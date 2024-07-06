14 осіб загинули у автотрощі на Рівненщині (фото, відео)

Усіх загиблих ідентифікували. Триває процес документування ДТП та ліквідації її наслідків.

Автопригода сталася о 15:40 поблизу села Верхів на трасі «Городище-Рівне-Старокостянтинів» у Рівненському районі.

Поліцейські встановили, що 56-річний водій сідлового тягача «Daf» із автоцистерною-напівпричепом виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із маршрутним таксі сполученням «Рівне-Хмельницький», яким керував 38-річний рівнянин.

У ДТП загинули 14 осіб: 12 пасажирів та водії обох транспортних засобів.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що причинило загибель кількох людей, відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Висловлюємо співчуття родинам загиблих.

Відділ комунікації поліції Рівненської області