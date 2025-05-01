«Зелений коридор» в Молдову для ухилянтів: як чоловіки призовного віку тікають з України і хто їм допомагає

березні 2024 року старший сержант поліції Віктор на автомобілі Mercedes-Benz у супроводі пасажира підʼїхав до ділянки державного кордону України в Одеській області. Напередодні він домовився зі знайомим прикордонником, що за грошову винагороду той допоможе перетнути кордон військовозобовʼязаному чоловіку. За організацію «зеленого коридору» прикордонник мав заробляти по тисячі доларів з одного втікача, а сам поліцейський – у десять разів більше.

В умовах воєнного стану, коли чоловікам призовного віку заборонили виїжджати за межі України без відповідних документів, з’явились незаконні схеми перетину кордону. Попри те, що прикордонники першими зустріли ворога на початку повномасштабного вторгнення і героїчно тримали оборону, деякі військові Держприкордонслужби та поліцейські стають активними учасниками таких схем. Які шляхи вивезення чоловіків існують на півдні України і як прикордонники одразу двох країн беруть в цьому участь, читайте в розслідуванні журналістів видання Nikcenter.

Втеча в супроводі дрона

16 червня 2024 року. Троє чоловіків зустрічаються в одному з одеських ресторанів, щоб обговорити план втечі з України. Один із них – Евалд Г. – демонструє обізнаність в тому, як безпечно пройти «зелені коридори», а також хизується своїми «міцними зв’язками». Він дає своїм співрозмовникам поради і розповідає конкретну послідовність дій.

За допомогу у втечі з країни двоє співбесідників мали заплатити Евалду по 9 тисяч доларів. За домовленістю, перед перетином кордону вони мали залишити йому 800 доларів авансу, а основну частину грошей передати вже після переходу на територію Молдови.

За даними слідства, Евалд Г. діяв спільно з іншими особами, яких правоохоронці не встановили. Він зібрав групу чоловіків, готових виїхати з України на його умовах.

За день до виїзду Евалд та його спільники написали чоловікам кодове повідомлення: «Привет, я от Васи». Їм скинули геопозицію, якої потрібно дістатись, де чекати подальшої інструкції. На це ж місце мали прибути водії, яких задіяли «втемну»: як пишуть правоохоронці, про схему вони не знали.

Чоловіків відвезли до села Роздільне Одеської області, придбавши перед цим нові стартові пакети та рації для зв`язку. Тримаючись один за одним, вони направились за вказаним маршрутом. Чоловікам пояснили, що в момент перетину «зеленого коридору» над ними буде літати дрон та вказувати напрямок руху.

Однак втікачам не пощастило – їх затримали ще дорогою до кордону. У той самий час затримали й Евалда. Тепер його судять за незаконне переправлення осіб через державний кордон, а ще – зберігання зброї та наркотиків.

Схеми незаконного перетину кордону

Як повідомили Nikcenter у Прикордонній службі Молдови, лише на ділянці молдавсько-українського кордону чоловіки призовного віку протягом 2023-2024 років здійснили більше 530 тисяч перетинів.

Для того, щоб потрапити в Молдову, чоловікам призовного віку необхідно мати проїзні документи. Якщо прикордонникам Молдови буде цього достатньо, то українським – потрібно надати ще й військово-облікові документи, а також мати право на виїзд. Тож чоловіки призовного віку вдаються до незаконного перетину кордону через посередників.

Існує декілька основних схем незаконного перетину кордону для військовозобов’язаних чоловіків.

Підробка документів. Ця схема передбачає виготовлення фальшивих документів. Наприклад, довідки про непридатність до військової служби, бронювання, документи про інвалідність тощо. Прикордонники, представники ТЦК та ВЛК, а також поліцейські можуть бути залучені до таких схем.

Ця схема передбачає виготовлення фальшивих документів. Наприклад, довідки про непридатність до військової служби, бронювання, документи про інвалідність тощо. Прикордонники, представники ТЦК та ВЛК, а також поліцейські можуть бути залучені до таких схем. Виїзд під виглядом волонтерів, спортсменів, акторів або артистів . Чоловіки виїжджають через пункти пропуску як волонтери, спортсмени, артисти чи у відрядження з конкретним строками повернення. Однак деякі з них використовують таку можливість виїхати з України і вже не повертаються.

. Чоловіки виїжджають через пункти пропуску як волонтери, спортсмени, артисти чи у відрядження з конкретним строками повернення. Однак деякі з них використовують таку можливість виїхати з України і вже не повертаються. Організація «зеленого коридору». Ця схема передбачає організацію прикордонниками або іншими військовими безпечного перетину кордону поза пунктами пропуску. Чоловіків перевозять через кордон вночі або через важкодоступні місця.

На останньому варіанті і зосереджене розслідування Nikcenter. Організатори схем пропонують охочим виїхати можливість зробити це в спеціальних Телеграм-групах та в соцмережах. Розцінки різні. Якщо від початку існування схеми дорога коштувала близько 1-4 тисяч доларів, то зараз перевірені та безпечні шляхи обійдуться втікачам щонайменше в 10 тисяч доларів.

Ціна залежить від умов переправлення. Найдешевший спосіб – самостійній піший перехід шляхом, який надають організатори схеми. Водночас це – найнебезпечніший вид перетину кордону.

Оплата авансу здійснюється на криптогаманці організаторів схеми. Журналісту Nikcenter вдалось проаналізувати транзакції кількох із них. Зазвичай, гроші «заходять» з біржі, тому відслідкувати хто саме їх переказав – важко.

«Є футболіст»: поліцейський «вмовив» прикордонника переправляти за кордон військовозобовʼязаних:

Одеський поліцейський – водій сектору логістики Віктор М. – теж вирішив підзаробити на переправленні чоловіків за кордон. Він усвідомив, що для цього йому потрібне сприяння прикордонника, пише слідство.

На початку лютого 2024 року Віктор познайомився в Кодимі Подільського району на Одещині з інспектором прикордонної служби групи моніторингу і обстановки. 12 лютого 2024 року він зателефонував йому і запропонував допомагати переправляти чоловіків через «зелений коридор». За це поліцейський обіцяв платити своєму знайомому по тисячі доларів США за кожного втікача. Тоді він ще не підозрював, чим обернеться така необережна пропозиція.

Ввечері 26 лютого 2024 року прикордонник зателефонував поліцейському і повідомив, що є можливість переправити чоловіків через державний кордон. Бажаючих він мав особисто привезти на потрібну ділянку.

Через кілька днів поліцейський написав прикордоннику повідомлення: “Привет, есть футболист” і додав, що вони разом приїдуть на раніше обумовлене місце.

6 березня 2024 року Віктор зустрівся з прикордонником і передав аванс – 700 доларів. Чоловіку, який мав переходити кордон, він наказав виконувати всі вказівки працівника Держприкордонслужби. Саме прикордонник мав вказувати втікачі куди і коли йти, щоб перейти кордон в ділянці з так званим «Придністровʼям».

Після перетину кордону чоловік мав перерахувати на криптогаманець Віктора 10 тисяч доларів США. Але в той же день поліцейського затримали. Виявилось, ще 15 лютого 2024 року прикордонник прийшов до Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції з заявою про те, що поліцейський підбиває його на злочин.

Наразі Віктора М. судять за обвинуваченням в організації незаконного перетину держкордону.

Як корумповані прикордонники двох країн беруть участь в схемі з незаконного перетину кордону

Як повідомили Nikcenter в Держприкордонслужбі, від початку повномасштабного вторгнення вже 16 військовослужбовців Південного регіонального управління отримали підозри через незаконне переправлення осіб через державний кордон. Зокрема, у 2022 році прикордонники отримали шість підозр, у 2023-му – пʼять, у 2024 році – ще пʼять підозр. Для порівняння, у 2021-му – 0.

Як говорять організатори схем виїзду «зеленими коридорами», безпечний перетин їм гарантують правоохоронці та прикордонники, які беруть учать в незаконному переправленні чоловіків.

«Всі кордони контролюються. Це ніяк не повпливає на нас, тому що буде тільки більше прикордонників, які захочуть злити маршрути і заробити гроші», – впевнений один з організаторів схеми.

Нам вдалось ідентифікувати його. Це – Рибак Антон Олександрович, житель Вінниці, який в ТікТоці рекламує свої послуги з виїзду за кордон. Наразі у відкритій базі розшуку МВС його немає. Перебуває за кордоном.

В своєму блозі Антон часто публікує відео на фоні пляжу з пальмами і запевняє, що за його нелегальну діяльність українські правоохоронці нічого йому не зроблять. А в Телеграмі має фото з набережної. Nikcenter дізнався, де саме зроблена світлина і, ймовірно, тепер проживає Антон Рибак. Це – сонячна Італія, місто Менаджо в провінції Комо.

Журналістка Nikcenter написала кільком організаторам «зелених коридорів». Схема у них однакова – необхідно дістатись Одеси, де чоловіка вже зустрінуть їхні люди і проведуть далі. Розцінки і умови у всіх різні. Проте передоплата та фото з документами – обов’язкова умова у всіх.

«Цена услуги 10 000$, записываешь кружок с паспортом чтоб мы видели что это ты, а не СБУ. Предоплата сразу 6000. Идти полями, лесами, реками не надо! Забираем с Одессы. Привозим прямиком в Кишинев, там дальше уже сам! В Молдове задержишься на день, оформят бумажку официально, поедешь дальше в любую страну получать беженство», – розповідає один з організаторів схеми.

Зловмисники навіть не приховують, що платять хабарі. Ймовірно, тому й ціни на послуги зростають, адже затримання таких корупціонерів стало масовим.

Один з організаторів схеми, громадянин Молдови, у розмові з залегендованою журналісткою підтвердив це і розповів, що хабарі доводиться платити не лише українським, а й молдовським посадовцям.

«Так уже не получается. Чтоб ты понимал, вот эта предоплата, вся шестерка (6 тисяч доларів – Ред.) только на сотрудников уходит».

В новинах можна знайти інформацію про участь у схемах прикордонників Молдови. Так, протягом 2024 року в сусідній країні викрили групи осіб, які організували нелегальну міграцію громадян України.

Чоловіків незаконно переправляли на човнах через річку Дністер за 7-8 тисяч доларів з людини. Пізніше з цих грошей організатори нібито платили молдовському прикордоннику 1500 доларів США за кожну поставлену печатку та внесення даних в інформаційну систему, щоб легалізувати їхній в’їзд до Молдови або іншої сусідньої країни.

переписка з організатором нелегального виїзду

Шахрайство з «оформленням через ТЦК»

Як у всіх схемах, в організації незаконного виїзду за кордон теж не обходиться без шахрайства, коли чоловіків або «кидають» на маршруті, або взагалі ще на старті після отримання оплати.

Наприклад, в Телеграм-каналі чоловік з ніком «Анатолій» створив групу з оголошеннями про організацію виїзду за кордон. В ній він розміщував навіть відгуки «задоволених клієнтів».

Він пропонував кілька варіантів. Офіційний виїзд з оформленням білого квитка – ціна такого перетину становила 11 тисяч доларів, з передоплатою 50% вартості .

«Оформляется через ТЦК. Нужно будет сходить один раз в вашу местную больницу. Вы будете не сами. Вами будут заниматься наши знакомые», – переконує «Анатолій».

За допомогу з виїздом на авто без оформлення документів чоловік бере від 10 тисяч доларів з передоплатою.

І найдешевший спосіб – оформлення бронювання нібито від відомого миколаївського підприємства «Нібулон». Чоловік навіть скинув приклад як виглядає такий документ.

Проте саме це і стало доказом шахрайської схеми «Анатолія». Журналіст Nikcenter порівняв підпис керівника на документі, який не збігається з оригінальним підписом в тендерних договорах. Також не співпадає сама печатка – в оригінальних документах підприємства вона має інші елементи.

Журналістка зателефонувала компанії на номер, вказаний як контактний для медіа. Проте усно прокоментувати цей випадок там не змогли.

Колишні прикордонники в схемі

Ще одну схему, в якій брав участь тодішній прикордонник, в Одесі викрило Державне бюро розслідувань. За даними слідства, ключову роль у переправленні чоловіків призовного віку через кордон відігравав на той момент заступник начальника відділу прикордонної служби «Велика Михайлівка», майор Роман С. Його спільники підшукували «клієнтів» у месенджері Телеграм.

За службовим завданням, Роман С. мав перевіряти прикордонні наряди, які несли службу на державному кордоні. Перевірки проводились в темний час доби на службовому авто з водієм.

Вночі 21 березня 2023 року майор під час озброєння перед вибуттям у прикордонний наряд дав вказівку черговому сержанту не екіпірувати його спеціальними засобами, а також не озброювати та не екіпірувати водія відділення силової підтримки. Після чого Роман С. наказав старшому сержанту залишитись на місці та передати йому ключі від службового авто, після чого самостійно виїхав з підрозділу нібито на чергування.

Однак, як встановило слідство, замість служби майор відправився незаконно перевозити чоловіків призовного віку через «безпечний виїзд» до так званого «Придністров’я».

Роман С. підібрав двох знайдених іншими учасниками схеми «клієнтів» в селищі Велика Михайлівка і повіз їх у напрямку кордону. На блокпостах він наказував чоловікам пригинатися, щоб їх не помітили, а також повідомив, що доставить їх до лінії державного кордону та покаже місце, де можна безперешкодно перетнути державний кордон України до «ПМР».

Перший блокпост він проїхав без зупинки, не давши поліцейським побачити ухилянтів. На другому блокпості прикордонники показали йому, де необхідно зупинитись, проте він проігнорував їхній жест та проїхав їх. Він зупинився трохи далі, щоб прикордонники не побачили чоловіків, одразу вийшов з авто і пішов до них.

Як йдеться у матеріалах справи, Роман С. заявив, що прибув для перевірки прикордонного наряду, при цьому відводячи їх від службового автомобіля, в якому перебували ухилянти. Отримавши від молодших за званням доповідь про результати несення служби, майор сів за кермо та продовжив рух.

Дорогою до кордону його знов зупинили прикордонники і він вчергове проігнорував їхній жест, проїхав повз та зупинився далі. Роман С. так само заявив, що приїхав перевірити службу прикордонного наряду. Ті відзвітувались і він поїхав далі у напрямку кордону.

Вже біля нього він вимкнув фари, щоб його ніхто не помітив, зупинив автомобіль і вказав ухилянтам шлях для переходу до так званого «Придністров’я». Дорогою назад Романа С. затримали правоохоронці, а втікачів – прикордонники.

Пізніше чоловікові оголосили про підозру за ч. 2 ст. 332 ККУ (Незаконне перевезення осіб через державний кордон). На час розслідування його понизили у званні, відсторонили від служби та відправили воювати у Харківську область.

Наразі Романа С. судять в Великомихайлівському районному суді Одеської області. Чоловік не згоден з обвинуваченням і заявляє, що його причетність до злочину не доведена.

На початку вересня 2024 року захисник обвинуваченого просив суд зупинити кримінальне провадження, оскільки Роман С. служить в званні капітана на посаді начальника першого вогневого відділення з дислокацією на північному сході України. Він залучений до виконання бойових завдань, через що на судові засідання з’являтися не може. Проте суддя відмовив у задоволенні клопотання і продовжив розгляд справи.

У разі доведення вини, 34-річному колишньому прикордоннику загрожує від п’яти до семи років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади строком до трьох років.

Журналістка Nikcenter зв’язалась з адвокаткою Романа С., щоб отримати його коментар, проте спілкування завершилось на пропозиції прокоментувати свою позицію.

Загубили підозрюваного

В травні 2024 року поліцейські з Білгород-Дністровського районного відділу поліції виявили військовослужбовця Сергія Жугана, який, за їхніми даними, брав участь у незаконному переправленні 11 чоловіків через кордон поза межами пункту пропуску. Вони мали дістатись до Молдови.

Як стверджує слідство, вранці 18 травня 2024 року він забрав чоловіків з узгодженого місця і повіз їх на своєму автомобілі до околиць села Старокозаче Білгород-Дністровського району. Приблизно о 08:00 військовий зупинив автомобіль на проїзній частині між житловими будинками. Там Сергій висадив чоловіків, які мали пішки перетнути кордон поза пунктом пропуску у бік Молдови. Проте їх помітили та затримали прикордонники.

Поліцейські провели ряд обшуків у військового за місцем служби тавилучили телефони. Однак коли через сім місяців місяців правоохоронці прийшли повідомляти військовому про підозру, виявили, що той втік. Наразі він у розшуку і його місцезнаходження не відоме.

На інформаційний запит журналістки в ГУНП в Одеській області не відповіли, тому невідомо чому підозру вручали в грудні 2024 року і яким чином чоловік зміг втекти, будучи одним з затриманих.

На четвертому році повномасштабної війни, навіть попри значне збільшення вартості незаконного виїзду за кордон, бажаючих скористатися такими «послугами» не меншає.

Авторка: Юлія Химерик

Джерело: Nikcenter