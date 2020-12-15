14-річна дівчинка з Волині втекла з далекобійником на фурі на Одещину

Поліцейські Одещини допомогли колегам з Волині повернути додому зниклу безвісти неповнолітню

14-річну жительку Луцька правоохоронці розшукали за 800 кілометрів від дому – у Чорноморську.

Як повідомили в пресслужбі поліції Волині, про зникнення доньки її мати повідомила луцьким поліцейським 11 грудня, за дві доби після втечі дитини. За словами жінки, дівчинка не вперше йде з дому, але правоохоронців вона про це раніше не сповіщала, бо та завжди поверталася за кілька годин. Цього ж разу ситуація затягнулася.

Сіла у фуру дальнобійника, з яким, імовірніше, дісталася до портового містечка на Одещині –Чорноморська.

Вжитими заходами волинські поліцейські встановили маршрут пересування розшукуваної і з’ясували, що вона сіла у фуру дальнобійника, з яким, імовірніше, дісталася до портового містечка на Одещині — Чорноморська. Про свої здогади вони одразу повідомили тамтешнім поліцейським, і ті негайно підключилися до пошуків дитини.

Маючи лише опис вантажівки та водія, поліцейські перевірили десятки фур, що прибули в місто, і врешті їхні зусилля увінчалися успіхом. 12 грудня поліцейські сповістили організаторам розшуку, що знайшли дитину.

Поки за дівчиною їхали рідні, про неї подбали ювенали. Їм вона пояснила, що пішла з дому, бо посварилася зі старшим братом, але вона більше ніколи так не буде чинити, бо розуміє, якого лиха могла наробити і собі, і мамі. // Волинь