Наследники Сталина и Гитлера

Путинский режим начал полномасштабную военную операцию против Украины, объекты военной и стратегической инфраструктуры в украинских городах и селах подвергаются ракетным ударам. Российские войска атакуют с неба и с суши, продолжаются удары с востока, юга и севера. Против нашего государства наступает не только Московия, но и ее сателлит – лукашенковский режим.

Оперируя имперско-советскими императивами, два диктатора окончательно сошли с ума и действуют по лекалам Сталина и Гитлера (нападение было совершено после 4 утра – так же, как это сделали нацисты в 1941-м). Путин принял самое плохое решение из возможных – уничтожение украинского государства, которое до сих пор не поддавалось его угрозам, шантажу и гибридной войне.

Украинская армия держит оборону и отражает вражеские атаки – на одесском, херсонском, запорожском, донецком, луганском, харьковском, черниговском, житомирском, волынском направлениях. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Владимир Зеленский и военно-политическое командование Украины постоянно информируют граждан о ситуации.

«Вооруженные Силы Украины ведут тяжелые бои, отражая атаки русской армии по всей территории нашего государства. Нашим военным нужна поддержка. Главное – им необходима поддержка нашего населения. У нас армия мощных людей. Наше население – это тоже мощная армия. Так что поддержите наших военных», — заявил Владимир Зеленский.

Отдельный фронт – информационный. Цель агрессора – не только военные удары, но и распространение дезинформации и паники среди украинского населения. Поэтому наша задача – не потреблять информацию от агрессора и не поддаваться панике. Сохранять покой. Мы, журналисты газеты «День», держим строй и выполняем свою работу – информируем общество о событиях в Украине и анализируем текущую ситуацию. Доверяйте нам и официальным источникам информации.

А еще Украина ожидает международной поддержки. Где те «адские санкции», от которых дрогнет Россия?.. Мы благодарны за поддержку международным партнерам, но сейчас новая реальность, требующая жестких и болезненных действий по отношению к Кремлю. Нам необходим надежный международный тыл. Агрессора необходимо полностью изолировать от цивилизованного мира и помогать Украине всеми средствами сопротивляться.

Верьте в себя и Украину! Мы едины, мы сильны, мы победим!