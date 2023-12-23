Ви воюйте, а ми тут багатіти хочемо. Очільник «Енергоатома» під час війни оселився в маєтку за 7 млн., який йому «купила» 70-річна теща

«Енергоатом» – державне енергогенеруюче підприємство, від стабільної роботи якого залежить, чи буде в оселях українців тепло та світло. З початку повномасштабного вторгнення робота цього стратегічного підприємства суттєво ускладнилася через масові російські атаки. Але поряд з відданістю енергетиків у діяльності «Енергоатому» залишається місце і корупційним скандалам. Як до «великої» війни, так і під час.

Із 2020 року і дотепер «Енергоатом» очолює Петро Котін. У новому розслідуванні «Схеми» розповідають про те, як теща керівника цього держпідприємства придбала елітну нерухомість та землю під Києвом під час війни – офіційно не маючи на те власних доходів. І тепер у будинку з басейном на території за майже 7 мільйонів гривень оселився сам Петро Котін.

Будинок за 6 з половиною мільйонів з басейном

Елітне селище у Київській області. До одного з приватних будинків прямує службовий Mercedes.

І виїжджає за півгодини. А ось ця автівка – вже біля офісу «Енергоатома».

Це – службовий Mercedes, на якому їздить президент державного підприємства Петро Котін.

«Схемам» вдалося вирахувати цей будинок за допомогою відкритого публічного акаунту у соцмережі його доньки. Вона регулярно публікує звідти фото та відео.

Так, у червні 2023 року на території будинку помічена літня альтанка та підстрижений газон.

На іншій світлині доньки Котіна, опублікованій наприкінці серпня, видно, що на території облаштовують басейн.

До жовтня його повністю облаштували.

Офіційна власниця цієї нерухомості – 70-річна теща керівника «Енергоатому». У 2023 році вона придбала будинок загальною площею 288 квадратних метрів та земельну ділянку під ним.

Це – двоповерховий будинок, що також має вихід до приватного озера, доступ до якого відкритий тільки для жителів котеджного містечка.

За скільки ж теща президента «Енергоатома» змогла придбати такий будинок та землю під ним?

Журналістам вдалося отримати договір купівлі-продажу цієї нерухомості від 8 червня 2023 року. Згідно з документом, маєток площею майже у 300 квадратних метрів та земля під ним обійшлися 70-річній родичці Котіна сукупно майже у 7 мільйонів гривень.

З них – 6 з половиною мільйонів за дім і 350 тисяч за землю.

В цьому ж населеному пункті подібний маєток трохи більшою площею, але без виходу до води, влітку цього року виставляли на продаж за 350 тисяч доларів – це більше 13 мільйонів. Тобто вдвічі дорожче, аніж будинок тещі, де мешкає Петро Котін з сім’єю.

У листопаді на території цього будинку були помічені фінальні приготування до зимового періоду.

В цей період дочка Котіна знову опублікувала відео, яке вчергове допомогло впевнитися, що там живе родина Котіна. На стоп-кадрі – така ж сама споруда на території земельної ділянки. А ось іще одне фото – це точно той будинок.

І землю, і маєток родичка Котіна придбала у період, відколи її зять очолив «Енергоатом». Але це ще не вся нерухомість.

30 соток в елітному селі

У іншому елітному селі у Київській області у тещі Котіна є земельна ділянка з виходом до води, огороджена парканом. Вона розділена на три ділянки різної квадратури – чотири, вісім та вісімнадцять соток. Сумарно тридцять – тобто це майже третина гектара.

Згідно з договорами купівлі-продажу, які «Схеми» отримали у своє розпорядження, власницею усіх трьох ділянок є теща президента «Енергоатома». Вона придбала їх в один день – 2-го березня 2021 року.

Найменша з них коштувала їй 150 тисяч гривень, а найбільша – 670 тисяч. Усього за цю нерухомість вона заплатила тоді близько 40 тисяч доларів, в українській валюті – це понад мільйон гривень.

Відповідно до договору, найбільша ділянка продавалася одразу з садовим будинком, який також видно за допомогою сервісу Google Earth Pro.

Але потім будівлю знесли і, вочевидь, запланували звести щось більше. З супутника видно окреслений фундамент майбутньої будівлі, поруч із яким – щось схоже на будівельний вагончик.

Ймовірно, початок повномасштабного вторгнення вніс корективи у плани з будівництва, адже з того часу роботи тут не продовжуються.

«Схеми» звернули увагу на вартість придбаних тещею Котіна ділянок. Згідно з оголошеннями на профільних сайтах, сотка землі в тому районі взимку 2021 року коштувала від 2,5 до 5 тисяч доларів. Таким чином, 30 соток землі тоді могли коштувати вдвічі, а то і втричі дорожче: від 75 до 150 тисяч доларів.

Чи вистачило би офіційних доходів тещі Котіна, щоб заплатити за всю цю нерухомість у Київській області?

Як вдалось з’ясувати «Схемам», жінка переважно працювала на напівдержавних підприємствах, зокрема, на Запорізькій ТЕС. Загалом з 2000-го по 2009-й рік теща Котіна отримала 79 тисяч гривень зарплати. Зараз вона, ймовірно, отримує пенсійні виплати.

Бізнесу у 70-річної тещі Котіна журналісти не знайшли, іншого майна, яке можна було б продати – теж.

«Схеми» зв’язались з нею та її чоловіком телефоном. Журналісти не називають їхні імена та не показують обличчя на прохання самого Котіна. На питання щодо джерела коштів на це майно, теща президента «Енергоатома» відповіла, що не може розмовляти і поклала слухавку.

Її чоловік, тобто тесть Котіна, до виходу на пенсію – у період з 2000-го по 2009-й – отримав 128 тисяч гривень зарплати.

У розмові з журналістами чоловік спочатку заявив, що не знає, хто такий Петро Котін.

– Можливо, Петро Котін допоміг купити всі ці маєтки, де він зараз мешкає? –запитав журналіст Георгій Шабаєв в тестя Котіна.

– Не знаю ніякого Собакіна, – відповів чоловік.

– Ні, Петра Котіна, – уточнив журналіст.

– Не знаю я такого.

– Президент «Енергоатома».

– Не знаю я такого.

Але потім усе ж згадав.

– Це ваш зять… – повторив журналіст «Схем».

– Ну, так що? – відповів тесть Котіна.

– І ви не знаєте, хто це?

– Знаю, ну, так що?

– Ви спочатку казали, що ви не знаєте, тепер знаєте.

– Я просто відповідаю вам так, як ви мені ставите запитання, із каверзою.

Чоловік заявив, що його дружина все життя працювала, тому могла дозволити собі таке майно. Як і він.

– Я просто дивився офіційні ваші доходи, вони не перевищували 150 тисяч гривень. Ви, мабуть, зараз отримуєте пенсію, але все таки, як ви змогли заробити сукупно 8 мільйонів гривень, щоб купити і землю, і будинок? – запитав журналіст.

– Я вам ще раз кажу, я, напевно, давно живу на світі, – відповів тесть Котіна.

– Ми дивилися також сусідні ділянки, там взагалі в два рази дорожча вартість цього всього майна.

– Ви знаєте, на питання з каверзою я не збираюсь відповідати. Все, до побачення.

Можливо, дружина Котіна – Наталія – має достатній для придбання елітної нерухомості рівень доходу? Але згідно з публічними деклараціями високопосадовця, Наталія Котіна не мала ні заощаджень, ані заробітної плати, щоб допомогти своїй матері купити все це майно.

«Схеми» вирушили до Петра Котіна, щоб запитати про купівлю його родичкою у розпал «великої» війни елітного майна – де, тепер, зокрема, мешкає сам президент «Енергоатома». Про джерела походження коштів на нього. І, зрештою, про те, чи вкаже високопосадовець цю нерухомість у своїй декларації за 2023 рік?

Знімальна група зустріла Котіна біля держпідприємства, але говорити з журналістами він не захотів, сказав, що поспішає на нараду.

– Скажіть, будь ласка, звідки у вашої тещі гроші на купівлю будинку, де ви зараз мешкаєте? – запитав журналіст «Схем» Георгій Шабаєв.

– Вибачте, у мене зараз селектор, я не можу вам виділити час, – коротко сказав очільник «Енергоатому» – і зайшов до будівлі.

Друга спроба теж виявилася неуспішною. Побачивши журналістів, держпосадовець почав бігти.

Вже напередодні виходу цього матеріалу журналісти отримали від Котіна письмову відповідь на запит. У ній керівник держпідприємства назвав декілька джерел коштів, що дозволило його тещі придбати вищезгадане майно. Зокрема, це, за його словами, заощадження її родини «за понад 50 років трудової діяльності»; готівка, що належить її близьким родичам, які довірили вивезти її з окупованих територій, а також запозичені кошти – із розрахунку на майбутній продаж майна, що нині в окупації.

«За її словами, головною причиною прийняття нею такого рішення були прийнятні ціни, за якими попередні власники запропонували на продаж зазначене майно. На той момент ці ціни відповідали поточним ринковим умовам з урахуванням статусу та стану майна», – зазначив Котін у відповіді «Схемам».

Зокрема, він зазначив, що одна з земельних ділянок знаходилася «у занедбаному стані», «нею багато років ніхто не користувався», а через «високий рівень грунтових вод» на ній «немає можливості для будівництва». Котін запевнив, що земля виставлена на продаж.

Що стосується ділянки з будинком в іншому селі на Київщині, що загалом обійшлось тещі держпосадовця у 7 мільйонів гривень, він зазначив, що ціна «визначалась попереднім власником з урахуванням аварійного стану ділянки та її занедбання через проблеми із зсувом грунтів».

Президент «Енергоатома» також визнав: «Я дійсно відвідую це помешкання і не приховую цю інформацію. Вказане мною буде зазначено у декларації, строк подання якої ще не настав», – зазначив він у письмовій відповіді.

Новий старий керівник?

«Енергоатом» генерує більше половини від усієї виробленої у державі електроенергії, оперуючи чотирма діючими атомними електростанціями. Серед яких – захоплена російською армією Запорізька АЕС.

Петро Котін керує «Енергоатомом» з 2020-го року. І з того часу робота підприємства під його керівництвом нерідко потрапляла до фокусу уваги як правоохоронців, так і журналістів-розслідувачів.

Майже одразу, як Котін приступив до виконання обов’язків президента «Енергоатома», журналісти «Слідство.Інфо» з’ясували, що його син керує фірмою, яку підозрювали у привласненні коштів самого держпідприємства.

У «Схемах» також розповідали про проблеми під час будівництва сховища для зберігання відпрацьованого ядерного палива з українських атомних станцій і ймовірну розтрату державних коштів. Тоді Петро Котін віднайдені факти коментувати не захотів.

Підозри у корупції супроводжують держпідприємство і під час повномасштабного російського вторгнення.

Мова про тендери «Енергоатому» на закупівлю будівельних матеріалів, зокрема арматури, бетону та кабелів. Подекуди їхня закупівельна вартість була завищена у рази.

Журналіст-розслідувач видання «Наші гроші» Юрій Ніколов розповідає: «Ми робили дуже прості речі, ми брали їхні кошториси і ринкові прайси – просте банальне порівняння показувало, що ціни тут просто в два рази вище».

Цими закупівлями тепер також займається спеціальна тимчасова слідча комісія Верховної Ради, яка перевіряє переплати на тендерах «Енергоатома».

В самому «Енергоатомі» стверджують, що за деякими договорами вже зменшили суму закупівлі, одну угоду відмінили, а щодо решти – з’ясовують обставини.

Наприкінці грудня, за даними «Схем», спливає контракт Петра Котіна з «Енергоатомом». Але його можуть продовжити.

Паралельно велике енергогенеруюче державне підприємство, згідно з законом, має трансформуватися в акціонерне товариство.

Коли це відбудеться, за нашою інформацією, Петро Котін має всі шанси стати очільником вже реформованого підприємства. Це окремо визначатиме Кабмін на своєму засіданні.

Чи звернуть члени уряду увагу на численні розслідування журналістів? Чи очолить стратегічно важливе підприємство фахівець з бездоганною діловою репутацію без плям в біографії?

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Джерело: Радіо Свобода