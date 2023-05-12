Тиху депортація. Російські окупанти знищують сліди воєнних злочинів на Півдні, а колаборанти тікають до Криму

Окупаційна влада Запорізької області заявила про евакуацію мешканців 18 населених пунктів, розташованих біля лінії фронту. Про це у своєму телеграм-каналі написав призначений Росією “вріо губернатора” регіону Євген Балицький. Вивезти планується до 70 тисяч людей.

В українському Генштабі заявили, що окупаційна влада також розпочала евакуацію жителів Енергодару. За інформацією відомства, людей вивозять на бази відпочинку у Бердянську та Приморську. Цю інформацію підтвердив і обраний мер Енергодару Дмитро Орлов. Він уточнив, що евакуація почалася вранці 6 травня, проте її масовою назвати не можна. Раніше окупаційна влада оголошувала евакуацію в Херсоні, який пізніше був звільнений українською армією.

Так зване «переміщення» людей в Запорізькій області, а по суті – тиху депортацію, росіяни можуть використовувати не тільки як «живий щит», ховаючи за цивільними ротацію своїх солдат і перекидання техніки, а й для знищення доказів воєнних злочинів.

Кореспонденти Центру журналістських розслідувань продовжують моніторинг дій окупантів щодо депортації цивільного населення на захоплених РФ територіях півдня України.

За дві повноцінних доби активного руху автобусів з півночі окупованої Запорізької області до Бердянська росіяни примусово «перемістили» три тисячі людей. Тисяча «біженців» — неповнолітні українці. Такі дані озвучив гауляйтер регіону Євген Балицький в ефірі пропагандистського кримського телеканалу ввечері 8 травня. Такими темпами окупантам знадобиться 47 днів для депортації анонсованих 70 тисяч мешканців області, які за планами окупантів мають бути «евакуйовані». Допоки увага суспільства прикута до злочинного процесу переміщення цивільного населення до Бердянська, головні колаборанти перебираються до окупованого Криму. Євген Балицький запевняє, що все керівництво підконтрольної РФ Запоріжчини залишається у Мелітополі, однак заяву робить зі студії у Сімферополі. Є інформація, що на півострів почалася «евакуація» інших чиновників-колаборантів вищого і середнього рангу. За даними Генштабу ЗСУ, у Скадовську згорнули діяльність районна та міська «адміністрації». Так, в ніч з 6 на 7 травня, окупанти завантажили документацію, оргтехніку та інше майно державних установ, а вже на ранок 7 травня, разом із сім’ями, місто залишила значна частина російської окупаційної адміністрації. Подібна ситуація зафіксована українською військовою розвідкою на Запоріжчині у населених пунктах Михайлівка, Петрівка, Шевченка, Широке, Улянівка та Красне. Інформацію підтверджують і власні джерела ЦЖР на окупованих територіях. З Токмака у Бердянськ, окрім батьків з дітьми, першими переміщаються колаборанти – представники місцевої окупаційної адміністрації. У смт Веселе зачинився місцевий ворожий відділ поліції, а напередодні спостерігалось знищення документації цієї установи. Аналогічна картина з ознаками «жесту доброї волі» вимальовується в Якимівці та Михайлівці. Нагадаємо, що у Бердянську документацію та оргтехніку з «мерії», поліції та паспортного столу окупанти вивезли вантажівками до Ростова ще в середині квітня. Враховуючи багатокілометрові черги, які останнім часом утворились на в’їзді до Криму та в районі Керченського мосту, вивезення документації окупаційних адміністрацій Запоріжчини та награбованого майна загарбники ймовірно планують здійснити і морським шляхом – через порт Бердянська. Днями в акваторії була помічене чергове російське судно, втім, нові судна в порту з’являються чи не кожні два-три дні, і всі – з відключеними транспондерами, аби їх не можна було ідентифікувати і відслідкувати маршрут. Варто зазначити, що місцеві зрадники для росіян – це не тільки їхні маріонетки, які виконують для них всю роботу – і білу, і чорну. Колаборанти – це свідки і співучасники воєнних злочинів російських військових і спецслужб на тимчасово окупованих територіях України. Багато з них завербовані ФСБ і ГРУ. А метушня і хаос «евакуації» рашистам потрібні, аби в цей час потайки знищувати докази своїх воєнних злочинів перед неминучою деокупацією. І мова не тільки про документи. Більше року в захоплених містах півдня працювали таємні тюрми і катівні, через які пройшли тисячі українців, сотні залишаються в полоні, про деяких бранців рідні не чули жодної інформацію місяцями. Про звірства окупантів у маленьких селищах відомо тільки з уривчастих чуток.

Автор: СЕРГІЙ СТАРУШКО