Міністерка юстиції зі шлейфом давньої корупції та нові таємні надбання нерухомості її родини

Ольга Стефанішина — нинішня міністерка юстиції та віцепрем’єрка з євроінтеграції. А ще — обвинувачена в корупційній справі, яка тягнеться з 2013 року. Тоді Стефанішина працювала в Мін’юсті, а очолювала відомство Олена Лукаш. Понад 10 років тому Стефанішина підписала документи на проведення тендеру, на якому, за версією слідства, держава втратила понад 300 000 доларів, зазначає hromadske .

Давня корупційна історія, попри те, що її прямо зараз слухає Вищий антикорсуд, не завадила Стефанішиній у 2020-му стати віцепрем’єркою, а у 2021-му — увійти до політради «Слуги народу». І, зрештою, торік очолити Мін’юст. Наразі, за словами джерел hromadske , ім’я посадовиці фігурує серед ймовірних претендентів на крісло прем’єр-міністра. Тож журналісти видання вирішили дослідити, як із кар’єрним злетом пані Ольги змінився майновий стан її родини. І таки дослідили: на цілу новеньку квартиру матері чиновниці у столичному ЖК бізнес-класу, куплену вчетверо дешевше від ринкової вартості.

Тендер часів Олени Лукаш

У 2013 році, за часів Віктора Януковича, Мін’юст очолювала Олена Лукаш — соратниця нещодавно застреленого в Іспанії Андрія Портнова. Вона запам’яталася тим, що, зокрема, називала Небесну Сотню «придуманою історією» і перебувала під санкціями ЄС. Нинішня міністерка юстиції Ольга Стефанішина тоді була начальницею відділу правового забезпечення європейської інтеграції в Департаменті європейської інтеграції Міністерства юстиції України.

Того самого року посадовці Мін’юсту провели тендер на порівняльний аналіз українського законодавства з європейським — одна сторінка такого аналізу коштувала державі від 1,4 тисячі до 4,5 тисячі гривень (на той момент це від 182 до 546 доларів). Загальні збитки від цього тендеру, за версією слідства, становили 2 523 000 гривень бюджетних коштів (за тогочасним курсом, це близько 315 000 доларів).

Після Євромайдану у 2015 році про підозру повідомили Олені Лукаш. Стефанішина згодом стверджувала , що справа перебуває без руху, «бо жоден притомний слідчий або прокурор не наважився давати їй хід». Але у 2019 році підозру вручили і їй.

За даними журналістів, Олена Лукаш не була членкинею комітету з конкурсних торгів Мін’юсту, а тільки затверджувала його склад. А ось Ольга Стефанішина безпосередньо ознайомлювалася з документами щодо тендеру і візувала акти виконаних робіт.

У розпорядженні hromadske опинився протокол допиту пані Ольги від 2014 року. У відповідь на питання слідчого про те, чи дійсно вона завізувала акти прийому-передачі наданих послуг у межах сумнівного тендеру, посадовиця відповіла: «Так, пред’явлені мені для ознайомлення акти прийому-передачі наданих послуг від мого імені завізовано мною».

Протокол допиту свідка / hromadske

Попри нові кар’єрні успіхи, міністерка отримала статус обвинуваченої, зокрема у привласненні або розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем. На чергове судове засідання, яке мало відбутися 24 червня 2025 року, міністерка не прийшла на підставі клопотання Кабміну про її неявку через відрядження до Королівства Нідерланди та Королівства Бельгія.

Стефанішина в суді / hromadske

Заощадження: від Януковича до наших днів

Ольга Стефанішина опікується євроінтеграцією з 2007 року — саме тоді, ще 22-річною, вона прийшла на роботу в Мін’юст. З приходом до влади Віктора Януковича у 2010 році почала обіймати там керівні посади. Уже за Порошенка перейшла до Секретаріату Кабміну. Там з 2017 року по 2019 рік посадовиця не декларувала жодних заощаджень чи активів. А її доходи зросли від 386 980 гривень (у 2016 році) до 767 295 гривень (у 2019 році).

На останніх парламентських виборах невдало балотувалась у Верховну Раду від «Української стратегії Гройсмана».

Вирішальним для Ольги Стефанішиної став 2020 рік. Спершу вона працювала в адвокатському об’єднанні «Ілляшев і партнери», а також відкрила ФОП з правової діяльності, який проіснував менше ніж пів року. А вже в червні 2020-го стала віцепрем’єр-міністеркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України та увійшла до складу РНБО. Згодом її навіть включили до політради «Слуги народу».

Звітувала про доходи, отримані у 2020 році, посадовиця вже у 2021 році. Спочатку, 26 березня, вона зазначила , що заробила загалом 1 061 043 гривні. Цю саму суму підтвердила 29 березня в нібито «виправленій» декларації. А вже 12 листопада 2021-го уточнила , що насправді у 2020 році заробила загалом 715 281 гривню. Такі самі неточності — із заощадженнями. Подаючи декларацію 26 березня 2021 року, пані Ольга не вказала жодних заощаджень, а вже у виправленій декларації, поданій за три дні, посадовиця «знайшла» в себе 250 000 гривень і 12 000 доларів готівкою. Саме тоді жінка вперше вказала наявність будь-яких заощаджень за понад десятиліття на держслужбі.

З 2021 року і до сьогодні Стефанішина отримує тільки зарплату та аліменти на виховання доньки й сина. Загалом від 1 111 720 гривень (у 2021 році) до 1 375 382 гривень (у 2024 році). Відкласти за роки роботи посадовиці наразі вдалося 665 337 гривень.

Квартира, якої не існує?

Ольга Стефанішина народилася в Одесі. Там, за її словами, мешкають її батьки — Надія та Анатолій Кравці.

«Це місто мого дитинства, місто, де я завжди відпочиваю, незалежно від того, це робоча поїздка чи поїздка до батьків», — розповідала міністерка у 2020 році.

Але ж працює Ольга Стефанішина в Кабінеті Міністрів України та ще й очолює Офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Обидві інституції розташовані в Києві, тож їхній очільниці логічно було б мати якесь столичне житло. І Стефанішина з 2016 року й до сьогодні декларує користування маминою київською квартирою. Її Надія Кравець нібито купила у 2008 році. Площа квартири — 74 кв. м. Це єдина київська нерухомість, яку Стефанішина коли-небудь вказувала у своїх деклараціях.

Мамина київська квартира / hromadske

От тільки, відповідно до Реєстру прав на нерухоме майно, квартири з такою площею, купленої у 2008 році, у мами посадовиці не лише немає, а й не було. Хоча реєстр нерухомості в Україні повноцінно запрацював на початку минулого десятиліття, тож деяких старих об’єктів там може й не бути. Водночас усі інші квартири родини пані Ольги, оформлені у той самий період, ми побачили. А ось київську квартиру мами на 74 кв. м — ні. Сама мама посадовиці, Надія Кравець, у коментарі журналістам сказала, що в неї дійсно є двокімнатна квартира в Києві. Нижче наводимо діалог із пані Надією:

— Ваша донька декларує, що вона мешкає у вашій квартирі в Києві. Ми трохи заплутались, досліджуючи декларації посадовців, яку площу має ця квартира?

— 76 кв. м.

— 76?

— Так.

— Вона просто декларує квартиру площею 74 кв. м.

— Двокімнатна квартира там звичайна, стандартна. Може, і 74… А чого ви в мене питаєте? Запитайте в неї.

— Ну це ж ваша квартира офіційно.

— Це моя квартира, так.

Водночас у 2013 році Надія Кравець купила квартиру в київському ЖК бізнес-класу «Космополітен». Роком раніше ця сама квартира офіційно оцінювалася майже в мільйон гривень — понад 100 000 доларів за тогочасним курсом.

Квартира в київському ЖК бізнес-класу «Космополітен» / hromadske

Загальна площа апартаментів у ЖК «Космополітен» становила 150 кв. м, з них житлова — 74,5 кв. м.

Загальна площа / hromadske

Можна було б припустити, що Ольга Стефанішина, коли зазначала в декларації квартиру мами на 74 кв. м, мала на увазі саме цю квартиру. От тільки у 2018 році Надія Кравець її продала. Офіційно — за 2 545 925 гривень (97 000 доларів, за тогочасним курсом). До речі, іншим продавцем був родич колишнього чоловіка міністерки — Василь Стефанішин. Йому належала половина помешкання.

За словами рієлтора Олексія Гнучіх, 97 000 доларів — не дуже реалістична ціна. За його оцінкою, така нерухомість у 2018 році вже могла б коштувати від 225 000 доларів (1500 доларів за квадрат).

Попри те, що у 2018 році Надія Кравець продала єдину свою київську квартиру, яку відображає реєстр, її донька декларувати «74 кв. м» у столиці так досі й не перестала.

ЖК бізнес-класу на початку повномасштабної війни

Батько Ольги Стефанішиної, Віталій Кравець, живе в Одесі, де займається власною справою. Там у нього три квартири. Переважно отримані у спадщину. Тут поки все логічно.

Аж раптом у 2024 році чоловік купив паркомісце та два маленькі приміщення в ЖК бізнес-класу «Львівська площа» в центрі Києва. Згідно з договором, на все Кравець витратив приблизно 650 000 гривень, або 16 000 доларів, за тогочасним курсом. При тому, що тільки одне паркомісце тут можна придбати щонайменше за 37 000 доларів.

Паркомісце та два маленькі приміщення в ЖК бізнес-класу «Львівська площа» / hromadske

Удвічі вдалося зекономити! Та нащо? Для чого чоловіку, який все життя мешкає в Одесі, паркінг у ЖК на «Золотих воротах» у Києві?

Власне, бо двома роками раніше, у жовтні 2022-го, саме в цьому ЖК бізнес-класу купила трикімнатну квартиру дружина пана Віталія й мама пані міністерки Надія Кравець. Площа квартири — близько 100 кв. м.

Трикімнатна квартира у ЖК на «Золотих воротах» / hromadske

Офіційно за 3 042 692 гривні — 83 205 доларів на момент купівлі. Рієлтор Олексій Глуничик називає цю ціну нереалістичною.

«Не могло бути. Від 2000 доларів за квадрат на Кудрявській продавалося щонайменше», — сказав він hromadske.

А ось мінімальна ціна від забудовника на трикімнатні квартири в цьому ЖК станом на жовтень 2022 року.

Мінімальна ціна від забудовника / hromadske

Тобто ринкова ціна цієї квартири мала б становити від 12 000 000 гривень, або 300 110 доларів. Отак майже вчетверо дешевше вдалося купити «трьошку» в центрі столиці на «Золотих воротах» пані Надії — принаймні за документами. З розмови з мамою міністерки Надією Кравець стало зрозуміло, що її донька користується її квартирою. Але якою саме — невідомо.

— А от ви у 2022 році ще купили трикімнатну квартиру в Києві…

— Слухайте, я не хочу відповідати вам на всі ці питання…

— От є ваша ще квартира одна, а квартири на 74 кв. м і на 76 — у реєстрі немає.

— Квартира ця, вона вже давним-давно на ній. Там, по моєму, і діти прописані….

— А щодо вашої квартири, то ви нею користуєтесь чи ваша донька нею користується? Чи хто?

— Донька користується.

— Це йдеться про ту квартиру, яку ви у 2022 році купили?

— До побачення.

То звідки гроші?

Мама Ольги Стефанішиної, Надія Кравець, ніколи не мала жодного бізнесу. Так само в жінки не було жодного ФОПа.

Батько посадовиці, Віталій Кравець, таки має реальний бізнес. Він є засновником двох одеських компаній — «Віраж-1» і «Бистрина» . Обидві компанії спеціалізуються на підготовці водіїв транспортних засобів.

Згідно із системою YouControl, ТОВ «Бистрина» взагалі не подавало жодної звітності до фіскальних органів. А ось оборот підприємства «Віраж-1» з 2013 року й до сьогодні становить 27 188 600 гривень. Компанія співпрацює з головним сервісним центром МВС. Ба більше, у переліку автівок, які використовує компанія батька, є й авто, яке належить Ользі Стефанішиній, — TOYOTA RAV4 2009 року випуску. Його посадовиця вказує у своїй декларації. Тож виникає ще одне запитання: чи користується пані міністерка на роботі в Києві іншою автівкою й чому тоді її немає в декларації?

Що ж до ТОВ «Віраж-1», то, попри мільйонні обороти, за час роботи компанія показала більше збитків, аніж прибутків.

Водночас відсутність цих самих прибутків не завадила матері Стефанішиної купити у 2013 році квартиру в Києві площею 150 кв. м і з попередньою офіційною вартістю в майже мільйон гривень, або 100 000 доларів.

У 2018 році жінка, нагадаємо, продала цю квартиру за 2 545 925 гривень (97 000 доларів на той час). І це могло б частково пояснити, звідки родина взяла 3 042 692 гривні (83 205 доларів) на покупку нового житла в Києві у 2022-му.

Та, по-перше, очевидно, що за ці роки в родини були й інші витрати. По-друге, обидві ціни не є ринковими, за оцінкою експертів.

Системні проблеми з декларуванням

Отже, Ольга Стефанішина останні майже 10 років декларує якусь примарну квартиру в Києві, яка нібито належить її мамі, хоча, згідно з реєстром нерухомого майна, у мами такої квартири не було й немає. Водночас посадовиця не вказувала ані реальної київської квартири мами на 150 кв. м, проданої у 2018 році, ані теперішньої — на 100 кв. м, купленої у 2022 році. Ціни на обидві квартири, за оцінкою експерта, не є ринковими й викликають сумніви.

Посадовиця також не зазначає жодної іншої автівки, окрім тієї, якою користується одеська компанія її батька. Тож чим вона насправді пересувається — невідомо. А якщо йдеться про службове авто, то воно підлягає декларуванню, якщо його використовують більшу частину року або в особистих цілях.

До декларації Ольги Стефанішиної питань досить багато. Ми дзвонили й писали пані Ользі, щоб вона дала на них відповіді. Проте, на жаль, вона нам не відповіла. Ми хотіли зʼясувати кілька моментів.

Наприклад, про одеську квартиру площею 76,1 кв. м, яку 22-річна посадовиця купила 29 березня 2007-го — офіційно за 105 294 гривні. От тільки у своїх деклараціях по 2020 рік Ольга Стефанішина не згадувала про цю нерухомість, хоча була її власницею. Водночас чиновниця декларувала квартиру, куплену того самого дня й за ту саму ціну — проте площею не 76,1 кв. м, а 65 кв. м. Повірити в те, що за чотири роки Стефанішина добудувала балкон або комору площею 11 кв. м, досить складно, тож, ймовірно, площу квартири вона свідомо чи несвідомо вказувала помилково — причому кілька років поспіль.

Інший приклад — квартира в Одесі площею 38,9 кв. м. Спочатку Стефанішина вказувала , що ця квартира частково належить їй з 2016 року, а потім — що право власності виникло у 1997-му. Так чи інакше, відповідно до реєстру нерухомості, такої квартири немає й не було ані у Стефанішиної, ані в її мами.

Ще більше питань викликає те, що за всі роки роботи пані Ольги на держслужбі її декларація не проходила повну перевірку НАЗК. Навіть попри те, що посадовиця є обвинуваченою в корупційній справі.