Як завхози з Національної поліції заробляють собі на авто, будинки та квартири на “відкатах”

Родини керівників Центру обслуговування підрозділів Національної поліції України, який переплачує десятки мільйонів на закупівля бодікамер для правоохоронців, за останні кілька років обросли незадекларованою нерухомістю та новими автомобілями. Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info

Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України (ЦОП НПУ) – це структура, яка забезпечує життєдіяльність Нацполу. Саме вона замовляє ремонт приміщень і оплачує комуналку, поповнює та обслуговує автопарк на майже 2 тисячі автівок, а також закуповує різноманітну техніку, наприклад драгери, електронні браслети та бодікамери.

Журналісти зацікавилися закупівлями саме бодікамер, адже це одні з найбільших контрактів ЦОП. Виявилося, що бодікамери виробництва Motorola, які у 2021 році, купували по 450 дол, у 2023 році подорожчали майже в півтора раза – до 630 дол. Стрибок ціни стався після зміни постачальника – ним стало ТОВ “ТЕС.ЛА”. Саме в цієї фірми з того часу Нацпол замовляє і камери та все супутнє до них обладнання.

У розмові та листуванні з журналістами власник і директор “ТЕС.ЛА” Євгеній Шевчук пояснив, що техніка постійно модернізується і ціни на різні моделі відрізняються, тож порівнювати ціни 2021 і 2023 некоректно. Також він зазначив, що “ТЕС.ЛА” працює напряму з виробником, від якого є лист про подорожчання виробництва.

Однак, за інформацією джерел журналістів, як у 2021, так і у 2023 роках Нацпол замовляв одну й ту ж модель камери, яку при цьому “ТЕС.ЛА” у Motorola – напряму не купувала. Натомість фірма купувала її в іншої української компанії, котра імпортувала техніку в Україну. Завдяки ланцюжку перепродажів ціна зростала.

Загалом, за підрахунками журналістів, в контракті “ТЕС.ЛА” 2023 року вартістю у 150 мільйонів, переплата могла сягати близько 30 мільйонів.

Аналогічна ситуація з контрактом 2024 року на 175 млн грн, з якого “ТЕС.ЛА” могла зняти маржі ще понад 30 мільйонів. Цього року компанія отримала ще два замовлення на чверть мільярда, але даних по цих поставках поки немає.

Цікаво, що до поставок бодікамер для ЦОП – подібних крупних державних контрактів “ТЕС.ЛА” не мала. Натомість з 2023 року “ТЕС.ЛА” виграла тендерів на аналогічні поставки для Нацпола, Нацгвардії та поліцейської бригади “Лють” на понад 900 млн грн.

З 2023 року ЦОП НПУ очолює Павло Панфьоров, який до того був заступником начальника поліції Київської області та працював у Вишгороді. Саме у Вишгородському районі на тещу Панфьорова у 2020 оформили землю, на якій наразі зведено два будинки.

В реєстрі нерухомості вони поки не оформлені, але саме там журналісти побачили зранку Range Rover дружини очільника ЦОП, а також Toyota Land Cruiser Prado на номерах прикриття, який до того неодноразово фіксували в ЦОП.

Теща Панфьорова – з села на Вінниччині, досі працює там у комунальному дитячому садочку за невисоку зарплатню. На запит щодо джерел фінансування будівництва заміських будинків та інше майно очільник ЦОП не відповів.

Заступника начальника ЦОП – Сергія Филенка – також помітили у заміському будинку, відсутньому у його декларації та у реєстрі нерухомості. Филенко декларує землю дружини у Віті-Поштовій та незавершену будову невідомої площі, але не зазначає у звітності жодних витрат на будівництво. Разом з тим, на ділянці стоїть двоповерховий будинок, звідки Филенка й забирає вранці автівка на номерах прикриття.

У самого замначальника ЦОП є у власності Toyota Highlander, чию вартість у декларації він зазначив 130 тис грн, хоча з архівного оголошення про продаж можна довідатися що майже нова автівка продавалася за 55 тис дол. На запит щодо джерел фінансування будівництва та справжню ціну автівки Филенко не відповів.

Ще один співробітник ЦОП з цікавою декларацією – Євген Чернякович. У 2018 році він очолив відділ закупівель. Згідно з деклараціями, ось уже 15 років він із родиною мешкає у службовій квартирі на 33 кв.м. Однак журналісти зафіксували, як його авто (нова Toyota RAV-4 Hybrid) виїжджає із паркінгу нового ЖК Грейт на Дніпровській набережній.

Трикімнатна квартира там оформлена на матір Черняковича, працює в Університеті оборони. На неї також оформлена BMW X1, якою користується дружина закупівельника з ЦОП. А на батька, котрий останні кілька років також працював у ЦОП, за останні кілька років оформили нову Skoda Kamiq і землю в Безрадичах.

Раніше Bihus.Info вже розповідали про непрозорий розподіл квартир у Національній академії внутрішніх справ: житло отримали співробітники, які вже мали багато нерухомості в родині, або навіть свою власну – але переписали її на рідню, щоб отримати житло від держави. Подробиці у сюжеті.

Автор: Леся Іванова

Джерело: bihus.info