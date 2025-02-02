Як судять проросійських пропагандистів Максима Назарова (Назара Діордіцу) та “політолога” Дмитра Корнійчука

Солом’янський райсуд Києва у вівторок, 21-го січня, вирішував, чи брати під варту підозрюваних у виправдовуванні агресії рф проти України. Йдеться про ведучого підсанкційних телеканалів «Наш» і NewsOne Макса Назарова (Назара Діордіцу) та «експерта» з його ефіру – Дмитра Корнійчука.

За кілька днів днів до того їм повідомили про підозру. Слідство каже: у відео на каналі Назарова в YouTube повномасштабне вторгнення рф подається не як агресія. А в інтервʼю з Корнійчуком є вислови, які виправдовують російську агресію. Двоє підозрюваних запевняли суд у своїй проукраїнській позиції. Назаров же заявив, що не може нести відповідальність за слова тих, кого запрошував на ефір. Журналісти видання Watchers побували на обох засіданнях. Розповідаємо, що відбувалося в суді та як коментували свої дії підозрювані.

Група підтримки з похмурою співачкою

На засідання 21-го січня до Назара Діордіци прийшла його група підтримки. Перед початком слухання вони фотографували журналістів, які висвітлювали процес.

До суду приїхала і українська співачка Анастасія Приходько. Вона була одягнена у чорний картуз та темні окуляри, а в зубах тримала зубочистку. Упродовж слухання жінка знімала на відео виступи Діордіци та його адвоката.

Проте від коментарів журналістам відмовилась. Ну а сам Діордіца сказав, що Анастасія прийшла підтримати його.

Прокуратура наполягала: Діордіцу необхідно взяти під варту

Прокурорка Ірина Денисюк просила суд взяти Діордіцу під варту. Вона вказала на ризики, які можуть настати якщо запобіжний захід буде мʼякшим.

«Він може переховуватись від органу досудового розслідування, знищити або сховати речі та документи, які можуть бути речовими доказами. Він може дистанційно видалити відомості щодо кримінального правопорушення. Є ризик незаконного впливу на свідків та експертів», – зазначила вона в суді. Втім, доказів наявності цих ризиків прокурорка не озвучила.

За версією слідства, Назаров на своєму YouTube-каналі поширював відео, в яких повномасштабне вторгнення рф подавав не як агресію. В його ефірах звучали наративи про те, що у рф нібито були підстави вторгнення на територію України.

СБУ інкримінує Діордіці кілька епізодів з поширеними на його каналі відеозаписами за період 2023-2024 років.

Прокурорка втім відмовилась від коментарів журналістам та не уточнила, про які відео чи тези з них йдеться.

Захист: ризики не підтверджено

Адвокат Сергій Руденко, який представляв Діордіцу, зауважив: його клієнт не перешкоджав під час обшуку та прибув до суду, а значить – підтвердив належну процесуальну поведінку.

«Захист не вбачає підстав для тримання під вартою. Ризик переховування від суду не підтверджено належними доказами. Ризик натомість можна повністю нівелювати запобіжним заходом у вигляді особистого зобовʼязання або домашнього арешту», – заявив захисник.

Він також пропонував призначити заставу для свого підзахисного.

Назаров: «я відомий журналіст»

Сам Назаров почав виступ в суді зі слів: «Я відомий український журналіст». Він переконував суд у своїй проукраїнській позиції.

«За ці три роки я не збирався виїжджати. СБУ заблокували канал «Да, это так». При цьому, хочу зазначити, що я багато разів відгукувався на офіційні запрошення до СБУ. Брав участь у процесуальних діях щодо інших осіб. Не ігнорував виклики жодного разу. Тому я не погоджуюсь, що я можу втекти або самокалічитись. Я не збираюсь перешкоджати процесуальним діям у цьому провадженні», – сказав підозрюваний.

Діордіца поскаржився, що з обшуками до нього прийшли на день народження його дружини.

«Мене не звинувачують у тому, що я когось підтримував або не підтримував. Мене звинувачують у тому, що я записував інтервʼю з іншими відомими людьми. Я підтримую проукраїнську позицію», – заявив він.

У коментарі журналістам він сказав, що не несе відповідальність за сказане гостями в його ефірі. Додав, що визнає путінську росію агресором.

Канал Діордіци в YouTube – це резервний акаунт телеканалу «Наш»

Під час судового засідання Діордіца заявив, що канал на YouTube «Да это так» було створено у 2018-му році.

«Канал «Да, это так» це колишній резервний канал телеканалу «Наш». Він реєструвався у 2018-му році. Після початку повномасштабного вторгнення назву було змінено. Я не мав приналежності до того каналу. Але у мене були паролі», – заявив підозрюваний.

Суддя Сергій Агафонов: хто запрошував гостей [на ефір]?

Діордіца: Я.

Суддя: Я от бачу у Вас там Чаплига і Корнійчук були. Чому саме їх?

Діордіца: Тому що це популярні медійні персонажі.

Згаданий Дмитро Корнійчук – “політолог”, частий гість телеканалів Медведчука у минулому, а також в ефірах російських пропагандистських телеканалів. Михайло Чаплига ж, про якого цікавилась суддя – самопроголошений “політичний аналітик”, а насправді – піарник з пулу того-таки Медведчука, автор тез про виправдання анексії Криму росією, який розповідає, що Україна вчиняє тероризм та повторює інші темники російської пропаганди.

Поїхав до СІЗО

Суд врешті-решт відправив Макса Назарова (Діордіцу) під варту, дозволивши при цьому йому внести заставу у 12 млн гривень як альтернативу. Раніше прокурорка звертала увагу, що Діордіца та його дружина володіють майном на суму у понад 12 млн гривень.

У разі внесення застави на Діордіцу буде покладено обовʼязки носити електронний засіб контролю, не виїжджати за межі Київської області, здати закордонний паспорт та інші стандартні процесуальні обов’язки.

«Експерт» з ефіру Діордіци

21-го січня суд розглядав клопотання прокуратури і щодо Дмитра Корнійчука, який був запрошеним «експертом» на ефірах Діордіци.

До 2022-го року Корнійчук був частим гостем різних телешоу на каналах Медведчука.

У 2024-му році він отримав підозру у виправданні агресії рф. За даними слідства, він намагався дискредитувати командування Сил оборони. Крім того, слідчі вважають, що він розповсюджував дезінформацію про суспільно-політичну ситуацію в Україні. Станом на січень 2025 цю справу розглядає по суті Києво-Святошинський суд.

Корнійчука також запрошували до участі в російських телеефірах, зокрема на каналі «Звєзда», який належить Міноборони РФ.

Під час судового засідання 21-го січня щодо запобіжного заходу у новій справі захисники просили закритого розгляду – без журналістів та вільних слухачів. Але суддя Сергій Агафонов відмовив.

«У відео на YouTube каналі «Да это так» під назвою «Кремль нагнетает!»… у цьому інтервʼю є вислови, які виправдовують збройну агресію рф проти України», – пояснила прокурорка в суді, наполягаючи на триманні під вартою.

За її словами, є ризики того, що Корнійчук може продовжувати свою діяльність, знищити докази та впливати на свідків.

Корнійчук: “Моя позиція завжди була проукраїнська!”

Корнійчук так само, як і Діордіца, запевняв, що у нього – проукраїнська позиція.

«Інтервʼю, яке є у підозрі, було на початку 2023-го року. Після вручення мені першої підозри я не давав ніяких інтервʼю і нікуди не тікав. Люди знають, що моя позиція була завжди проукраїнською. Є багато публікацій, де я кажу, що Путін – агресор. Як я можу заперечувати російську агресію знаходячись у Києві на третій рік війни? Я знаю, що таке російська агресія», – переконував він.

Підозрюваний Корнійчук стверджував, що наразі нібито не має офіційних та неофіційних доходів, а живе за рахунок старшого сина. Грошей на адвокатів у нього теж немає, тому захисники нібито «працюють у борг». «Я публічна особа», – зауважив Корнійчук.

Підозрюваний та його адвокати від коментарів Watchers відмовились.

Арешт із значно меншою заставою

Аргументи про відсутність доходів йморірно стали причиною значно меншої суми застави, яку призначив суд Корнійчуку порівняно з Діордіцею. Суд вирішив взяти Корнійчука під варту, але окррім того надав можливість внести заставу у 233 тисячі гривень.

У разі внесення застави на Корнійчука буде покладено обовʼязки носити електронний засіб контролю, не виїжджати за межі Київської області, здати закордонний паспорт та інші стандартні процесуальні обов’язки.

Станом на 31 січня інформації про внесення застави і вихід з СІЗО обох підозрюваних немає.

Авторка: Аліна Кондратенко

Джерело: Watchers