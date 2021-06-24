17-річний хлопець намагався вчинити самогубство: його врятували патрульні Києва

Виклик у поліцію надійшов від стурбованого батька. Він повідомив, що його неповнолітній син хоче піти з життя. Про це чоловік дізнався від дівчини, з якою син попрощався у повідомленні.

Патрульні Євгеній Даценко та Віктор Дейнеко попросили у батька фото сина і вирушили на пошуки, поблизу місця його навчання. Врешті дізналися, що розшукуваний може перебувати на кладовищі.

Там, у чагарниках, патрульні й знайшли ледь притомного хлопця. У одній руці він тримав ніж, а інша — була порізана.

Євгеній та Віктор надали хлопцеві домедичну допомогу: наклали на джгут, щоб зупинити кровотечу. Надалі патрульні викликали швидку, неповнолітнього шпиталізували.

Патрульна поліція Києва