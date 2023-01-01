“Смогли повторить”. Втрати російських загарбників в Україні порівняно з різними війнами
31 грудня втрати російських окупаційних військ в Україні перевищили 105 тисяч. Для 10 місяців це рекордний показник втрат навіть за розмірами масштабних міжнародних конфліктів.
Видання The Page склало рейтинг втрат росіян, порівнявши агресію проти України зразка 2022 року з іншими війнами, що вів СРСР та його правонаступниця росія.
1. Чисті втрати росії (СРСР) у війнах
За цим показником російська агресія проти України вже на третьому місті в рейтингу втрат після «вітчизняної» та радянсько-фінської війни 1939-1940 років:
- «ВІтчизняна» війна (22 червня 1941 — 9 травня 1945) — 8 668 400 загиблих.
- Радянсько-фінська війна (30 листопада 1939 — 12 березня 1940) — 126 875 загиблих.
- Російсько-українська війна (24 лютого 2022 — дотепер) — 102 600 загиблих.
- Радянсько-польська війна (28 січня 1919 — 18 березня 1921) — 70 000 загиблих.
- Афганська війна (25 грудня 1979 — 15 лютого 1989) — 15 052 загиблих.
- Друга чеченська війна (7 серпня 1999 — 20 квітня 2000) — 7425 загиблих.
- Перша чеченська війна (9 грудня 1994 — 31 серпня 1996) — 5732 загиблих.
2. Тривалість війн, у яких брала участь росія
Тут повномасштабна війна в Україні розташувалася на п’ятій позиції — між першою та другою чеченськими. На першому місці десятирічна афганська, на останньому — радянсько-фінська, яка тривала лише три місяці.
- Афганська війна — 3341 день.
- «Вітчизняна» війна — 1418 днів.
- Радянсько-польська війна — 781 день.
- Перша чеченська — 632 дні.
- Російсько-українська війна — 306 днів*
- Друга чеченська — 258 днів.
- Радянсько-фінська війна — 103 дні.
*Від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого
3. Кількість залучених росією (СРСР) військ у різних війнах
Для розрахунків ми взяли мінімальне число російських військових. Його отримали, зважаючи на грудневий виступ міністра оборони рф Сергія Шойгу («через СВО прошло 250 тысяч военнослужащих») і приблизно 100 тис. мобілізованих до так званих АК-1 та АК-2 «ЛНР/ДНР» на окупованих територіях.
- «Вітчизняна» війна, кількість залучених до бойових дій — 34 476 700.
- Радянсько-польська війна, кількість залучених до бойових дій — 950 000.
- Радянсько-фінська війна, кількість залучених до бойових дій — 760 578.
- Афганська війна, кількість залучених до бойових дій — 546 255.
- Російсько-українська війна, кількість залучених до бойових дій — 350 000.
- Друга чеченська, кількість залучених до бойових дій — 84 000.
- Перша чеченська, кількість залучених до бойових дій — 70 500.
Насправді кількість безпосередніх учасників бойових дій та військ забезпечення найближчого тилу вірогідно перевищує 400 тис. (без урахування долучених до постачання, ремонту та мобілізаційних заходів на території рф). Але навряд чи перевищує пів мільйона особового складу, які пройшли афганську війну за 10 років.
4. Кількість загиблих щодня росіян
За кількістю щоденних втрат росіян війна в Україні на третьому місці після «вітчизняної» та радянсько-фінської. Але це досить спірний показник, бо він залежить від довжини лінії фронту і водночас від інтенсивності та характеру бойових дій.
- «Вітчизняна» війна — 6113 загиблих щодня.
- Радянсько-фінська війна — 1232 загиблих щодня.
- Російсько-українська війна — 336 загиблих щодня.
- Радянсько-польська війна — 90 загиблих щодня.
- Друга чеченська — 29 загиблих щодня.
- Перша чеченська — 9 загиблих щодня.
- Афганська війна — 5 загиблих щодня.
Наприклад, найдовша лінія фронту була під час «вітчизняної» — приблизно 3500 км. Тож 6113 загиблих щодня — найбільший показник у рейтингу. Але великі втрати — це не тільки наслідки ефекту масштабу. Друга у рейтингу війна, радянсько-фінська війна (1232 загиблих щодня), тривала на відносно невеликому фронті. Загальна довжина кордону трохи більш ніж 1000 км, бої точилися не по всій її довжині, але через безглузді та провальні рішення майже половина всіх втрат червоної армії припала на замерзлих. До речі, за довжиною фронту фінська війна майже збігається з українською. Але до агресії проти України росія готувалася ретельніше: поки що щоденні російські втрати у середньому вчетверо менші, ніж у 1939-1940 роках.
5. Відсоток втрат росіян
Найганебніший показник — частка загиблих порівняно із залученими до бойових дій. В Україні це майже кожний третій росіянин-окупант. За цим показником російська агресія проти України випередила решту воєн.
- Російсько-українська війна — 29,3% (102 600 з 350 000).
- «Вітчизняна» війна — 25,1% (8 668 400 з 34 476 700).
- Радянсько-фінська війна — 16,7% (126 875 з 760 578).
- Друга чеченська — 8,8% (7425 з 84 000).
- Перша чеченська — 8,1% (5732 з 70 500).
- Радянсько-польська війна — 7,4% (70 000 з 950 000).
- Афганська війна — 2,8% (15 052 з 546 255).
Навіть якщо збільшити кількість російських військ, що пройшли бойові дії, до 400 тис., російсько-українська війна однаково залишається на першому місці (25,7% загиблих, або один загиблий на чотирьох). Для порівняння, під час «вітчизняної» у німців навіть на найжорстокішому східному фронті це співвідношення було приблизно удвічі меншим.
6. Висновки
За минулі 100 років росія НІЯК не змінила способів ведення бойових дій. Як і раніше, це або спроба нападу зненацька, під час якого росія, використовуючи чисельну перевагу, намагається змусити супротивника капітулювати. Або намагання проломити фронт із використанням тієї самої чисельної переваги: російське командування намагається буквально закидати трупами супротивника.
У ВСІХ війнах, які вела росія за минулі 100 років, її власні втрати значно перебільшують втрати супротивника. Іноді в рази.
У ВСІХ війнах російські вояки системно та регулярно завдавали масованих ударів по мирному населенню. Особливо тоді, коли справи на фронті йшли не на користь росії. У цьому сенсі за минулі 100 років у рф змінилося тільки озброєння: якщо по столиці Фінляндії завдавали удари авіабомбами ФАБ 500, то по столиці України б’ють переважно крилатими ракетами та безпілотниками. Хоча сучасні версії ФАБ 500 росія використовує і досі: ними бомбили Чернігів та Харків, Ізюм та Суми, поки цьому не поклало край українські сили ППО.
Ще два цікаві спостереження. По-перше, всі російські війни у нашому рейтингу за винятком «вітчизняної» були агресивними — їх розпочинала росія/СРСР. І навіть щодо «вітчизняної» можна посперечатися, враховуючи тогочасну концепцію «світового панування комунізму» та той факт, що ця війна була лише частиною Другої світової, яку СРСР розпочав разом із Німеччиною нападом на Польщу. По-друге, всі агресивні війни СРСР, а згодом і росії починалися за холодної пори року — пізньої осені або взимку. Виняток — друга чеченська, але вона по суті була частиною передвиборчої програми путіна, обраного президентом росії у 2000 році.
Як рахували
За основу взяли дані про чисельність військ та офіційний рівень втрат з російської «Вікіпедії». Нюанс: якщо для «вітчизняної», фінської, польської та афганської воєн вони більш-менш валідні (принаймні опрацьовані незалежними істориками), то про чеченські війни такого сказати не можна. Наприклад, інтенсивність бойових дій в обох чеченських війнах порівняна.
Хоча підготовка до першої чеченської була явно нижчою (це визнають і росіяни), кількість загиблих щодня вчетверо нижча, ніж під час другої чеченської. Але якщо використовувати альтернативну оцінку (14-20 тис. замість 5,7 тис. офіційних втрат), все стає на свої місця.
Дані щодо російсько-української війни в рф засекречені, тому ми використовували заяви міністра оборони росії, оцінки щодо мобілізації у так званих «ЛНР/ДНР» та дані українського Генштабу про загиблих росіян.
Автор: Володимир Хомяков; The Page