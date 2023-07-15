10-річний школяр загинув, 19-річна студентка та водій травмовані у авто, яке «нанизалося» на відбійник на Львівщині (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася 14 липня, близько 16.20, на автодорозі між селами Дрогомишль та Нагачів Яворівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Шкода Октавія», 51-річний житель району, не впорався з керуванням та виїхав на ліве узбіччя, де зіткнувся з металевим відбійником.

Внаслідок ДТП неповнолітній пасажир «Шкоди», 10-річний мешканець району, від отриманих травм загинув на місці події. Ще одна пасажирка, 19-річна жителька району, а також водій отримали травми різної важкості та були госпіталізовані.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Поліція Львівської області