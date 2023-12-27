Знищення великого десантного корабля рашистів «Новочеркаськ»: що буде далі з російським флотом в Чорному морі

У ніч на 26 грудня командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук заявив, що українські сили знищили російський великий десантний корабель «Новочеркаськ» під час удару в окупованому Криму.

Пізніше у Повітряних силах ЗСУ уточнили, що близько 02:30 26 грудня тактична авіація Повітряних сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ «Новочеркаськ» в районі окупованої Феодосії і знищила його. Скільки і які саме ракети застосували – не уточнюють.

17 листопада речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук заявив, що можливості сил РФ у Чорному морі останнім часом «значно зменшилися» завдяки роботі українських Сил оборони. Російські військові змушені «триматися якнайдалі та значно обмежені у своїх діях». За його словами, російський флот зазнав «серйозних збитків» – зокрема, було знищено 15 кораблів, 12 – пошкоджено.

З акваторії морського порту окупованої Феодосії вдень 26 грудня вийшли два російських військових кораблі, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Це сталося за кілька годин після того, як українські військові завдали удару по порту й десантному кораблю «Новочеркаськ» Чорноморського флоту Росії, що був там розташований.

Війна на Чорному морі: як Україна боролася з російським флотом і що буде далі

Фрегат “Адмірал Макаров”, який став новим флагманом Чорноморського флоту РФ після “Москви”

Командування Чорноморського флоту РФ вступило у повномасштабну війну з Україною, плануючи десанти, прориви на рейд Одеси, прибережні операції та постачання флангів наступаючих військ. Для цього з Балтійського та Північного флоту Ред.), батальйон морської піхоти з Каспію та Балтії, зазначає воєнний оглядач Кирило Данильченко в матеріалі для Для цього з Балтійського та Північного флоту перекинули 4 ВДК (великі десантні кораблі –), батальйон морської піхоти з Каспію та Балтії, зазначає воєнний оглядач Кирило Данильченко в матеріалі для BBC Україна

Але Україна – це країна з авіацією, ОТРК, важкими реактивними системами та з можливостями постановки мін, зокрема і дистанційної.

І легкої прогулянки проти українців не вийде.

Хоча у росіян був кураж перших днів із артилерійськими обстрілами Одеси, радіолокаційними дозорами біля українських берегів, пусками “Калібрів”, швидким захопленням порту Бердянська та важким ударом крилатими ракетами по оперативному центру ВМС України в Очакові, після якого водолази діставали загиблих українських військових.

Однак незабаром цей кураж скінчився.

І це попри те, що свого флоту в України практично немає: один із катерів “Айлендів” – “Слов’янськ” – росіяни уразили протикорабельною ракетою Х-31, тральник “Генічеськ” теж загинув, а флагман “Гетьман Сагайдачний” українці самі поклали на кіль у Миколаєві.

Втрати російського флоту

ФОТО,“КРЫМСКИЙ ВЕТЕР”. Удару по штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі у вересні 2023 року

Що ж уже довелося пережити Чорноморському флоту Росії?

Удари безекіпажними дронами у морі. Наприклад, ураження ВДК “Оленегорский горняк” на рейді Новоросійська з тяжкими ушкодженнями (корабель з Північного флоту).

Удари “Точками” по інших ВДК у Бердянську: “Саратов” здетонував від пожежі так, що йому вивернуло апарель (Засіб вивантаження десантної техніки – Ред.), і корабель ліг на дно, а “Цезарь Куников” пошкодили так, що довелося ремонтуватися рік.

Спочатку враження штабу ЧФ РФ дронами у центрі Севастополя, а згодом – “приліт” по ньому крилатих ракет.

Знищення найбільшого нафтосховища на головній базі.

Підриви на мінах у відкритому морі та на рейді Севастополя.

Постраждав від ракет “Гарпун” буксир “Василь Бех”, разом із ЗРК “Тор” на борту.

Ракетний крейсер “Москва” у 2020 році

Нарешті найвідоміший епізод – накриття парним залпом українськими протикорабельними ракетами “Нептун” флагмана крейсера “Москва” з сильною пожежею та затопленням. “Вбивця авіаносців” та “загроза для НАТО” загинув від класичних дозвукових ракет. Війна на морі: Голова СБУ розкрив деталі резонансних спецоперацій спецслужби

Було ще влучання по підводному човну, носію “Калібрів”, і, одночасно, влучання по ВДК “Мінськ”, якому повністю “зрізало” надбудови – це ремонт на кілька років, якщо він взагалі можливий.

У ніч проти 26 грудня в місті Феодосія українська армія завдала ракетного удару і знищила великий десантний корабель “Новочеркаськ”.

Дісталося і ракетним кораблям – прямо біля причальної стіни керченського заводу “Залив” дістали малий ракетний корабель “Аскольд”, а перед цим вивели з ладу інший носій ракет – “Великий Устюг”.

Малий ракетний корабель “Великий Устюг” раніше був у складі Каспійської флотилії РФ, але в 2018 році перейшов у Чорне море

На аеродромі “Саки” – ймовірне ураження “Нептуном”, переробленим під удари по землі, шести бомбардувальників Су-24 і чотирьох винищувачів Су-30. Авіацію українці збивали і в небі над Чорним морем: потопили Су-24, який ставив міни далеко від берега, збили Су-30СМ російської морської авіації біля Миколаєва, чий пілот потрапив у полон. І був ще Су-34, який збили біля Одеси.

(22 грудня Повітряні сили України заявили, що за один день збили одразу три винищувачі-бомбардувальники Су-34 – Ред.) Катери також постраждали. “Раптори” і “Серни” топили як плавучу батарею для “Тора” та як пересувну вогневу точку проти безекіпажних дронів.

Закінчилося тим, що ЧФ РФ, побоюючись за власну безпеку, почав тралити шляхи біля Севастополя і прийняв рішення про вихід на базу Новоросійська.

“Непотоплюваний авіаносець” Крим

АВТОР ФОТО,МІНОБОРОНИ РФ

Тобто після ударів по штабах, неодноразових атак дронами на рейді, ударів по сухих доках і біля причалів російські моряки усвідомили, що вони можуть закінчитися фізично.

І українські морські дрони стали підводними, а далі вони зможуть ставити міни. Виявилося, що навіть проти дозвукових протикорабельних та крилатих ракет авіаційного базування воювати важко.

ФОТО,МІНОБОРОНИ РФ

Війна на Чорному морі вкотре показала, що на театрі бойових дій без шхер (малі морські скелі – Ред.), островів і бухт флот досить просто скувати.

У Першу світову війну не найсильніший турецький флот і важкий німецький крейсер “SMS Goeben” блокували російську торгівлю зерном й завдавали ударів по Севастополю та Миколаєву. І кілька років ескадра Росії, яка багаторазово перевершувала ці чорноморські сили турків і німців, ловила порожнечу в морі.

У Другу світову німці перекинули до Причорномор’я та Приазов’я баржі, торпедні катери та кілька ескадрилій пікірувальних бомбардувальників та торпедоносців. І цього вистачило, щоб радянський Чорноморський флот тут втратив 32 човни, крейсер, 11 есмінців.

Тодішній флагман лінкор “Севастополь” німці загнали у Новоросійськ та Поті, де він перетворився по суті просто на плавучу зенітну батарею – з 1200 моряків його екіпажу, ще 560 – направили до піхоти через непотрібність на борту.

Блокада

Російський флот залишається серйозною загрозою в Чорному морі і здатний на великі залпи “Калібрами” та іншими ракетами

Водночас нинішній Чорноморський флот навіть попри всі втрати і часткове переведення у Новоросійськ (де росіянам важче завантажувати “Калібри” на свої ракетоносці) все ще залишається серйозним противником.

І тут справа навіть не в тому, що у них вистачає носіїв крилатих ракет, є три підводні човни і можливість переганяти малі ракетні кораблі через канали та по річках – залп високоточної зброї у них, як і раніше, серйозний.

І навіть після того, як у росіян кілька тижнів може нікого не бути на бойовому чергуванні в Чорному морі, розгорнути своє угруповання Росія може швидко.

Виглядає, що питання російських десантів зняла робота “Гарпунів” та “Нептунів”. Але головною проблемою для України на морі стала блокада.

2021 року лише порт Чорноморська прийняв тисячу суден. Вся Велика Одеса (Одеса, Чорноморськ, Південний) приймала кілька тисяч суховантажів та танкерів. А зараз в рамках тимчасового коридору Україна святкує прохід лише 200.

Річкова логістика через Дніпро внаслідок бойових дій стала неможливою на покоління — втрачені мільйонні інвестиції та робота для тисяч людей.

Падіння експорту зерна на 30% та падіння експорту металу на 45% – це відчутно, це мільярди доларів.

Ризики страхування, “неустойка” власників суден замовникам роблять морську логістику до українських портів набагато дорожчою, попри те, що тимчасовий коридор трохи погасив пожежу у цінах на тонну вантажів із 60 до 40 доларів.

ФОТО,МІНОБОРОНИ РФ

Зрештою зберігається суто військова загроза – постановка мін, прильоти ракет, активність морської авіації росіян, протидесантні та протидиверсійні заходи. Це те, на що Україні потрібно витрачати сили.

Саме тому Туреччина, Болгарія та Румунія підписуватимуть меморандум про розмінування. І саме тому Україні в майбутньому передаватимуть судна — тральники, патрульні катери та, можливо, корвети.

Необхідно розширювати тимчасовий коридор, “перевалку” через Ізмаїл та інші річкові порти, унеможливити огляд торгових суден у відкритому морі за допомогою вертольотів з кораблів росіян.

Україна, яка критично залежить від продажу сировини, імпорту технологій та машинобудування, повинна контролювати свої морські ворота.