацевтичних бізнесів «Схеми» виявили київську мережу аптек «ЕлʼФарм». Вона має державну ліцензію та працює вже понад шість років.

У мережі всього дві аптеки. Одна розташована біля залізничного вокзалу на вулиці Липківського, а інша – на лівому березі, на вулиці Урлівській. Вивіски на обох – зокрема, й російською, попри мовний закон, що забовʼязує розміщувати зовнішню рекламу державною мовою. Та не лише зовні ці аптеки нетипові.

«Дивно в цій аптеці було те, що вона не нагадувала класичну аптеку, тому що дуже мало виставили на вітринах препаратів, ліків і так далі. Таке враження, що для виду. І що ще мене здивувало – в аптеку запускали по одному. Тобто, ти заходиш, щось береш, а інша людина повинна чекати. Я чекав, поки інші заходили, щось брали, виходили», – розповів журналістам один з клієнтів аптеки «ЕлʼФарм». Він попросив «Схеми» про анонімність через побоювання за власну безпеку.

Лікар прописав його родичці «російський» препарат для розрідження крові. Шукав він його онлайн, допоки не натрапив на аптеку «ЕлʼФарм».

«Були ці ліки буквально в кількох аптеках у Києві. Це була одна і та ж сама мережа. Ці ліки не стояли на вітрині, їх перенесли з підсобки. Вони явно були не для українського ринку. Це був російський завод для російського ринку, інструкція російською мовою, штрих-код виробника російський», – розповів клієнт аптеки.

Нелегальні ліки для українців. Дорого

Продаж російських і білоруських ліків в Україні повністю заборонений з червня 2022 року. Порушення закону загрожує позбавленням ліцензії та штрафом до 1700 гривень. Та подекуди покарання може бути геть серйознішим: за доведене пособництво державі-агресору через ведення бізнесу з РФ передбачено ув’язнення до 12 років.

«Якщо це досить великі партії для аптеки або їх централізовано закуповують, зв’язуються з російськими компаніями й платять їм кошти, відповідно фактично оплачуючи їм податки, які йдуть на придбання ракет, що потім бомблять Україну – це відповідальність за фінансування держави-терориста», – розповів прокурор Офісу Генерального прокурора Валерій Зимогляд.

Як зʼясували «Схеми», аптека «ЕлʼФарм», продає ще й іншу категорію заборонених товарів – ліки західного виробництва, зроблені спеціально для російського ринку.

Саме на такі натрапив киянин Дмитро. Лікар прописав йому бельгійський седативний препарат, який використовують, зокрема, при лікуванні симптомів тривожності.

«Мені мій психіатр прописав один з засобів – «Атаракс». Доволі велику дозу. Треба було декілька коробок», – розповів клієнт аптеки «ЕлʼФарм» Дмитро.

«Атаракс» – ліцензований в Україні препарат бельгійської компанії UCB Pharma, який Дмитро раніше легко знаходив у продажу. Та у лютому він раптово зник з аптечних полиць. Пошуки цих ліків в інтернеті привели Дмитра в столичну аптеку «ЕлʼФарм».

«Є дві аптеки в Києві. Я живу неподалік залізничного вокзалу і поїхав туди, забрав. В мене навіть рецепт перевірили. Я звернув увагу, що не такі кольори упаковки. Потім я дістав вкладиш, а на ньому написано: «Министерство здравоохранения Российской Федерации», – каже Дмитро.

«Атаракс», який у «ЕлʼФарм» продали Дмитру, бельгійська компанія виробила для російського ринку у лютому 2023 року, за рік після початку повномасштабної війни Росії проти України.

Заплатив Дмитро за нелегальні бельгійські ліки для Росії, в умовах дефіциту легальних, вироблених для України – у чотири рази більше.

«Я не одразу помітив. Я забіг, вибіг, і не одразу зреагував. А потім до мене дійшло, що ліки дорожчі, що я купив не за ті гроші. Десь у чотири рази дорожче. Близько 400 гривень з копійками коштували», – розповів Дмитро.

Продаж ліків з іноземним, зокрема російським, маркуванням – заборонений в Україні. За це аптеку можуть позбавити ліцензії, а її власників щонайменше оштрафувати.

«Якщо йдеться про аптечний ринок, то якщо це не передбачено законом, там мають бути лише ліки, які були адаптовані під український ринок, тобто які були марковані українською мовою, з відповідними інструкціями українською, упакуваннями та іншим», – каже партнерка юридичної фірми Arzinger Лана Сінічкіна.

Дефіцит, як бізнес модель «ЕлʼФарм»

Обидва чоловіки звернулися до маловідомої аптеки «ЕлʼФарм», тому що там продавали необхідні їм ліки, яких вони не змогли знайти деінде.

Як зʼясували «Схеми», аптека торгує лише такими. Дефіцитні та заборонені препарати – напрямок роботи «ЕлʼФарм».

На профільних інтернет-форумах про це писали ще у 2019 році.

Попри публічні згадки в інтернеті про торгівлю дефіцитними та забороненими ліками, «ЕлʼФарм» до 2022 року включно успішно проходила всі перевірки, які проводив орган контролю – Державна служба лікарських засобів.

Відтоді, після російського повномасштабного вторгнення, Держлікслужбу обмежили у перевірках – тепер вони дозволені лише у випадку ознак порушень, що несуть загрозу життю та здоровʼю людей.

«Схеми» взялися перевірити чи дійсно «ЕлʼФарм» торгує лише дефіцитними ліками.

Спершу «Схеми» спробували відвідати «ЕлʼФарм» та придбати там ліки, що на той момент були у вільному продажу. Та безуспішно. На прохання журналіста продати «Атаракс», в аптеці відповіли, що не мають такого препарату.

Згодом «Схеми» зробили аналогічне замовлення в «ЕлʼФарм» на загальнодоступні ліки, але вже онлайн. І також – без успіху. Щоразу, попри нібито наявність препаратів в аптеці, журналісти зрештою отримували повідомлення з відмовою.

Виходить, «Ел’Фарм» дійсно торгує лише дефіцитними препаратами? «Схеми» вирішили поспостерігати за аптеками мережі, щоб у цьому пересвідчитися. Так, «Схеми» побачили, що покупці виходять з «ЕлʼФарм» з пакунками дефіцитних ліків: як західними, виробленими для російського ринку, так і препаратами, виготовленими безпосередньо в Росії.

Зрештою, клієнти аптеки підтвердили – прийшли саме за ліками, які більше ніде не знайти.

«До них треба підійти, якщо у вас ліки дефіцитні. Якщо в них є на залишках, то ви купите. Ще в них є біля Ремточмеханіки – залізничний вокзал. Там теж є їхня аптека. Я замовила через Tabletki.ua. Втричі дорожче або вчетверо, але якщо воно було б у вільному продажі, я б так не стояла (біля аптеки «ЕлʼФарм» – ред.)», – розповіла одна з клієнток аптеки на умовах анонімності.

«Схеми» впізнали ліки в пакунку іншого клієнта «ЕлʼФарм». Це – німецький препарат «Вобензим». Його, зокрема, призначають пацієнтам, які проходять хіміотерапію – лікування від онкологічних захворювань – але можуть застосовувати й при інших хворобах.

«Вобензим» виробляє німецька компанія Mucos Pharma, що входить до холдингу Nestle.

У вересні 2021 року компанія відправила останню партію ліків до України, згідно з інформацією митної бази ImportGenius. Відтоді – більше не надсилала.

Попри це, «Вобензим» є в «ЕлʼФарм». Тут нелегально торгують засобом, який німецька Mucos Pharma виробляє для Росії.

Експеримент «Схем»

«Схеми» вирішили перевірити наскільки систематично «ЕлʼФарм» продає заборонені препарати та як вхитряється робити це, не привертаючи увагу контролюючих органів. Журналісти замовили «Вобензим» в «ЕлʼФарм» онлайн.

На той момент «Вобензим» у Києві можна було купити лише в трьох аптеках. Дві з них – «ЕлʼФарм».

На відміну від невдалих спроб придбати в цій аптеці загальнодоступні ліки, замовлення нелегального препарату в «ЕлʼФарм» одразу підтвердили. Вже у аптеці виявилося, що «Вобензим», що продали «Схемам» – спеціально вироблений для ринку РФ. На питання журналістів про його вочевидь російське походження, провізор відповіла, що цей препарат не з Росії, а з Молдови, а мова пакування – російська, адже українці не розуміють німецької.

Водночас, на упаковці зазначений номер реєстраційного посвідчення РФ. Дата виготовлення – листопад 2022 року. Тобто ці ліки виробили для Росії та нелегально ввезли в Україну вже після початку повномасштабного вторгнення.

Західні ліки, дозволені в Україні, але вироблені для Росії, «ЕлʼФарм» продає і офлайн, і онлайн, особливо не ховаючись. Попри заборону. А ось російські препарати продають обережніше – за попереднім замовленням телефоном. Такі ліки «ЕлʼФарм» відправляє покупцям поштою.

Журналістам «Схем» вдалося замовити в цій аптеці й такий, російський препарат – «Кортексін». Отримали його – поштою.

«Кортексін» – препарат російської компанії «Герофарм». Виробляється у Підмосков’ї.

Він не зареєстрований у більшості країн світу. Навіть у російських наукових колах ставлять під сумнів користь цього препарату.

Дата виготовлення, вказана на упаковці «Кортексіну», що «Схемам» продали у «ЕлʼФарм» – січень 2024 року. Втім, згідно з митною базою ImportGenius, востаннє легально цей російський препарат завозили в Україну в 2017 році. А влітку 2022-го, після російського повномасштабного вторгнення в Україну, російські ліки в Україні заборонили зовсім. Тобто ввезти в Україну цю упаковку «Кортексіну» законно – не могли.

Шлях російських ліків в Україну

То як російські та західні ліки, вироблені для Росії, потрапили до України в обхід заборони після початку повномасштабної війни?

В Офісі Генпрокурора кажуть, що шлях контрабандистів може пролягати через треті країни.

«Є певний ланцюжок постачання до прикладу через Білорусь, Європу або через Туреччину. Вони можуть бути придбані на території Туреччини, ЄС, Азії, будь-якої країни, а потім ввезені в Україну невеликими партіями до п’яти одиниць, за що немає жодної відповідальності», – каже прокурор Офісу Генерального прокурора Валерій Зимогляд.

Спробуємо відстежити шлях бельгійського препарату «Атаракс», виробленого для російського ринку, який у «Ел’Фарм» продали киянину Дмитру.

Як зʼясували «Схеми» завдяки митній базі, ця упаковка «Атараксу» походить з партії, яку з січня по квітень компанія-виробник відправляла з Бельгії до Росії своєму офіційному представнику – «ЮСБ Фарма Логистикс». Усього у цій партії було 1,5 мільйона упаковок.

Згодом близько 3000 упаковок «Атарксу» з цієї партії перекупили російські фармкомпанії та перепродали у Вірменію. Відстежити їхній подальший маршрут звідти «Схемам» не вдалося, але, зрештою, ліки з цієї партії опинилися в Україні.

«Схеми» запитали в Державної митної служби чому за її нагляду до України в порушення митних правил потрапляють нелегальні ліки та очікують на відповідь.

Журналісти зв’язалися й із західними фармкомпаніями, щоб зʼясувати як ліки, які вони виробили для Росії, потрапили до України поза законом.

У головному офісі бельгійської компанії UCB Pharma це питання «Схем» залишили без відповіді. Втім, запевнили, що постачають до України ліки лише у відповідному пакуванні:

«В Україні чинне законодавство вимагає, щоб лікарські засоби продавалися в офіційній упаковці, дозволеній для використання на українському ринку. Будь-які ліки, які не відповідають цим правилам, не можуть продаватися в Україні. UCB суворо дотримується цих правил, щоб забезпечити безпеку та ефективність нашої продукції для всіх пацієнтів».

В UCB Pharma дефіцит препарату «Атаракс» в Україні минулої зими пояснили блокуванням мітингувальниками польсько-українського кордону, що спричинило перебої у постачанні.

Саме в період нестачі легального «Атараксу» киянину Дмитру в аптеці «ЕлʼФарм» продали контрабандний російський у чотири рази дорожче.

Як інші ліки – «Вобензим» – вироблені німецькою компанією для Росії, потрапили до України, «Схеми» запитали у фірми – виробника.

У Mucos Pharma зазначили, що дані з упаковки «Вобензиму», яку «Схемам» продали у київській аптеці «ЕлʼФарм», свідчать про те, що ці ліки – з Росії. Та додали – не знали, що їх препарат «Вобензим» продовжує відкрито продаватися в Україні, попри відсутність поставок з вересня 2021 року.

Припинення постачання «Вобензиму» до України у Mucos Pharma пояснили проблемами з логістикою:

«Дистрибуція була перервана в усьому світі через перебої з постачанням сировини. Після того, як постачання сировини було відновлено, ми все ще стикалися з порушенням ланцюга поставок в Україну, що включало припинення діяльності нашого дистриб’ютора в Україні. На жаль, ми не могли постачати продукцію».

Водночас, у Mucos Pharma, зазначили, що про знахідки «Схем» стосовно нелегальної торгівлі їхнім препаратом поінформували Держлікслужбу України, де пообіцяли розібратися.

То хто заробляє на дефіциті ліків? Кому належить столичний аптечний бізнес, який продає заборонені, російські препарати, під час повномасштабної війни?

Брати-фармбізнесмени Багірови

Мережа аптек «ЕлʼФарм» зареєстрована на двох братів – приватних підприємців, 26-річного Ешгіна та 29-річного Елвіна Багірових. Вони – громадяни Азербайджану. Живуть у Києві.

Першу ліцензію на аптечний бізнес від Держлікслужби вони отримали у 2018 році. Ліками торгують відтоді. Відкрито. Від свого імені Елвін Багіров надіслав «Схемам» поштою заборонений російський препарат «Кортексін», який журналісти замовили телефоном в аптеці Багірових.

То скільки грошей приносить братам аптечний бізнес? Обидва зареєстровані, як ФОП-и другої групи, що дозволяє кожному заробляти до 6 мільйонів гривень на рік.

Як встановили «Схеми», дефіцитні та нелегальні ліки Багірови продають у три-чотири рази дорожче за їхню ринкову вартість.

«Як тільки люди почнуть шукати, де терміново купити те, що зараз відсутнє в легальних аптеках, попит зростає, відповідно, часто зростає й ціна. Ніхто не контролює, за якою ціною продається препарат в нелегальному каналі», – каже експерт з медичного права України Борис Даневич.

Брати Багірови мешкають в Україні зі студентських років. Як самі вказують у своїх соцмережах, вчилися у столичному виші.

Згідно з даними з реєстру юросіб, доступному у сервісі YouControl, брати Багірови прописані у Києві, у квартирі молодшого з них, Ешгіна. Російські ліки відправляють клієнтам з поштового відділення, що поряд з домом.

Старший з братів Багірових, Елвін, може зловживати лікарськими або наркотичними препаратами, про що свідчать численні справи у судовому реєстрі.

Наприклад, в одному з судових рішень щодо Елвіна Багірова йдеться:

«Керував транспортним засобом Mercedes з ознаками наркотичного сп’яніння, а саме: зіниці очей розширені та не реагують на світло, бліде обличчя, виражене тремтіння пальців рук. Від проходження огляду на стан наркотичного сп’яніння у встановленому законом порядку водій відмовився у присутності двох свідків, чим порушив вимоги п. 2.5 ПДР України».

У лютому 2020 року, поліція вперше зупинила Елвіна Багірова за кермом автомобіля у стані наркотичного спʼяніння. Це повторилося ще двічі. Врешті, суд позбавив Елвіна права керувати автомобілем на три роки.

«Схеми» звʼязалися з Багіровими, щоб розпитати братів про їхній аптечний бізнес.

На питання журналіста «Схем» про те чому «ЕлʼФарм» в порушення заборони продає в Україні російські ліки, Елвін Багіров спершу відповів, що не розуміє української. Після формулювання питання зрозумілою йому, російською мовою, він зрештою заперечив, що продавав російські ліки, попри докази зворотнього, наявні у «Схем».

– Чому ваша мережа аптек продає російські та білоруські препарати, порушуючи законодавство? – запитав журналіст «Схем» в Елвіна Багірова.

– Ні, я не продавав такі.

– Не продавали?

– Ні.

– Можете тоді пояснити, як так вийшло, що нам вдалося кілька разів купити у вас такі препарати, зокрема «Кортексін»? А також інші препарати закордонні, які були виготовлені для російського ринку? – запитав журналіст, проте Багіров поклав слухавку.

Ринок нелегальних ліків в Україні

Клієнти «ЕлʼФарм», з якими поспілкувалися «Схеми», придбали нелегальні ліки в аптеці Багірових через сервіс Tabletki.ua. Це – сайт-агрегатор, який пропонує інформацію про наявність та ціни на ліки в різних аптеках та дозволяє забронювати їх онлайн. Нині з самим лише сервісом Tabletki.ua співпрацює 12 000 торгових точок, а це – майже 70% усього фармацевтичного ринку України.

Лише торік за допомогою цього сайту користувачі забронювали ліків на 24 мільярди гривень. 2% від цієї суми, 480 мільйонів гривень, агрегатор забрав собі, як комісію за посередництво.

Однак, приносить прибуток Tabletki.ua й діяльність таких аптек, як «ЕлʼФарм», які використовують онлайн-сервіс, як майданчик для торгівлі забороненими препаратами.

«Схеми» запитали в Tabletki.ua чому сервіс допускає продаж нелегальних препаратів на своїй платформі. Відповіді на момент публікації ми не отримали.

Журналісти «Схем» звернулися до Держлікслужби, щоб зʼясувати чому за нагляду контролюючого органу столична мережа «ЕлʼФарм» неприховано торгує нелегальними ліками. У Держлікслужбі на запит «Схем» повідомили, що за останні шість років отримали від громадян десять скарг на діяльність «ЕлʼФарм» та провели в аптеках Багірових вісім перевірок. Під час них тричі виявляли порушення, про які повідомляли правоохороннців, та за які братів – штрафували.

Але, як бачимо, все це так і не призвело до закриття аптек «ЕлʼФарм» та анулювання їхньої ліцензії. Вони і досі працюють та торгують нелегальними препаратами.

Нещодавно у Держлікслужбі запропонували уряду радикальні зміни: заборонити продаж ліків будь-де онлайн, крім офіційних сайтів ліцензованих аптек.

Так, усі популярні сервіси для купівлі ліків онлайн, зокрема й Tabletki.ua, можуть потрапити під заборону. Та, чи це – вихід?

Поки влада шукає рішення, продаж контрабандних ліків триває. Експерти застерігають, ліки, ввезені в Україну нелегально – можуть бути небезпечні й нашкодити здоров’ю та життю.

«Яким чином вони сюди завозилися, якими постачальниками, чи був збережений температурний режим для цих ліків – це все невідомо. Тому вживати їх вже, в принципі, небезпечно», – каже виконавча директорка БФ «Пацієнти України» Інна Іваненко.

«Те, яким чином вони потрапляли на наш ринок, дуже сильно може вплинути на їхні якості. Як, в принципі, зробити з них просто неефективні ліки, так і шкідливі для вашого здоров’я та життя», – розповіла партнерка юридичної фірми Arzinger Лана Сінічкіна.

Та що штовхає людей ризикувати здоровʼям та підтримувати такі бізнеси, як «ЕлʼФарм», де торгують дефіцитними та нелегальними ліками?

Інколи пацієнти вимушені купувати заборонені препарати, адже їх їм призначають недоброчесні лікарі.

«Багато лікарів взаємодіють з такими ділками, які розповсюджують лікарські засоби, незареєстровані в Україні, отримують з них свій відсоток. Це встановлені факти під час виконання негласних слідчих дій», – каже прокурор Офісу Генерального прокурора Валерій Зимогляд.

«Важелів впливу на лікарів законодавство багато не передбачає. Тобто, вони є, але вони, скажімо, не серйозні, порівняно, можливо, з тими бенефитами, які можуть отримувати лікарі за такі призначення. Є все ще такі випадки, коли лікарі отримують певні винагороди від постачальників. Я не виключаю, що ці постачальники можуть бути поза Україною, наприклад, в тій самій Росії», – каже Сінічкіна.

Інколи лікарі вимушено призначають заборонені до продажу, нелегально ввезені препарати, через дефіцит легальних аналогів.

Дефіцит ліків подекуди виникає через затримки з їхньою перереєстрацією у Міністерстві охорони здоров’я.

«Система працює в Україні таким чином, що через аптечні заклади продаються лікарські засоби, які пройшли реєстрації. Але якщо в цьому практичному процесі виникає перерва, не встигли завершити перереєстрацію, а реєстрація закінчилась, ось через цей проміжок досить часто виникає подібний дефіцит. Тому сюди можуть потрапляти ліки контрабандні. Це найчастіше будуть не ліцензовані аптеки, якісь там онлайн так звані аптеки, які насправді аптеками не є. Це буде відправлятись десь «Новою поштою», кур’єрами і так далі», – каже експерт з медичного права України Борис Даневич.

«Схеми» звернулися до Міністерства охорони здоровʼя за коментарем та очікують на відповідь.

«ЕлʼФарм» – лише один приклад того, що в Україні неприховано працює нелегальний фармацевтичний бізнес. Побіжний аналіз самого лише маркетплейсу Tabletki.ua свідчить про те, що є й інші аптеки, які торгують контрабандними препаратами.

Кримінальна справа торгівлі не на заваді

«Схеми» звернулися до правоохоронців, щоб зʼясувати чи відомо їм про продаж нелегальних ліків в аптечній мережі «ЕлʼФарм». Згодом, до Багірових прийшли з обшуками.

«Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань спільно зі слідчими Головного слідчого управління припинили протиправну діяльність групи осіб, які реалізовували медикаменти контрабандного походження. Збут лікарських засобів російського виробництва, які потрапили на територію України протиправним шляхом, відбувався в низці аптек Києва», – йшлося в повідомленні правоохоронців.

На запит в поліції повідомили, що вилучили у Багірових понад 50 лікарських засобів, виготовлених, зокрема, в Росії. За інформацією джерел в правоохоронних органах, серед конфіскованих в «ЕлʼФарм» препаратів – «Кортексін» і «Вобензим», незаконний продаж яких у аптеці Багірових виявили «Схеми», а ще – «Алтузан». Це препарат швейцарської компанії Roche, що виробляється лише для турецького ринку, і не є сертифікованим в Україні. Та навіть у Туреччині з 2020 року він дозволений виключно для лікування деяких онкологічних захворювань.

В березні 2023 року львівське видання «NGL.Media» писало про те, що використання ймовірно контрабандного та фальсифікованого «Алтузану» у офтальмології призвело до сліпоти в десятків людей на Тернопільщині.

У відповіді на офіційний запит «Схем» правоохоронці повідомили, що вилучені в «ЕлʼФарм» ліки направили на експертизу. Розслідування триває, однак підозру братам Багіровим поки не оголошували, а отже вони, як громадяни Азербайджану, мають змогу вільно виїжджати за кордон під час воєнного стану, попри відкрите кримінальне провадження.

Та чи дійсно в «ЕлʼФарм» припинили продавати російські препарати, як заявили в поліції?

«Схеми» вирішили це перевірити та продовжили свій експеримент й після відкриття поліцією кримінальної справи у серпні – журналісти замовили російський «Кортексін» в «ЕлʼФарм» телефоном. В аптеці попередили про затримку з постачанням та повідомили, що ліки зʼявляться за тиждень.

І дійсно, за тиждень, ліки відправили. Як і раніше, поштою, від Елвіна Багірова.

Журналісти отримали нелегальний російський препарат. Вироблений – в серпні 2023 року. Ймовірно, для ринку Молдови.

Кримінальної відповідальності за свою діяльність у «ЕлʼФарм», вочевидь, не бояться. Доказ цьому – упаковка російських ліків, яку аптека відправила «Схемам» вже після проведених там обшуків правоохоронцями та вилучення подібних, незаконних препаратів.

Наявне покарання за порушення закону – дійсно слабке. За торгівлю російськими ліками можуть позбавити ліцензії та оштрафували на пару тисяч гривень. Та наслідки для здоровʼя людей, які купують та вживають контрабандні препарати – можуть бути серйозними

Автор: Кирило Овсяний, журналіст-розслідувач

Джерело: Радіо Свобода