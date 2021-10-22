15-річний хлопець загинув від удару струмом, коли перелазив через вагон на станції Фастів

22 жовтня на залізничних коліях станції Фастів виявили молодого хлопця без ознак життя.

Про це повідомили у поліції Київської області.

На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група Фастівського районного управління поліції.

Правоохоронці встановили, що 15-річний мешканець села Червоне Білоцерківського району отримав удар струмом, коли намагався перелізти через вантажний потяг.

Від отриманих травм неповнолітній загинув на місці події. Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство з позначкою “Нещасний випадок”). Досудове розслідування триває. // Діло