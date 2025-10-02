Ціна питання – 120 мільйонів: як модернізацію сирен на Черкащині можуть віддати фірмі з «російським слідом»

Нині по всій території України державні адміністрації та міські ради замовляють роботи з модернізації систем централізованого оповіщення. Це передбачає автоматизацію процесів запуску сирен під час повітряної тривоги, які нині вмикають вручну. Суми, які закладають у проєктах, мають колосальний вигляд. Дійшла черга і до Черкаської області. Тут йдеться, наприклад, про 121 мільйон гривень, зазначає місцеве видання «18000».

Нині історія з модернізацією вже встигла перетворитися на «епопею», як це буває майже з кожним проєктом, в якому фігурують гроші. Є вірогідність, що витрати сотень мільйонів можуть бути викликані не турботою про життя і здоров’я цивільних, а швидше становлять інтерес певної групи осіб, яка «просуває» проєкти автоматичних серен по всій країні для конкретної компанії та її бенефіціарів.

У липні цього року у Черкаській облдержадміністрації повідомили про роботу над автоматизацією системи оповіщення про небезпеку. Анонсували, що перехід із ручного запуску сирен мають завершити до кінця 2026 року.

Проєктно‐кошторисну документацію замовили ще в жовтні 2024 року. Її для адміністрації виготовила фірма «Укрзалізничавтоматика» за мільйон гривень.

Поки звучить все досить безхмарно, але якби це дійсно було так, то цей текст не з’явився б на «18000».

Тож далі розповідаємо, що не так із цією «модернізацією»? Як її з маніпуляціями просуває нардеп‐втікач із Дубаю? Що за фірма із такою складною назвою прямо зараз монополізує ринок на сотні мільйонів гривень? Та, власне, як це пов’язано з Черкащиною?

Про що взагалі йдеться?

Розпочнемо з найпростішого. 19 вересня департамент цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Черкаської ОДА оголосив тендер на модернізацію територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення населення області. Очікувана вартість – 121 мільйон гривень. Аукціон має відбутися 7 жовтня. Нині триває період подання пропозицій.

Згідно з техзавданням, йдеться про облаштування сирен та всього необхідного обладнання для них.

На сайті проєкту Dream зазначили, що модернізація покликана автоматизувати функції оповіщення існуючої системи «Сигнал‐ВО» та переоснастити її сучасними програмно‐технічними засобами з використанням новітніх інформаційних технологій та технологій електронних комунікацій.

Проєкт оцінили у 123 мільйони гривень. З яких обладнання – 77 мільйонів, а будівництво – понад 16 мільйонів.

Згідно з проєктом, який розробила «Укрзалізничавтоматика», передбачене проведення робіт із облаштування системи на 74 об’єктах по області. Це здебільшого державні адміністрації та територіальні громади.

Роботи передбачають облаштування блоку керування, монтаж безперебійного живлення, налаштування пристроїв, монтаж антени, гучномовця, грозозахисту тощо, проведення пуско‐налагоджувальних робіт.

У запитаннях до закупівлі на порталі «Прозорро» замовника звинувачують в тому, що вимоги прописані під конкретного переможця – компанію «Укрзалізничавтоматику», яка раніше і розробила ПКД (проєктно‐кошторисну документацію – ред.). Варто зазначити, що саме ця компанія є єдиним дистриб’ютором обладнання польської компанії «Digitex» в Україні. Саме її програмне забезпечення замовник прописав у технічних вимогах. Судячи із техзавдання, йдеться про гучномовці DSE‐300S потужністю 300 вт і радіусом сповіщення до кілометра.

З чого все почалося і хто такий Сергій Шахов?

За інформацією національних ЗМІ, публічна активність і «просування» питання необхідності модернізації систем оповіщення в регіонах розпочалася у 2023 році.

Hromadske інформує, що фактичним ініціатором питання нібито став народний депутат від групи «Довіра» Сергій Шахов. Зокрема, медіа публікує лист Шахова на адресу прем’єр-міністра Шмигаля від 20 лютого 2023 року. Там Шахов аргументує необхідність модернізації несвоєчасними сповіщеннями про повітряні тривоги і, як наслідок, загибеллю та пораненнями людей. Як приклад, наводить удари росіян по Краматорську та Чаплиному. У листі він вказує, що програма модернізації системи оповіщення до 2029 року може коштувати до 150 мільярдів гривень. Також він інформує про звернення до урядів західних країн щодо необхідності фінансування лише на 2023 рік у сумі 150 мільйонів доларів. Кошти пропонував розділити між ОВА відповідно до кількості населення, рельєфу, будівель тощо.

Шахов наводить приклади компаній «Telegrafia» та «Digitex», називає їх європейськими лідерами впровадження автоматизованих систем сповіщення, і додає, що в Україні таки виробники відсутні. Шахов пропонує передбачити на 2023 рік фінансування на відповідний напрямок у 6 мільярдів гривень.

Зазначимо, що у листі Шахов стверджує, що «люди загинули саме тому, що не були вчасно оповіщені про ракетну небезпеку». Водночас раніше вже повідомляли, що удар був здійснений гіперзвуковою ракетою «Точка У». Вона летить до 120 кілометрів, має швидкість близько 800 метрів на секунду і є вкрай складною для виявлення та оповіщення про небезпеку.

Власне, далі прокти на модернізацію систем оповіщення почали замовляти уже влітку 2023 року.

Сергій Шахов – скандальний народний депутат. Був одним із лідерів проросійської партії «Наш край», що була заборонена у 2024 році, а в 2025‐му – саморозпустилася. Зокрема, представником партії був нинішній колаборант із Херсона Володимир Сальдо.

У березні 2023 року Шахова оголосили у розшук у справі про недекларування майна на 88 мільйонів гривень. Навесні 2025 року «Схеми» повідомляли, що Шахов мешкає в елітних апартаментах у Дубаї.

Шахов приїздив у Черкаси у 2020 році перед місцевими виборами в межах власної піар‐кампанії, де розповідав, що першим із народних депутатів «здолав коронавірус». У Черкасах Шахов піарив представника партії Анатолія Нужного, який далі невдало балотувався на посаду міського голови, набравши півтора відсотки голосів.

Хто може взятися за роботу?

Як показує досвід інших областей, за роботи, швидше за все, візьметься товариство із довгою та складною назвою «Укрзалізничавтоматика». Це компанія, що зареєстрована у Києві і є дистриб’ютором польських систем оповіщення «Digitex».

Директором ТОВ «Укрзалізничавтоматика» значиться Олексій Невінгловський, а власником є ТОВ «Нафтогазові технології», бенефіціар якого – Олексій Колесник.

Нині «Укрзалізничавтоматика» фактично є монополістом на вітчизняному ринку модернізацій систем оповіщення. Нині вона має угоди на відповідні роботи, які укладені із Миколаївською ОДА (86 мільйонів гривень), Вінницькою міською радою (49 мільйонів), Кам’янською міською радою (24 мільйони), Луцькою міськрадою (14 мільйонів) тощо.

Найбільшим договором для компанії може стати підряд на замовлення Київської ОДА. Його вартість – 133 мільйони гривень. 16 вересня замовник повідомив про намір укласти договір із «Укрзалізничавтоматика».

У всіх випадках спочатку фірма розробляла проєктно‐кошторисну документацію, після ж була єдиним учасником тендера, з яким надалі й укладали угоду. Зважаючи на перераховане вище, суми угод суттєво різняться в різних областях.

Нині компанія має угоди у половині областей країни. Уже розроблені ПКД на замовлення Житомирської та Хмельницької ОДА, а також, наприклад, Полтавської міської ради. Поки торги тут не оголошені.

Попри те, що фірма зареєстрована ще у 2010 році, тендерні успіхи, згідно з аналітичним порталом clarity.project, прийшли до неї лише влітку 2023 року, тобто після активності Шахова із депутатськими зверненнями. У 2023‐му компанія отримала замовлення на розроблення проєктів модернізації для Покровської та Кам’янської громад.

А далі пішло‐поїхало. За інформацією clarity.project, «Укрзалізничавтоматика» уже має договорів на майже 200 мільйонів гривень, і ще очікує контрактів на 154 мільйони. Солідно, як для компанії, що до великої війни мала два публічні договори на 400 тисяч.

Так а до чого тут росія? І навіть Молдова?

У травні 2023‐го, невдовзі після вище згаданих листів Шахова до Шмигаля, медіа hromadske випустило великий матеріал про монополізацію ринку ТОВ «Укрзалізничавтоматика», про лобізм народного депутата та про нібито «російський слід» в історії компанії.

За версією журналістів, він прослідковується через радника Шахова – Миколу Самбожука.

Якщо коротко, то Самбожук через одного із своїх менеджерів може бути пов’язаний із Олексієм Колесником, який фактично є бенефіціаром ТОВ «Укрзалізничавтоматика». Окрім того, пише hromadske, Самбожук нібито мав аналогічний (впровадження систем оповіщення) бізнес в росії і, ба більше, за словами журналістів, із 2007 року мав російський паспорт. За ним, зокрема, нібито літав до Німеччини у 2020 році.

Також відомо, що нині Самбожук разом із сином Нікітою (свого часу позиціонував себе як антикорупціонер, проживає в Німеччині) є засновником російської ГО «Центр содействия предотвращению и мониторингу чрезвычайных ситуаций». У коментарі медіа Самбожук спростував наявність російського громадянства.

Загалом інформації про Самбожука в публічному просторі не так небагато. До Шахова він був помічником у 4 різних нардепів, зокрема, в представника Партії регіонів Леоніда Литвинова. Був керівником підприємства «НІСТАС‐Україна». У 2021 році його прізвище уже «світилося» у ЗМІ. Тоді в медіа повідомляли, що Самбожук нав’язує корупційні схеми заводам «Укрзалізниці». Він нібито телефонував із погрозами заблокувати роботу заводів за відмову брати участь у сумнівних схемах.

Також у ЗМІ можна знайти інформацію, що до 2004 року він був громадянином Молдови (Nicolae Sambojuk), де нібито займався спробую рейдерського захоплення Молдавської залізниці. У Молдові проти Самбожука та інших учасників схеми порушили кримінальну справу за фактами підробки документів та спроб довести до банкрутства. Детально прочитати про скандали за участі Самбожука можна ТУТ.

Зрештою, у 2014 році він балотувався до парламенту як самовисуванець, але не пройшов.

Автор: Сергій Макаренко

Джерело: «18000»