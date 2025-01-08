12-річний киянин загинув на одному з гірськолижних комплексів Львівщини

Попередньо встановлено, що з’їжджаючи з гори на лижах, дитина впала та отримала важку травму голови. Незважаючи на зусилля медиків, врятувати життя травмованому не вдалось.

Повідомлення про те, що на території одного з гірськолижних комплексів, розташованого у Стрийському районі, загинула дитина, надійшло у поліцію 8 січня близько 14.30. На місці події працює слідчо-оперативна група відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції та співробітники інших підрозділів територіального підрозділу поліції.

Як попередньо встановили правоохоронці, загиблий, 12-річний мешканець міста Києва, відпочивав разом з батьками. З’їжджаючи з гори на лижах, він впав та отримав важку травму голови. На місці медики надавали хлопчику допомогу, проте, незважаючи на всі зусилля, він помер.

Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, вирішується питання правової кваліфікації події.

Поліція Львівської області