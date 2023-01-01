“Смогли повторить”. Втрати російських загарбників в Україні порівняно з різними війнами

31 грудня втрати російських окупаційних військ в Україні перевищили 105 тисяч. Для 10 місяців це рекордний показник втрат навіть за розмірами масштабних міжнародних конфліктів.

Видання The Page склало рейтинг втрат росіян, порівнявши агресію проти України зразка 2022 року з іншими війнами, що вів СРСР та його правонаступниця росія.

1. Чисті втрати росії (СРСР) у війнах

За цим показником російська агресія проти України вже на третьому місті в рейтингу втрат після «вітчизняної» та радянсько-фінської війни 1939-1940 років:

«ВІтчизняна» війна (22 червня 1941 — 9 травня 1945) — 8 668 400 загиблих. Радянсько-фінська війна (30 листопада 1939 — 12 березня 1940) — 126 875 загиблих. Російсько-українська війна (24 лютого 2022 — дотепер) — 102 600 загиблих. Радянсько-польська війна (28 січня 1919 — 18 березня 1921) — 70 000 загиблих. Афганська війна (25 грудня 1979 — 15 лютого 1989) — 15 052 загиблих. Друга чеченська війна (7 серпня 1999 — 20 квітня 2000) — 7425 загиблих. Перша чеченська війна (9 грудня 1994 — 31 серпня 1996) — 5732 загиблих.

До речі, у Фінляндії росіяни діяли дуже схоже: глибокі рейди погано підготовлених військ, які завершилися повним фіаско, з наступним переходом до лобових атак укріплених позицій фінів у Карелії.

Знищена колона червоної армії, Раатська дорога, Фінляндія, січень 1940 року

2. Тривалість війн, у яких брала участь росія Тут повномасштабна війна в Україні розташувалася на п’ятій позиції — між першою та другою чеченськими. На першому місці десятирічна афганська, на останньому — радянсько-фінська, яка тривала лише три місяці. Афганська війна — 3341 день. «Вітчизняна» війна — 1418 днів. Радянсько-польська війна — 781 день. Перша чеченська — 632 дні. Російсько-українська війна — 306 днів* Друга чеченська — 258 днів. Радянсько-фінська війна — 103 дні. *Від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого Підбита російська БМП, перша чеченська війна, 1995 рік

3. Кількість залучених росією (СРСР) військ у різних війнах Для розрахунків ми взяли мінімальне число російських військових. Його отримали, зважаючи на грудневий виступ міністра оборони рф Сергія Шойгу («через СВО прошло 250 тысяч военнослужащих») і приблизно 100 тис. мобілізованих до так званих АК-1 та АК-2 «ЛНР/ДНР» на окупованих територіях. «Вітчизняна» війна, кількість залучених до бойових дій — 34 476 700. Радянсько-польська війна, кількість залучених до бойових дій — 950 000. Радянсько-фінська війна, кількість залучених до бойових дій — 760 578. Афганська війна, кількість залучених до бойових дій — 546 255. Російсько-українська війна, кількість залучених до бойових дій — 350 000. Друга чеченська, кількість залучених до бойових дій — 84 000. Перша чеченська, кількість залучених до бойових дій — 70 500. Насправді кількість безпосередніх учасників бойових дій та військ забезпечення найближчого тилу вірогідно перевищує 400 тис. (без урахування долучених до постачання, ремонту та мобілізаційних заходів на території рф). Але навряд чи перевищує пів мільйона особового складу, які пройшли афганську війну за 10 років. Афганська війна. Прощання із загиблими, середина 1980-х

4. Кількість загиблих щодня росіян За кількістю щоденних втрат росіян війна в Україні на третьому місці після «вітчизняної» та радянсько-фінської. Але це досить спірний показник, бо він залежить від довжини лінії фронту і водночас від інтенсивності та характеру бойових дій. «Вітчизняна» війна — 6113 загиблих щодня. Радянсько-фінська війна — 1232 загиблих щодня. Російсько-українська війна — 336 загиблих щодня. Радянсько-польська війна — 90 загиблих щодня. Друга чеченська — 29 загиблих щодня. Перша чеченська — 9 загиблих щодня. Афганська війна — 5 загиблих щодня. Наприклад, найдовша лінія фронту була під час «вітчизняної» — приблизно 3500 км. Тож 6113 загиблих щодня — найбільший показник у рейтингу. Але великі втрати — це не тільки наслідки ефекту масштабу. Друга у рейтингу війна, радянсько-фінська війна (1232 загиблих щодня), тривала на відносно невеликому фронті. Загальна довжина кордону трохи більш ніж 1000 км, бої точилися не по всій її довжині, але через безглузді та провальні рішення майже половина всіх втрат червоної армії припала на замерзлих. До речі, за довжиною фронту фінська війна майже збігається з українською. Але до агресії проти України росія готувалася ретельніше: поки що щоденні російські втрати у середньому вчетверо менші, ніж у 1939-1940 роках. Полонені червоноармійці, 1941 рік

5. Відсоток втрат росіян Найганебніший показник — частка загиблих порівняно із залученими до бойових дій. В Україні це майже кожний третій росіянин-окупант. За цим показником російська агресія проти України випередила решту воєн. Російсько-українська війна — 29,3% (102 600 з 350 000). «Вітчизняна» війна — 25,1% (8 668 400 з 34 476 700). Радянсько-фінська війна — 16,7% (126 875 з 760 578). Друга чеченська — 8,8% (7425 з 84 000). Перша чеченська — 8,1% (5732 з 70 500). Радянсько-польська війна — 7,4% (70 000 з 950 000). Афганська війна — 2,8% (15 052 з 546 255). Навіть якщо збільшити кількість російських військ, що пройшли бойові дії, до 400 тис., російсько-українська війна однаково залишається на першому місці (25,7% загиблих, або один загиблий на чотирьох). Для порівняння, під час «вітчизняної» у німців навіть на найжорстокішому східному фронті це співвідношення було приблизно удвічі меншим. Загиблі російські військові, квітень 2022 року, Донеччина