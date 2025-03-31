Паркування у дворах багатоповерхівок яке несе смерть. «Чому пожежники не таранять ті довбані автівки?!»

Минулої неділі Київ пережив чергову масовану атаку російських дронів. Змінилася тактика росіян і, на жаль, відразу в декількох районах столиці ворожі БПЛА уразили житлові будинки, є загиблі внаслідок цих влучань.

Зокрема, в двох районах Києва, на Березняках і на Виноградарі, після ураженням сталися пожежі відразу в декількох квартирах, зазначає видання LB.ua. В обидвох цих випадках місцеві мешканці констатували: ліквідувати пожежу можна було б значно швидше, якби проїзду спецтехніки ДСНС не заважали автівки самих же мешканців, щільно запарковані на ніч в дворах будинків.

Проблема з заїздом пожежних машин в двори, безпосередньо в зону лиха в будинках, насправді вже не нова для Києва. І до повномасштабного вторгнення періодично з’являлись новини про те, що техніка ДСНС не змогла потрапити в той чи інший ЖК, бо під’їздні дороги дуже вузькі, а мешканці запаркували свої авто у два-три ряди.

Фото: ДСНС. Пожежа у багатоповерхівці на вулиці Сікорського в Києві

Причому вже тоді ці випадки стосувалися якраз можливості порятунку людей з верхніх поверхів за допомогою підйомника – оскільки ця машина ДСНС особливо габаритна і потребує достатньо простору для розвороту на під’їзді і для розташування і закріплення перед роботою.

Люди горіли живцем в квартирах, або стояли годинами на кондиціонері, рятуючись від полум’я, а всі інші кияни спостерігали це через віконце соцмереж. Але чи зробили ми висновки? Явно ні, оскільки ситуації повторюються знову й знову.

Фото: ДСНС. Рейд ДСНС для перевірки можливості проїзду пожежно-рятувальної спецтехніки у дворах багатоповерхових житлових будинків Чого не може зробити ДСНС Перебуваючи в стані розпачу і безсилля, коли НП безпосередньо відбувається, містяни зазвичай шукають винних назовні. Один з найбільш популярних закликів, якими реагують мешканці на такі трагедії, це “Чому пожежники не таранять ті довбані автівки?!”. – Водії спецтехніки рятувальних служб не мають права таранити автівки, розчищати проїзд, пошкоджуючи чуже майно, – пояснили нам в ГУ ДСНС міста Києва. – За кожне таке пошкодження водій пожежної машини несе відповідальність по закону. Власники автівок складають протокол про ДТП і справа буде розглядатися за процедурою в судовому порядку, з можливістю відшкодування завданих збитків. Яка ж тоді існує можливість розчистити проїзд тут і зараз? – Зазвичай виїзд на будь-яку пожежу або місце ураження відбувається разом з поліцією і швидкою. Тому саме поліція за допомоги місцевих мешканців і по своїх каналах оперативно розшукує власників автівок, які перешкоджають проїзду спецтехніки. Видзвонюють, просять переставити. Це стандартний алгоритм, – розказали в ДСНС. Фото: ДСНС. Рейд ДСНС для перевірки можливості проїзду пожежно-рятувальної спецтехніки у дворах багатоповерхових житлових будинків Разом з тим, визнає речниця київського ДСНС, траплялися випадки, коли мешканці проявили ініціативу і разом з рятувальниками вручну відтягували автівки для проїзду спецтехніки. Тоді йшлося про порятунок людей і сусіди були налаштовані рішуче. Відразу після трагічних інцидентів 23 березня, на цьому тижні, ГУ ДСНС в Києві спільно з поліцією і засобами масової інформації провели навчальні рейди з проїздом спецтехніки по запаркованих вулицях і подвір’ях. Причому відбувалися навчання в тому масиві Виноградар, де було влучання в неділю. Але ситуація в дворах фактично була тою самою: щільні ряди автівок і критично мало місця про під’їзду рятувальників (фото і відео). Фото: ДСНС. Рейд ДСНС для перевірки можливості проїзду пожежно-рятувальної спецтехніки у дворах багатоповерхових житлових будинків Що обіцяє зробити міська влада Мер Києва і КМДА ніяк не відреагували на чергові трагічні наслідки запаркованості міських подвір’їв. А очільник КМВА Тимур Ткаченко вже за сформованою традицією підхопив цей привід і КМВА офіційно ініціювала ряд заходів з департаментами КМДА і управителями будинків, спрямованих на розчищення під’їзних шляхів і контроль за ними. – Департамент мунбезпеки повинен забезпечити постійне інспектування проблемних ділянок житлової забудови, виявляючи порушення правил паркування, які можуть перешкоджати руху спецтехніки. Щодо порушників можуть застосовуватись штрафні санкції, а авто, запарковані з порушеннями, евакуйовуватимуть, – повідомили LB.ua в КМВА. – Департаменту терконтролю спільно з муніципалами доручено організувати інформаційну роботу з управителями та керуючими компаніями будинків щодо необхідності дотримання норм протипожежної та транспортної безпеки. В КМВА закликають киян самостійно звертатися до патрульної поліції абодо інспекції з паркування КМДА в разі виявлення неправильного паркування. Фото: facebook. Тимур Ткаченко Також обіцяють, що департамент транспортної інфраструктури має зайнятися облаштувнням антипаркувальної інфраструктури (делініатори, боларди, антипаркувальні стовпчики) в районах. Але все це потребує фінансування, графіків, розпоряджень і значить буде не скоро. Що можна робити, не очікуючи влади Раніше ми писали про заходи, які може ініціювати кожен в своєму багатоквартирному будинку, не очікуючи, поки очільник міста чи інспектор ДСНС завітає з адресною перевіркою. Для початку мешканці самі можуть завітати до свого управителя (ЖЕК, ОСББ, ЖБК) з проханням (письмовою вимогою): – провести перевірку систем пожежної сигналізації в будинку;

– комплектність шлангів і гідрантів для пожежогасіння на поверхах;

– наявність тиску в мережі цих гідрантів;

– перевірити робочий стан і оновити маркування люків гідрантів (ПК) на подвір’ї вашого будинку. Для цих заходів не потрібні спеціально навчені люди, це може робити спільнота будинку разом з обслуговуючою організацією. Так само і антипаркувальні стовпчики і боларди, які зберігають критично важливі проїзди спецтехніки до будинку, можна зробити, не очікуючи бюрократичних процедур в КМДА. В 2022 році соцмережі облетіли світлини, як пожежна машина не може проїхати через неправильне паркування на території ЖК Seven. Там же був інцидент, коли люди чекали на порятунок, стоячи на кондиціонері на верхніх поверхах будівлі. Після цих подій в ЖК побільшало болардів і обмежувачів і деякі підїзди стали ідеально вільними. Проте не всі. Фото: Леся Падалка. ЖК Seven, в якому пожежники теж не могли проїхати до будинку кілька років тому, тепер впорядкував проїзди, але частково Влітку 2023 року пошкоджень внаслідок російського удару зазнав інший великий ЖК. Руйнування зачепили відразу кілька верхніх поверхів висотки, а рятувальна операція була довгою і масштабною. По всіх каналах про наш приліт спершу написали “приліт на автостоянку”, бо наш двір і виглядав як автостоянка. Пожежники не могли проїхати, під наш ЖК машина із висотною драбиною пробиралась хвилин 45, не менше. Бо вона габаритна і не могла “розкинути лапи” через автівки, які стояли скрізь у кілька рядів. Пожежники як могли тягнули шланг, поки інша пожежна пробувала підʼїхати з іншого боку. А поки усі ці маневри тривали (а наш ЖК в двох хвилинах від пожежної частини, до речі) на поверхах помирали люди, горіли квартири, – розповіла мешканка будинку Анастасія. – І що ви думаєте, сусіди після трагедії переосмисли все? Після відновлення цієї зони паркування в чаті все одно срач, бо через новий проєкт забрали десять паркувальних місць! Фото: колаж LB.ua/ pani_lozynska/соцмережі. Двір ЖК Династія під час ракетної атаки влітку 2023 року і після відновлювальних робіт І в ЖК Seven, і в керуючій компанії ЖК “Династія”, і багатьох інших великих обслуговуючих компаніях від забудовників тепер регулярно проводять навчання з ДСНС з моделюванням пожежі на локації. Ці навчання може замовити будь-який управитель будинку, послуга офіційно платна. В ДСНС ухильно повідомили, що вартість залежить від дальності виїзду, кількості техніки і людей, задіяних в навчанні. А управителі називали цифру від 5-7 тис грн і вище. В цілому, цілком підйомна вартість для будинків на декілька сотень квартир. Навчання можуть включати: моделювання проїзду спецтехніки різних габаритів, підключення гідрантів біля будинку, розгортання рукавів внизу і на поверхи, евакуація за допомогою драбини, а також бесіда з мешканцями про алгоритми їх дій у випадку НП. – Але я не помічав якоїсь цікавості людей до цих навчань, – розказав директор керуючої компанії великого ЖК на Сирці. – Ми замовляли, робили анонс, робили все по програмі – подія зібрала максимум десяток людей, переважно мами з дітьми, які гуляли в дворі. І хто винен, що нема парковок Після першого шоку від трагічних подій, коли і загинули люди, і знову “щось пішло не так” з автівками, які заважають порятунку, кияни традиційно починають питати: “А де наші парковки?!” Відмовлятися від зручностей, які дає містянам власний автомобіль, ніхто не хоче. Те, що машина потребує такого ж “помешкання”, як її власник, усвідомлюють не всі. А коли й усвідомлюють, то виявляють, що Київ забудований без урахування цих потреб. Містобудівні правила в цій сфері є. Але забудовники вміють їх обходити, а покупці квартир часто закривають на це очі. Вимоги до забезпечення будинків машиномісцями визначені в підрозділі 10.8 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій». Необхідні місця для постійного зберігання автотранспорту мають передбачатися не на ділянці із самим житловим будинком, а в межах мікрорайону. При новому будівництві відстань до них має бути не більше 700 м, – пояснює нам аналітик в сфері містобудування ГО “Голка” Георгій Могильний. – А якщо відбувається реконструкція забудови (наприклад, на місці старих складів будують ЖК), то дозволена відстань вже до 1 км. Але частину паркомісць (наприклад, 99%) в такому випадку можуть передбачити ще далі – до 15 хв пішої доступності. Під час проєктування (на етапі ДПТ, проєкту ділянки) забудовник змушений дотримуватися певних визначених нормативів для проходження документації. Але в подальшому він використовує декілька схем задля відхилення від проєкту і економії коштів на будівництві і земельного ресурсу. Перший спосіб: забудовник обіцяє будівництво паркінгів в останній черзі, а потім корегує проєкт. Інвестори бачать красивий генплан ділянки і довіряють забудовнику. Але коли заплановані житлові метри зведено, відбувається коригування проєкту – на місці раніше запланованих паркінгів будуються нові житлові будинки. Так було із ЖК «Молодіжний Квартал» (Аркада). Замість запланованих підземного паркінгу на 300 машиномісць та багатоповерхового надземного на 800 місць зробили два будинки, а паркінги почали обіцяти вже поряд в ЖК «Патріотика», – пояснює Могильний. Фото: колаж Георгій Могильний. ЖК «Молодіжний Квартал»: ліворуч обіцяний проєктом паркінг, праворуч реальність – будинки замість паркінгу Другий , найбільш надійний варіант для забудовників зі зв’язками в Київраді та КМДА, – закласти у ДПТ необхідні паркінги поза межами ділянки ЖК. ДБН встановлює необхідність паркінгів в межах мікрорайону, а не на самій ділянці ЖК. Тому всі необхідні паркомісця закладають на інших ділянках, зазвичай, на місці існуючих гаражних кооперативів чи в санітарно–захисних зонах підприємств, залізниці тощо. Зрозуміло, що ніхто ці паркінги будувати не планує, але їх наявність в ДПТ повністю знімає відповідальність з забудовника і дозволяє легко отримати дозвіл на будівництво ЖК з вигідною для нього кількістю місць для паркування в межах ділянки.

, найбільш надійний варіант для забудовників зі зв’язками в Київраді та КМДА, – закласти у ДПТ необхідні паркінги поза межами ділянки ЖК. ДБН встановлює необхідність паркінгів в межах мікрорайону, а не на самій ділянці ЖК. Тому всі необхідні паркомісця закладають на інших ділянках, зазвичай, на місці існуючих гаражних кооперативів чи в санітарно–захисних зонах підприємств, залізниці тощо. Зрозуміло, що ніхто ці паркінги будувати не планує, але їх наявність в ДПТ повністю знімає відповідальність з забудовника і дозволяє легко отримати дозвіл на будівництво ЖК з вигідною для нього кількістю місць для паркування в межах ділянки. Третій спосіб – фактичне фальшування начебто забезпеченості будівництва машиномісцями. Забудовник отримує підтверджуючі листи і довідки, що нормативні місця в паркінгах наявні на відповідній відстані і будуть доступні майбутнім мешканцям нового ЖК. Такі довідки погоджуються видавати у профільному КП «Київпарктранссервіс», можна домовитися із власниками чи орендаторами розташованих неподалік ділянок. А крупні забудовники з достатньою кількістю проєктів неподалік один від одного, видають такі довідки самі собі. Наприклад, «Сага Девелопмент» для отримання дозволу на будівництво ЖК на місці будівлі Київпроекту, направила листи про начебто наявність паркомісць з трьох інших своїх ЖК в радіусі кілометра. А для будівництва Укрбудом скандального ЖК «Сонячна Рів’єра» КП «Київпарктранссервіс» пообіцяв поряд із ЖК виділити власних паркомісць в два рази більше, ніж у нього взагалі було в усьому Дніпровському районі. Які рекомендації дає експерт інвесторам нового житла, які хочуть запобігти такому обману і гарантовано отримати квартиру в ЖК з реальними машиномісяцями? Здебільшого досить непрості – все перевіряти і бути активними у відстоюванні своїх прав інвестора. Якщо це постійний перенос запланованих паркінгів, як в першому кейсі, – потрібен діалог з забудовником і вимоги виконання первинного плану. Інші варіанти виявляються лише шляхом уважної екпертизи проєктної документації: чи не намальовані ваші паркінги на місці нерухомості чи майна, яке на належить забудовнику, або чи не сфальшував забудовник машиномісця, “продавши” їх в одному ЖК кілька разів.