Удачный бизнес или бизнес наудачу? Перспективы рынка игровых автоматов в Украине

В августе 2020 года вступил в силу Закон Украины «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр». Какой объем рынка и сколько на нем можно заработать?

В частности, под наше исследование попал именно рынок игровых автоматов, поскольку из наземных видов азарта он будет самым массовым – казино для очень богатых, покер для узкой группы людей, а беттинг уже давно массово ушел на онлайн платформы и в мобильные телефоны (лотереи – это немного другая категория азартных игр с другим принципом ставок и формирования выигрышного фонда и выплат выигрышей, и требует отдельного исследования). К тому же, как свидетельствуют исследования «лотерейного рынка», проведенные АМКУ в 2018 году, более 66% клиентов залов отдавали предпочтение «ставкам, похожие на игровые автоматы».

Из-за того, что азартные игры у нас так долго были под запретом и находились в глубокой тени, то его реальная статистика была просто недоступна. А приблизительные анализы дают лишь предполагаемую оценку, с очень большим разбросом цифр: от одного миллиарда евро до 2-3 миллиардов долларов (30-85 миллиардов гривен). Называются и другие суммы.

«Поскольку на сегодняшний момент практически он весь, кроме лотерейного и очень частично букмекерского, теневой, поэтому оценить его мало реально. Чисто теоретически можно давать какие-то определенные границы: от 1%, может, до 2,5% ВВП. То есть, грубо говоря, от 40 до 100 миллиардов гривен. Но, опять-таки, тут тоже будут возникать вопросы, что сюда включать», — считает экономист Юрий Гаврилечко, соучредитель «Украинской Фабрики Мысли».

При этом потенциал рынка игровых автоматов заложен именно в законодательстве и теоретически его можно просчитать (результаты расчета ниже в статье). В первую очередь, требования к месту размещения зала с игровыми автоматами:

— отель 3-4* звезды

— номерной фонд отелей в Киеве не менее 50 номеров, в остальных городах не менее 25 номеров

— размер зала не менее 300 кв. м., быть по одному адресу с отелем и на расстоянии 500 метров от учебных заведений

— в одном зале минимум 50 автоматов, но при этом разрешает открыть на одну лицензию до пяти игровых залов (по 50 автоматов в каждом), если они будут расположены по одному адресу.

— населенный пункт, где размещен отель, более 10 тыс. человек.

Стоимость лицензии для зала игровых автоматов:

— 45 млн. грн. на 5 лет на 250 автоматов, оплачивается ежегодно по 9 млн. грн (стоимость привязана к минимальной зарплате, в будущие года она будет увеличиваться)

— лицензия на каждый игровой автомат 36 тыс. грн. (до запуска государственного он-лайн мониторинга 108 тыс. грн.).

По состоянию на 31 декабря 2020 года в Украине 74 четырехзвездочных и 61 трехзвездочных, то есть всего 135 отелей.

Ключевая возможность для рынка игровых автоматов – это возможность работы в отелях в 3-4*. По словам Атанасиоса Исаакидиса, исполнительного директора по международному развитию Merkur Gaming (производитель игровых автоматов), кооперация игорного бизнеса и отельного довольно-таки уникальное явление в мире и имеет ряд преимущества для обоих видов бизнеса. «В Украине уже есть построенные отели с готовой инфраструктурой гостеприимства (проживание и питание) и со стабильным потоком гостей. То есть игорный бизнес уже имеет готовые места для построения бизнеса. Отели, в свою, очередь, получат дополнительный поток клиентов, которым они могут продавать свои услуги. Преимущество для игроков – отель находится в безопасным месте, выглядит привлекательней и престижней, чем подвальное помещение в небезопасном районе»

Безопасность, престижность и атмосферность могут стать именно теми факторами, которые привлекут новых клиентов, которые ранее сторонились подпольных игровых притонов. Ведь 2009 года в стране сформировалась типичная модель игрового зала: вывеска «Лотереи» или «Интернет-клуб», небольшое помещение, где стоят обычные компьютеры с мониторами, неизвестное программное обеспечение, полное отсутствие комфорта, внутри и вокруг заведения сомнительные личности внутри с признаками асоциального поведения, из сервиса – только кассир, уставший администратор и хмурый охранник. А главное, что процент и размер выигрышей зависел только от жадности хозяина и никем не регулировался.

Немаловажный фактор как для безопасности игр, так и развития самого рынка — это требования к оборудованию.

«Закон говорит, что все игровое оборудование должно быть сертифицировано. При этом есть некоторые ограничения, которые установлены законом. Это процент выигрышей игровых автоматов, который не должен быть менее 90%. Это производство [аппаратов], не старше, чем 2019 год.», — рассказал Артём Кузьменко, партнер юридической компании «Eterna Law».

Требования о возрасте игрового оборудования это очень важный пункт и для операторов рынка, и для клиентов. Игровые автоматы производства 2019-2020 годов отличаются от своих предшественников 2014-2018 выпуска так же, как же, как новый смартфон от старого кнопочного телефона: новые алгоритмы, новые системы безопасности и защиты от мошенников,

Атанасиоса Исаакидиса из Merkur Gaming подтвердил, что новые аппараты гораздо безопаснее тех, что выпускались ранее: «Любой владелец игорного бизнеса будет покупать лишь то оборудование, которое даст ему заработать, а не станет источником убытков. Поэтому на безопасность оборудования производитель всегда тратит немало времени и ресурсов. К тому же, все оборудование проходит дополнительную «обкатку» в собственных игровых залах в Германии прежде чем их предлагать покупателям в остальном мире».

Безопасность игроков и защита в лудомании также предусмотрена в законодательстве: идентификация игрока, возрастное ограничения игроков, автоматы должны быть без купюроприемников, создание реестра игроманов и так далее. Пример того, как это будет работать привел председатель Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Иван Рудый:

«У вас будет идентификационная карточка. Вы заходите, прикладываете ее к терминалу, и она считывает Ваши данные. Эту карточку будет выдавать казино. Владельцы казино должны создать всю эту инфраструктуру за свой счет, как того требует закон, чтобы вести свою деятельность. Они должны будут вносить данные об игроке в общую базу и вести учет».

Сколько стоит открыть зал игровых автоматов?

Итак, какая возможная прибыльность этого бизнеса и какие у него финансовые перспективы? Хотим сразу предупредить – цифры частично основаны на

Согласно информации экспертов игорного рынка, в год 250 аппаратов могут приносить около 126 млн. грн. (одни аппарат в среднем оборачивает ставок на сумму 45 тыс. грн. в месяц, это сумма после выплаты выигрышей,)

Затратная часть в первый год:

— стоимость лицензий в первый год 18 млн. грн.

— затраты 16,2 млн. грн. на аренду, зарплаты, коммунальные услуги в трех отелях. (почему три отеля? на 300 кв.м. комфортно можно размесить в среднем 80 аппаратов, поэтому идеальная формула размещения 250 автоматов в двух отелях по 80 автоматов и в третьем 90 автоматов)

Получаем:

126 млн. доход

-18 млн. стоимость лицензий

-16,2 млн. затраты

=91,8 млн. прибыль

Но есть нюанс – капитальные затраты.

Стоимость одного автомата около 560 тыс. грн. (20 тыс. долларов). 250 автоматов соответственно потянут на 140 млн. грн. Еще впереди инфраструктурные затраты на ремонт, системы безопасности, маркетинг, треннинги, , обслуживание автоматов и так далее – это еще 20 млн. грн.

Итог первого года:

91,8 млн. грн. прибыль

-140 млн. грн. стоимость автоматов

— 20 инфраструктурные затраты

= — 68,2 млн. грн.

Если зал запускается до подключения к мониторинговой онлайн системе, то отрицательный результат первого года минус 86,2 млн. грн.

То есть по самому оптимистичному прогнозу, окупаемость одной лицензии на 250 аппаратов может начаться с третьего года. Однако это теоретически – эксперты считают, что реальная окупаемость 5-6 лет.

Игровые центры Украины

Судя по данным Букинг.ком, топ-городов с 3-4* отелями (с парковой и рестораном) выглядит так: Киев, Одесса, Львов, Харьков, Днепр, Херсон, Трускавец, Ужгород наравне с Тернополем, Ровно, Сумами и Борисполем.

Киев однозначно станет ключевым круглогодичным игровым центром, который не зависит от притока туристов: здесь ключевым фактором станет высокое количество население, доход выше чем в среднем по стране, большое количество отелей.

Западные регионы будут ориентироваться на гостей из Европы, особенно Львов. Южные курортные города скорее всего будут иметь сезонные всплески доходов от летних туристов. Харьков и Днепр будут расти в основном за счет местных игроков – учитывая высокий уровень населения и доходы.

Норма про запрет залов в городах с населением 10 тыс. человек, исключает Буковель, Коблево, Затоку и прочие небольшие курортные города.

Что получит государство?

В Украине чиновники прогнозируют доход в бюджет от легализации азартных игр, в первую очередь от продажи лицензий – около 7,4 миллиардов гривен в год. С развитием рынка и усовершенствованием законодательства (особенно в части налогов) поступления наверняка вырастут, но пока что прогноз на 2021 и 2022 года такой. Это немного, но эксперты считают, что главная цель его легализации — это не доходы в бюджет, а взятие под контроль и поднятие на цивилизованный уровень. Вот мнение заместителя директора Национального института стратегических исследований, доктора экономических наук Ярослава Жалило:

«Если учесть, что у нас объем ВВП за прошлый год будет где-то около 4 триллионов гривен, если у нас доходы в бюджет где-то 1,5 триллиона, то 7 миллиардов — это ничтожная доля. Тут вопрос в другом. Если такая деятельность существует, то, разумеется, она находиться 100%-но в правовом поле, в том числе налогооблагаться. По большому счету, игорный бизнес — это налог на людей, которым некуда девать деньги и которые тратят их на игру. И почему этот налог должен уходить в какие-то частные карманы и кто-то должен на этом наживаться, я не понимаю. То есть это все должно быть очень четко контролируемо».

Вместе с тем, легальные игровые автоматы несут долгосрочные преимущества не только для центрального бюджета. В Merkur Gaming отмечают, что развитие рынка игровых автоматов во многих регионах Украины создаст новые рабочие места и увеличит спрос на услуги малого и среднего бизнеса, не говоря уже о налоговых поступлениях в местные бюджеты.

Александр Никоненко

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