15-річний росіянин йшов через кордон в Україну «у пошуках кращого життя»

Учора місцеві жителі прикордоння допомогли прикордонникам Харківського загону зупинити підлітка, який незаконно перетнув державний кордон з РФ в Україну.

Про рух невідомої особи від кордону в тил України дільничного інспектора прикордонної служби повідомив місцевий житель. Інформація негайно була передана до відділу прикордонної служби.

Прикордонний наряд, який одразу висунувся до вказаного району, зупинив хлопця. Виявилося, що він незаконно перетнув кордон в районі населеного пункту Малі Проходи. Документів, які посвідчували б його особу, у хлопця не було.

Зі слів хлопця, йому нещодавно виповнилося 15 років. Він громадянин РФ та прямує з Ленінградської області РФ в Україну у пошуках кращого життя.

Наразі тривають заходи по встановленню особи хлопця.

ДПСУ