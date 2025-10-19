Розслідування щодо прокурорів з інвалідністю: звільнення, перевірки МОЗ та мільйонні виплати на Хмельниччині

16 жовтня, минув рік, як колишній генеральний прокурор Андрій Костін підписав наказ про проведення службового розслідування через поширення у ЗМІ інформації про отримання груп інвалідності 50 прокурорами з Хмельниччини. Мета — перевірити законність її встановлення медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК).

За цей час деяких прокурорів з Хмельниччини звільнили. Одному — оголосили підозру у шахрайстві, і його справу передали до суду. А в Міністерстві охорони здоров’я триває перевірка медичних висновків щодо правомірності встановлення МСЕК груп інвалідності прокурорам. У результаті комусь її скасували, комусь змінили, а комусь залишили.

Суспільне Хмельницький проаналізувало, які зміни відбулися за рік після оприлюднення інформації про наявність груп інвалідності у прокурорів області.

Після оприлюднення інформації у медіа про наявність у прокурорів Хмельниччини груп інвалідності, до чого ймовірно могли бути причетні екскерівниця Хмельницької обласної МСЕК Тетяна Крупа і її син колишній очільник Пенсійного фонду в Хмельницькій області, журналісти Суспільне перевірили декларації прокурорів області, зокрема, обласного, його заступників, а також очільників окружних прокуратур. У семи з десяти прокурорів була задекларована пенсія.

Звільнення керівника Хмельницької обласної прокуратури

Після публікації у медіа інформації про можливо фіктивні групи інвалідності прокурорів Хмельниччини тодішній керівник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник у коментарі Суспільному пояснив свою позицію.

За його словами, на той час чисельний склад прокуратури області складав 225 прокурорів, а інвалідність мали 48: “Стверджувати що уся прокуратура складається з осіб з інвалідністю не є правильним. До того, інвалідність більшості працівників отримана не за останні роки”.

За словами Олексія Олійника, групу інвалідності отримав у 2017 році до призначення на посаду керівника Хмельницької обласної прокуратури. Олексій Олійник/Facebook

Олексій Олійник зазначив, що має проблеми зі здоров’ям. У 2005 році він отримав травму на робочому місці, вивчаючи матеріали кримінального провадження. За його словами, групу інвалідності отримав у 2017 році до призначення на посаду. Хвороба не перешкоджає виконанню службових обов’язків.

Того ж дня, 17 жовтня 2024 року, наказом колишнього генерального прокурора Андрія Костіна Олексія Олійника звільнили з адміністративної посади керівника Хмельницької обласної прокуратури за власним бажанням, проте продовжив працювати у прокуратурі.

За даними Хмельницької обласної прокуратури, 27 січня 2025 року Олексій Олійник звільнився з органів прокуратури. У цей період він у декларації повідомив про суттєві зміни у майновому стані — 710 тисяч 182 гривні заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи.

“Кошти, отримані та відображені в його декларації на сайті НАЗК у січні 2025 року, — це передбачені законом виплати при звільненні, зокрема компенсації за невикористані відпустки за попередні роки”, — пояснили тоді у Хмельницькій обласній прокуратурі.

Скільки прокурорів Хмельниччини мали групи інвалідності загалом

В Офісі генерального прокурора Суспільне Хмельницький повідомили, що станом на жовтень 2024 року на Хмельниччині групи інвалідності мали 67 прокурорів, з них 61 — другу, 6 — третю групу.

За даними відповіді на інформаційний запит Суспільного у Державному бюро розслідувань зазначили, що слідчі за фактом оприлюдненої інформації про можливу наявність незаконної групи інвалідності у прокурорів відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 27, ч. 2 , 4 ст. 358, ч. 1, 2 ст. 366, ч. 4, 5 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ст. 368-5, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України. Крім цього, під час досудового розслідування у вказаній справі, ДБР також перевіряє обставини законності встановлення МСЕК груп інвалідності працівникам низки державних та правоохоронних органів. А відтак й для нарахування та виплати їм із державного бюджету України пенсій.

Зі свого боку в Офісі генпрокурора Суспільне Хмельницький повідомили, у межах кримінального провадження Міністерство охорони здоров’я України організувало перевірку достовірності діагнозів та достатності підстав для встановлення груп інвалідності.

Перевірка медичних справ у Міністерстві охорони здоров’я України

В самому Міністерстві охорони здоров’я України 11 місяців здійснюють перевірку правильності винесення медико-соціальними експертними комісіями рішень про встановлення груп інвалідності. Роблять це в Українському державному науково-дослідному інституті медико-соціальних проблем інвалідності.

Про це Суспільному стало відомо у відповіді на інформаційний запит у МОЗ. У ньому йдеться, що на перевірку надійшло 78 медекспертних справ працівників прокуратури Хмельницької області, з них розглянули 68.

“За інформацією наданою Департаментом охорони здоров’я Хмельницької обласної військової адміністрації сім справ було вилучено представниками правоохоронних органів, починаючи з 2023 року в межах кримінальних проваджень, знищено або не збереглось одна справа. По двох справах Інститутом зроблено запит до структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської міської військових адміністрацій”, — написали у листі.

За даними МОЗ, із загальної кількості розглянутих медекспертних справ 32 працівникам прокуратури Хмельницької області скасували групу інвалідності, інформацію про це передали до правоохоронних органів.

У Міністерстві зазначили, 23 працівники прокуратури Хмельниччини змінили групу, 8 — змінили термін дії групи. П’ятьом — залишили статус особа з інвалідністю, не змінюючи групу.

32 працівникам прокуратури Хмельницької області скасували групу інвалідності.

Кримінальна справа щодо колишнього керівника Хмельницької окружної прокуратури

В Офіс генпрокурора Суспільне дізналось, у ході службового розслідування щодо правомірності отримання інвалідності прокурорами Хмельницької області керівнику Хмельницької окружної прокуратури оголосили підозру за ч. 5 ст. 190 “Шахрайство” Кримінального кодексу України. За даними слідства, він незаконно отримав статус особи з інвалідністю II групи, в результаті чого “заволодів понад одним мільйоном гривень пенсійних виплат”.

Спочатку йому обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, який надалі змінили на особисте зобов’язання. На ухвалу про зміну запобіжного заходу подано апеляційну скаргу, розгляд якої триває.

Підозрюваного було відсторонено від посади на два місяці. Згодом його звільнили із займаної адміністративної посади. Крім того, стосовно нього подали дисциплінарну скаргу до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, за рішенням якої його звільнили з посади прокурора. Досудове розслідування у справі екскерівника Хмельницької окружної прокуратури завершено, а обвинувальний акт передали до Кам’янець-Подільського міськрайонного суду.

В Офісі генерального прокурора Суспільному також зазначили, у кримінальній справі екскерівника Хмельницької окружної прокуратури є ще один підозрюваний. Йдеться про члена колишньої Кам’янець-Подільської медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).

Останнього підозрюють за ч. 1 ст. 28 і ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України. Його також судитимуть.

Дисциплінарна відповідальність прокурорів

39 дисциплінарних скарг щодо можливого порушення правил прокурорської етики було подано до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісія прокурорів. Про це йдеться у відповіді на інформаційний запит в Офісі генпрокурора. Комісія ж відкрила 37 дисциплінарних проваджень. За результатами їхнього розгляду до дисциплінарної відповідальності притягнуто трьох прокурорів.

Двох — за фактами неявки до медичного закладу для обстеження. Одного — за фактом безпідставного отримання інвалідності, що призвело до “дискредитації особи прокурора, завдало шкоди репутації та авторитету прокуратури”, — йдеться у відповіді.

Скількох прокурорів звільнили з керівних посад

В Офісі генпрокурора Суспільне Хмельницький повідомили, з жовтня 2024 року наказами генерального прокурора з адміністративних посад в органах Хмельницької обласної прокуратури за власним бажанням звільнено 25 прокурорів, які мали статус осіб з інвалідністю.

На питання про те, скільки прокурорів остаточно звільнили з прокуратури відповіді в Офісі генпрокурора не надали. Проте у відповіді на запит станом на червень 2025 року зазначили, що з органів прокуратури Хмельниччини звільнили сім прокурорів, які мали групу інвалідності.

Автор: Ірина Хижа

Джерело: Суспільне