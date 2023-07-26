Таємнича історія зникнення партії гуманітарної допомоги зі США для ЗСУ вартістю 33,6 млн грн

«Сподіваюся, що у разі втрати вантажу правоохоронці зможуть розшукати його», – запевняв заступник голови Львівської облради Юрій Холод весною минулого року, коментуючи випадки втрати гуманітарної допомоги. Після російського вторгнення Львівщина, як і інші прикордонні регіони, приймала десятки фур з гуманітаркою щодня. Її спочатку звозили на орендовані склади, звідки уже розвозили за призначенням. Велике навантаження цілком могло спричинити неточності у логістиці і плутанину у призначеннях.

Але історія, яку розповідає видання NGL.media, трохи про інше. Йдеться про реальний випадок зникнення близько 10 тис. тактичних аптечок IFAK загальною вартістю 33,6 млн грн, закуплених і відправлених американськими волонтерами для ЗСУ.

Як з’ясували журналісти NGL.media, у цій таємничій історії виразно проступають сліди Львівської обласної військової адміністрації та деяких благодійних фондів, з якими вона працює.

Вигідна пропозиція

Після вторгнення росіян у лютому 2022 року українська діаспора в США активно включилась в допомогу українцям. Поки керівництво двох держав вело перемовини про постачання зброї, звичайні американці купували і надсилали форму, медичні товари та іншу допомогу для ЗСУ і цивільного населення. Однією з найбільших організацій, спрямованих на допомогу, став Злучений Український Американський Допомоговий Комітет (ЗУАДК).

Злучений Український Американський Допомоговий Комітет ( ЗУАДК ) – це неприбуткова організація, заснована 1944 року з метою допомагати українцям, які були розпорошені по різних країнах після Другої світової війни. ЗУАДК займається гуманітарними програмами, освітою, імміграційними програмами у США. Зараз ЗУАДК допомагає постраждалим від росіян українцям та передає гуманітарні вантажі для військових та цивільного населення. Членам організації є активні представники української діаспори у США, основні пожертви до фонду надходять від благодійників саме у спільноті діаспори, а також американців іншого походження.

За словами Нестора Зарічного, голови ЗУАДК, за півтора року війни вони відправили уже понад 30 морських контейнерів з гуманітарною допомогою. Розподілом цієї допомоги в Україні займаються місцеві благодійні фонди, з якими співпрацює ЗУАДК – зокрема, у Львові це «Центр волонтерства та захисту».

Співпраця виглядала наступним чином: представники ЗУАДК купували і пакували необхідну допомогу у США, оплачували доставку до Львова, а тут вантаж зустрічали представники «Центру волонтерства та захисту». Далі допомогу сортували, роздавали і звітували про її передачу, а представники американського фонду періодично проводили перевірки на місцях.

За словами Нестора Зарічного, вартість доставки з США до України одного морського контейнера коштує 8-10 тис. доларів. Логістика непроста і недешева, але це був єдиний варіант, каже Нестор Зарічний.

Тож не дивно, що коли у жовтні 2022 року з’явилася можливість безкоштовної доставки, нею зацікавились. До ЗУАДК звернулась американка українського походження Лілія Тащук, яка заявила, що співпрацює з Львівською обласної військовою адміністрацією (ЛОВА) і та могла б взяти на себе оплату доставки допомоги у Львів.

Деякі члени ЗУАДК уже знали Лілію Тащук як представницю української діаспори та волонтерку, каже виконавча директорка ЗУАДК Мотря Бойко-Вотерс.

«Вона сказала, що є можливість домовитись з Львівською ОВА і відправити кілька контейнерів за їхній рахунок. Ми домовились з нею, що ця допомога має надійти до наших постійних отримувачів, до фонду «Центр волонтерства та захисту», і виглядало, що ми один одного добре зрозуміли», – розповіла NGL.Media Мотря Бойко-Вотерс.

Лілія Тащук мешкає у містечку Клейтон у Північній Кароліні, станом на минулий рік працювала регіональним директором у компанії S2S Global з продажу медичного обладнання. У місцевій пресі можна знайти статтю, де її називають волонтеркою, яка допомагає надсилати допомогу в Україну. За її словами, доставляти вантажі допомагають підприємці у США та Європі, які роблять це безкоштовно.

«І тоді моя сім’я у Львові, на заході України, зв’язується з Львівською військовою адміністрацією, яка забирає все у Польщі та везе до Львова», – розповідала Тащук.

Розповідаючи про свою сім’ю, Лілія Тащук, вочевидь, має на увазі львівський благодійний фонд «Інтелігентна організація», створений у травні 2022 року. Засновником фонду є Ігор Бялко, який в одному зі спільних з Лілією відео називає її сестрою. До цього фонду та Ігоря Бялка ми ще повернемось пізніше.

Отже, у жовтні минулого року ЗУАДК домовився з Лілією Тащук про перевезення контейнеру (розміри стандартного 20-футового морського контейнера: 6096 мм (довжина) х 2370 мм (ширина) х 2591 мм (висота), внутрішній об’єм 34 м3). Контактною особою, яка мала б зустріти вантаж у Львові, була Наталія Шелестак, депутатка місцевої міськради і членкиня фонду «Центр волонтерства та захисту».

Судячи з супровідних документів, які є у розпоряджені NGL.media, 14 жовтня контейнер з гуманітаркою вирушив з порту Вілмінгтон у Північній Кароліні у напрямку бельгійського Антверпена. Контейнер був заповнений допомогою українським бійцям – протигазами, спальними мішками, зимовою формою і взуттям, а також там були 9700 військових аптечок IFAK (Розроблена під стандарти НАТО військова аптечка для надання допомоги на полі бою. Наповнення аптечки стандартизоване і складається з кровоспинних засобів, серед яких один або два турнікети, засоби для боротьби з порушенням дихання, підтримки кровообігу, засоби для знезараження тощо) загальною вартістю 1,1 млн доларів США.

«Аптечки – найдорожче з цього вантажу», – пояснює NGL.media керівник «Центру волонтерства та захисту» Андрій Немировський. За словами Нестора Зарічного з ЗУАДК, лише ці аптечки обійшлися американським волонтерам у 908,6 тис. доларів.

Нестор Зарічний і Мотря Бойко-Вотерс стверджують, що весь вантаж за домовленістю з Лілією Тащук мав надійти у львівський «Центр захисту і волонтерства». Але з моменту передачі вантажу Лілії Тащук з ним почались відбуватись дивні речі.

«Ми відправили контейнер, і чекали на інформацію про доставку, але її не було. І ось 8 листопада знайомі надіслали нам посилання на прес-реліз Львівської обласної військової адміністрації. Там було вказано, що ЛОВА передавала допомогу військовим. І серед тих предметів, які були на фото, ми впізнали протигази, які я особисто купував, і ми їх передавали в Україну», – розповідає Нестор Зарічний.

В повідомленні ЛОВА від 3 листопада справді вказано, що адміністрація отримала допомогу зі США – теплу зимову форму та протигази. Вантаж нібито передали «партнери з Америки та команда волонтерів, яка організовує ці поставки: БФ «IO» / Благодійний Фонд «Інтелігентна Організація / Intelligent Organisation», Лілія Тащук, Ігор Бялко». Про ЗУАДК у повідомленні ЛОВА нема жодної згадки.

Благодійний фонд «Інтелігентна організація» створений у травні минулого року львів’янином Ігорем Бялком. На офіційному сайті ЛОВА є дві згадки про цей фонд: окрім уже згаданої, ще про передачу допомоги від ЮНІСЕФ у Бродах.

Засновник БФ «Інтелігентна організація» 35-річний Ігор Бялко займається також працевлаштуванням українців за кордоном – разом зі своїм товаришем Іваном Данчею, який також є модератором групи «Інтелігентна організація» у Facebook, він є засновником компанії «Ест-Україна», яка пропонує роботу для заробітчан у країнах ЄС.

Дивна логістика

Коли американці дізнались, що їхній вантаж потрапив не до партнерів, а безпосередньо до ЛОВА, то почали з’ясовувати, що відбувається.

«На той момент я взагалі не хвилювалась, бо думала, що якщо наш вантаж випадково потрапив у ЛОВА, то ми подамо документи у військову адміністрацію і нам повернуть вантаж, що це не проблема. Я почала заспокоювати пані Мотрю [Бойко-Вотерс] з ЗУАДК. Але чим далі розвивалась ситуація, тим більший в мене був шок. Тому тепер мені соромно перед донорами, що намагалась вигородити адміністрацію», – каже Наталія Шелестак.

За словами львівських волонтерів, у ЛОВА їм усно підтвердили отримання лише невеликої частини гуманітарної допомоги. І нібито серед цієї допомоги не було тактичних аптечок IFAK – найціннішої частини вантажу.

«Ми дізналися, що від обласної влади гуманітарною допомогою займається [заступник голови Львівської облради] Юрій Холод, зв’язалися з ним. Він пообіцяв розібратись з цим питанням, – розповів NGL.media Андрій Немировський з «Центру волонтерства та захисту». – Після того ми створили онлайн-бесіду з американцями, де Холод повідомив, що ЛОВА справді отримала наш вантаж, але, по-перше, він вже майже весь розданий і, по-друге, там не було аптечок. Але сказав, що нам дадуть акти [приймання-передачі] на ту допомогу, яку ЛОВА вже роздала».

Проте волонтери так і не отримали жодних документів навіть на ту частину вантажу, отримання якої підтвердив Холод. А про долю аптечок можна було лише здогадуватись.

«Ми десь тиждень чекали на акти про передачу допомоги, але їх не було. Потім мене сконтактували з Романом Калагурським з ЛОВА, а він дав контакт Олексія Шевчука, координатора гуманітарного штабу ЛОВА, який мав би ці звіти надати. Коли я до нього приїхав, він відмовився надавати документи, заявивши, що це державна таємниця і я маю мати письмові дозволи і від [голови ЛОВА] Максима Козицького, і від ЗУАДК, і ще багато документів. Таким чином ніякої звітності я так і не отримав», – каже Андрій Немировський.

Американські донори вирішили звернулися на митницю, щоб дізнатись, коли їхній вантаж перетнув кордон з Україною. Відповідь ще більше усіх заплутала.

«Коли ми почали досліджувати маршрут контейнера, польська митниця підтвердила нам, що 1 листопада він був у них на пункті пропуску «Медика – Шегині». А от українські митники стверджують, що такий контейнер до них ніколи не заїжджав», – каже Наталія Шелестак.

Редакція NGL.media надіслала у ЛОВА номер цього контейнера, щоб отримати інформацію про нього та акти про роздану допомогу. Там, як і на митниці, заперечили отримання такого контейнера.

Тож ситуація виглядає таким чином: вантаж привезли на пункт пропуску через польсько-український кордон, його навіть зареєстрували польські митники. Потім з ним щось відбулось, його розпломбували і невідомим чином частина речей опинилась у Львові на складі ЛОВА, а решта – просто зникли.

Логістикою гуманітарних перевезень у ЛОВА торік займався начальник управління капітального будівництва Роман Калагурський з червня 2023 року Роман Калагурський очолює «Львівгаз». Журналісти спробували з’ясувати у нього долю вантажу, але він заявив, що погано пам’ятає.

«Якщо я правильно пригадую, то ми тоді їздили на митний склад у Медиці в Польщі, шукали волонтерів і перевантажували все вручну, тому що там якісь проблеми з документами були», – сказав NGL.media Роман Калагурський, відмовившись уточнити суть проблем.

Він також підтвердив, що контактував з Ігорем Бялком з «Інтелігентної організації» з приводу цього вантажу, але нічого не зміг пригадати про нього, окрім того, що Бялко «молодий хлопчина».

На телефонні дзвінки від NGL.media та повідомлення у месенджерах Ігор Бялко не відреагував. А з Наталією Шелестак він востаннє виходив на зв’язок кілька місяців тому.

«Він не міг сказати по суті нічого, не відповів нормально на жодне моє запитання, постійно переводив тему. А потім взагалі перестав виходити на зв’язок», – каже Шелестак.

Упродовж кількох тижнів журналістка NGL.media намагалась отримати коментар від представників «Інтелігентної організації» Ігоря Бялка, Івана Данчі та Лілії Тащук. Усі номери телефонів, які нам вдалося отримати, виявились поза зоною досяжності операторів. Вони також проігнорували численні письмові запити редакції (Іван Данча, прочитавши повідомлення NGL.media, видалив майже усю інформацію про себе з Facebook).

Сторінка БФ «Інтелігентної організації» у Facebook перестала оновлюватись з квітня 2023 року. Судячи з останніх дописів, усі засновники і члени цієї організації на той момент перебували у США.

Слід аптечок

NGL.media отримало свідчення того, що палети зі специфічним маркуванням, яке використовувалось під зниклі тактичні аптечки, таки були на одному із львівських складів, який використовувався ЛОВА.

У кінці листопада на склад на вул. Земельній у Львові надійшов ще один контейнер від ЗУАДК і ЛОВА повідомила представника ЗУАДК Андрія Диду, що він може забрати цю допомогу. Андрій Дида впевнений, що бачив на складі коробки зі зниклими тактичними аптечками.

«Коли я завантажувався, то побачив, що на складі ще залишаються палети з емблемою ЗУАДК. Працівники складу сказали, що це їхній вантаж, а я не знав подробиць, тож забрав лише те, що мені віддали. І вже пізніше мені з Америки скинули фото палетів зі зниклими аптечками з першого контейнеру, і я впізнав по фото, що саме їх бачив тоді на складі», – розповів NGL.media Андрій Дида. Він уточнив, що не зазирав усередину палетів, тож не може напевно стверджувати, що коробки не були порожніми.

NGL.media вдалося отримати видаткову накладну, з якою ЛОВА передавала Андрію Диді гуманітарний вантаж зі складу на Земельній. На документі стоїть печатка благодійної організації «Чистий Київ». Схожі накладні NGL.media виявили під час роботи над розслідуванням про систему «Шлях» .

Нагадаємо, що «Чистий Київ» фігурував у розслідуванні NGL.media про зловживання з дозволами ЛОВА на виїзд закордон через систему «Шлях». За нашими даними, «Чистий Київ» отримав 385 дозволів на виїзд чоловіків призивного віку, 39 з яких (включно з номінальним засновником і керівником БО «БФ “Чистий Київ”» 37-річним Максимом Ткачиком) в Україну так і не повернулися. Зараз ця організація не веде жодної діяльності і коментувати її діяльність нікому.

Куди зникає гуманітарка ЛОВА?

На початку липня 2023 року журналісти NGL.media відвідали склад ЛОВА на вул. Земельній, щоб поговорити з представниками гуманітарного центру про зниклу гуманітарку. Втім, охоронці повідомили нам, що складу ЛОВА тут уже нема, а власник складів Ростислав Пецух уточнив, що військова адміністрація з’їхала вже давно – на початку року.

Перший заступник голови ЛОВА Андрій Годик сказав NGL.media, що зараз адміністрація майже не отримує гуманітарних вантажів. «Зараз гуманітарної допомоги надходить в рази менше, ніж було раніше. Тому всі адреси, які раніше використовувались, зараз фактично не використовуються обласною адміністрацією», – сказав Годик.

Андрій Годик також стверджує, що Координаційний центр з питань надання гуманітарної допомоги, який очолював Олексій Шевчук (Київський адвокат Олексій Шевчук відомий як екс-партнер адвокатського об’єднання Barristers. Протягом року він очолював координаційний штаб з питань надання гуманітарної допомоги ЛОВА, створений на початку березня 2022 року. Як адвокат Олексій Шевчук представляв у резонансних справах багатьох відомих осіб – Геннадія Корбана, Іллю Киву, Ярослава Кашубу, Ярослава Дубневича та інших) і який використовував склад на вул. Земельній, не був юридично оформлений як підрозділ ЛОВА, тому відповідальності за все, що там відбувалось, адміністрація не несе.

«Можливо, це була приватна ініціатива пана Шевчука, я не знаю. Такої юридичної особи або співпраці з юридичною особою у вигляді координаційного гуманітарного центру у ЛОВА немає […] В структурному підрозділі Львівської обласної адміністрації його ніколи не було», – заявив Годик.

Він не зміг пояснити, чому тоді у прес-релізах на офіційному сайті ЛОВА координаційний гуманітарний центр вказувався у прив’язці до обласної адміністрації, а Олексія Шевчука представляли як керівника гуманітарного штабу ЛОВА.

Окрім того, Олексій Шевчук особисто представлявся як керівник гуманітарного штабу ЛОВА, якого покликав на роботу заступник голови Львівської облради Юрій Холод. І ніхто з обласної влади раніше ніколи публічно цих заяв Шевчука не спростовував.

Трохи пізніше Андрій Годик у відповіді на письмовий запит повідомив NGL.media, що ЛОВА справді співпрацювала з Олексієм Шевчуком – але не через координаційний центр з питань надання гуманітарної допомоги, а через «Чистий Київ», адже саме Шевчук був представником цієї організації.

«З цією організацією 06.04.2022 укладено меморандум про співпрацю в особі представника Олексія Шевчука, який також в період з 18.05.2022 до 21.03.2023 обіймав посаду позаштатного радника начальника обласної військової адміністрації з питань гуманітарної допомоги та волонтерства», – повідомив Андрій Годик.

Меморандум про співпрацю з Олексієм Шевчуком, який згадує Годик, підписував особисто голова ЛОВА Максим Козицький.

NGL.media звернулись до Олексія Шевчука з питаннями про зниклу американську гуманітарку, однак він не відповів. Ми також передали запитання через його колегу – вони теж були проігноровані.

Ми також спробували з’ясувати долю зниклих майже 10 тис. аптечок у теперішнього виконувача обов’язків голови Львівської облради Юрія Холода і , який, зі слів волонтерів, відіграв не останню роль у цій історії.

«Мене попросив Роман Городечний [член фонду «Центр волонтерства та захисту»] налагодити комунікацію між ними і закордонними донорами, які надсилали допомогу. Я організував Zoom, щоб вони зʼясували все про вантажі між собою напряму. Яка була далі доля цієї справи, я не знаю», – вказано у заяві Юрія Холода, переданій NGL.media його помічницею.

Твердження Холода виглядає не дуже логічним, бо члени ЗУАДК і «Центру волонтерства та захисту» і без нього добре знайомі між собою. «Ми давно співпрацюємо, особисто знайомі з Нестором Зарічним, постійно на контакті з пані Мотрею [Бойко-Вотерс]», – підтверджує Наталія Шелестак.

Що далі?

Представники ЗАУДК і львівські волонтери тривалий час намагались отримати відповіді від Юрія Холода і Романа Калагурського щодо зниклої гуманітарки, але безрезультатно, нарікає Наталія Шелестак.

«Вони кожен раз розповідали нові версії, – каже вона. – Але сказати, що взагалі нічого не отримували, вже не могли, бо ми заскрінили їхні дописи з нашою гуманітаркою. Тому почали говорити, що це не вони, а «Чистий Київ» отримали цю допомогу».

У листопаді 2022 року керівники американського фонду ЗУАДК звернулись в поліцію в США і в Україні. Зараз у цій справі триває слідство, під час якого провели обшуки на складі на вул. Земельній. Також відомо, що справою зацікавилась СБУ.

«Ви розумієте, що таке майже 10 тисяч аптечок? Це тисячі врятованих життів. І ми цього так просто не подаруємо», – каже Нестор Зарічний з ЗУАДК.

Автор: Катерина Родак

Джерело: NGL.media