Пошел третий месяц войны на истощение. Смогут ли рашисты поддерживать такой темп дальше и как долго?

В Афганистане на постоянных подрывах и фугасах за десятилетие конфликта СССР утратил 147 танков. За два с хвостиком месяца войны в Украине РФ потеряла только по данным фото и видео 590 машин — это ужасающие потери за такой короткий срок.

Тем более, что поле боя чаще осталось за ВСУ, а это значит мы можем проводить ремонты и своей битой техники, и противника. В итоге Киев поставит в строй большую часть поврежденных «мишек». Россиянами потеряно огромное количество бронированной и колёсной техники — 23-24 батальонных комплекта.

В целом танковые, механизированные и моторизованные части суммарно потеряли штук 40 с копейками наборов техники для БТГР. Третью часть из подготовленных перед 24 февраля. Людские потери РФ также впечатляют. И лучший барометр тут не доклады Пентагона и британской разведки о минимум 15 тысяч погибших. И не официальные данные «ДНР», по которым каждый третий член 1-го армейского корпуса уже убит или ранен. Лучший барометр тут резко упавшие возможности противника.

Армия РФ потерпела оперативное поражение под Киевом, Николаевом, во время попытки форсировать Южный Буг, под Сумами и Черниговом. В феврале-марте враг еще мог одновременно наступать на нескольких направлениях. А сейчас он блокирует Азовсталь, сточившись об Мариуполь. Ведет тяжелые оборонительные бои в полосе у Харькова, где ВСУ в результате частных контратак удалось охватить Циркуны и продвигаться к направлению к Старому Салтову. И обороняет линию у Херсона — потеряв по сути возможность к действиям на всем ТВД.

Войска РФ по прежнему рвутся к Лиману, пытаются оседлать дорогу на Барвенково и охватывают Северодонецкий выступ. Это серьезный и опасный противник — со значительным преимуществом в авиации, у них тех же «Орланов» как у дурака фантиков и полтора десятка батальонов в резерве.

Но это уже не прорывы на глубину запаса баков БТГР на юге, востоке и севере, плюс параллельные штурмы Мариуполя, Попасной, Авдеевки по сути в лоб, многодневные и одновременные.

Укатали Сивку крутые горки, сточились 8 лет воюющие части, массово пошли в ход артисты театров и саксофонисты Донецка из перманентной мобилизации со стальными касками и винтовками Мосина.

200 + километров линии боевого соприкосновения у Херсона и 750+ километров от Днепра у Запорожья до Харькова окончательно превратились не в цепочку ротных групп, тыкающихся в друг-друга, а, хотя и в жидкую, но линию фронта. С инженерно укрепленными позициями, минными полями, огневой связью с флангов. И фактически с паритетом по силам. 92 батальонные группы у россиян.

Просто не все у них в линии морпехи с Владивостока, Камчатки или Каспия, хватает и сводных огневых групп полиции, и мобов, и «музыкантов» добровольцев. Аккурат против наших частей ТРО, развернутых дублей бригад из ОР-2 и полицейских в аэропорту Николаева. Примерно в тех же количествах.

Поэтому никаких окружений и котлов в «матери всех битв за Донбасс» обьявленной кремлевскими пропагандистами с 18 апреля не наблюдается. А только продавливание за счет массирования сил и средств, преимущества в авиации и количества стволов на километр фронта. Тяжелые кровопролитные бои.

Главный вопрос — как долго Российская Федерация сможет потерять за месяц годовое производство танков, выводить из строя об подготовленную оборону в лоб треть армейского корпуса и быть в состоянии продолжать войну?

Или вот, например, 1900 ракет выпущенных по Украине всех скопом — «Калибров», «Искандеров», «Х-31» против РЛС, «Точек», Х-59. Как долго хватит стратегических запасов? Ведь уже пошли «Бастионы» по наземным целям и «Точки» — первый признак того, что коробчонка не бездонная.

Тут как всегда у нас дилемма.

С одной стороны уже есть мобилизованные из «ЛДНР» — с «тапиками», аналоговыми «Баофенгами», без бронежилетов, в стальных касках, на поднятых из гноилен «Уралами». Не нужно представлять как бы оно было — вот он живой пример.

Были бы у Москвы средства и возможности вооружить их — это уже бы это сделали.

Вообще, городские легенды про бездонные арсеналы РФ, они на то и легенды — первые признаки голода уже были в Чечне и Грузии, где стянутые со всей страны войска рассекали на «бардаках» и «копейках», использовали снаряды ранних 80-ых годов и имели жесткие лимиты на высокоточное оружие. А ведь с тех пор отгремела кампания в Сирии, с жесточайшей зарубой с Турцией. Ливия, где российские прокси бросали «Панцири» под Триполи. 8 лет войны в Украине.

Запасы у Москвы далеко не резиновые.

С другой стороны как-то 140 млн. страна найдет людей взамен 15-20 тысяч выбитых — за 170 тысяч рублей зарплаты, думаю, еще и очередь будет. Хотя мобистикой россияне откровенно не занимались, первый призыв «БАРС» был осенью 2021 года — планировали призвать 38 тысяч резервистов, это слезы для государства типа РФ.

Качество по сравнению с 1% прошедших красную зону украинцев тем более понятно. Но, естественно, россияне пройдут слаживание, зайдут как маршевое пополнение вместо донецких саксофонистов. Даже без официальной мобилизации. Как бы то ни было, пока противник продолжает наступление даже с такого качества личным составом.

Россияне стоят под Ямполем, Лиманом и пытаются оседлать дорогу на Барвенково. Древних Т-72 с буковкой А в гноильнях еще тысячи — лысых и с поеденными мышами проводами, но зато не нужно делать танки с ноля.

«Копеек» и «двоек» БМП также тысячи штук — тоже не самой свежей категории, но с помощью болгарки и замены двигателя в строй они станут. РФ несомненно может повторить тот же фокус, что и Украина в 2016-17, восстановив потери мотолыгами, бардаками и гнилыми танками из травы.

28 крылатых ракет в сутки, притом, что половина из них сбита или промахнулись, не Бог весть какой темп. Особенно с текущей точностью — два прилета по Киеву по домам, промахи по подстанции с прилетами по складам, удары по ВВП аэропортов ( где поменять бетонные плиты и засыпать воронки это 48 часов работы). И ведь ракеты стоят миллионы долларов, в одном залпе вылетают 5-7 млн. мертвых президентов.

Но у противника производство «Точек», «Искандеров» и «Калибров» внутри страны, которое мы не можем таргетировать. Значит, россияне могут наращивать его — смогла наращивать вылеты «Фау» во Второй Мировой Германия, буквально блокированная с моря от всего мира, сможет и Россия.

В твердом ракетном топливе, взрывчатке или голове для «Точки» нет ничего импортного, а то, что нужно завозить, завезут как французские тепловизоры для танков с «биатлона». Главный вопрос, несомненно, все тот же.

Смогут ли россияне поддерживать такой темп дальше и как долго?

Честно говоря — мало верится в санкции животворящие быстро работающие против ВПК. Ибо завести электроники или расходников через условные Армении и Таджикистаны у Москвы возможности есть. А все остальное в РФ — вся таблица Менделеева. Да будут разрывы цепочек, нехватка станков, сырья и механизмов. Но на любимую игрушку кремлевского режима ВПК — средств и импорта через прокладки хватит.

В авиации, несмотря на все ленд-лизы и поставки в лизинг — у Киева и вовсе никогда не будет паритета в этой войне. Ибо невозможно подготовить пилотов, инфраструктуру и запасы топлива наравне с 140 млн. страной с бюджетом в 60 млрд. долларов по довоенному курсу.

Поэтому путь у нас только один — играть от активной обороны, перемалывать силы и тыл наступающих огнем артиллерии, ловить батареи реактивкой и выстраивать плотную линию боевого соприкосновения. Хорошо прикрытую ПВО и дежурными бортами, что не дадут трепать эту линию с воздуха. Не контратаковать где только можно, теряя людей об вертолеты и штурмовики. Не пытаться любой ценой к датам возможных референдумов освобождать Херсон, потому, что общество заждалось контрнаступления.

В приоритете монотонная работа по колесной и гусеничной технике всеми доступными средствами, широкое использование мин и фугасов, мобильные команды с ПТРК, трансграничные обстрелы и диверсии. Опираясь на то, что восстановить БМП или БТР через капитальный ремонт с возможностями РФ это суток 60.

А мы уже получаем несколько сотен М113А3 от Дании и США, батальонный комплект «БМП-1» от Польши и почти два комплекта от Чехии.

Тем паче, что М113А3 со стальными вкладышами дополнительного бронирования и 40-мм гранатометом с бронебойными подарками, явно лучше, чем поднятый из травы БТР-80. И он будет через считанные дни, а не через два месяца. Восстановить танк для Москвы — 90 суток. Потому, что тепловизоры, ремоторизация, рация — много зависит от смежников, а не только от танкоремонтного завода.

Ты же не отправишь на поле боя в 2022 году слепого «лысого» с убитым движком калеку с хранения?

А Киев уже получил от Словакии и Польши до 250 Т-72 М1. Словацкие уже мелькали на пути к фронту — довольно неплохо оснащены.

С начала битвы за Донбасс 18 апреля россияне потеряли до 180 танков.В 2021 году Москва планировала за год передать в войска 170 машин. А получилось в районе 140. С 18 апреля прошло 2 недели. И 1.2 годовых производства в пекло.

Ни одна страна мира не способна выдерживать подобный уровень потерь.

Но и Украину ждет стайерский бег. Очень тяжелый и изматывающий.

Пока будут обучены бригадные артиллерийские группы у частей ТРО и дублей, пока пересядут наши бойцы на датские «Пираньи» и британские «Спартаны», пока 5500 ПТРК «Джавелин» (дикое число ибо всего произведено 12. 000 CLU) только от США будет освоено в линии, а не в учебных центрах — придется тащить и тащить очень тяжело.

До конца войны превозмогая превосходство врага в авиации и понимая, что для нас их людские резервы по сути безграничны. Но это в обозримом будущем, все больше это будут толпы в стальных касках, с тапиками и на гнилых из травы «бардаках», а не космодесант в «Ратниках» и на «БМД-4».

Мы же должны накапливать не только технику по ленд-лизу, но и опыт применения.

Сбитые «Стугнами» «Ка-52» , успешные вылеты операторов бпла-камикадзе, контрбатарейная борьба внахлест рсзо по корректировке «Байрактара», ритмичная работа логистики под давлением ударов ВТО — все это монетки в копилку нашего опыта.

Украина уже проходит точку, в которой месячное производство РФ рухнуло ниже восполнения их потерь и наших западных поставок.

А толпам насильно мобилизованных артистов, любителям ношеных трусов и стиральных машинок месяца через 3-4 месяца будет противостоять полмиллиона прошедших горнило боев хорошо вооруженных наших штыков. И россияне посыпятся как посыпались под Киевом, Сумами и Черниговым. Никуда не денутся.

Но до этого момента Украину ждет немало крови и пота.

И эту цену нам еще предстоит заплатить в ближайшие месяцы. Лучше не жить в придуманном мире, где у Москвы прямо завтра закончатся ракеты, они не смогут поднять с хранения 20 танков в месяц и мы погоним их как закончится мобилизация, придет помощь от запада, давайте уже после праздников.

Автор: Кирилл Данильченко; SITE.ua