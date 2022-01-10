19-летний чемпион мира по стрельбе случайно застрелился на охоте

Спортсмен Кристиан Гилли, которому было всего 19 лет, умер по собственной неосторожности.

Итальянец был одним из самых перспективных в мире мастеров стендовой стрельбы. Он погиб в результате несчастного случая.

Талантливый итальянец вместе с друзьями охотился в лесу в Монтекатини-Валь-ди-Чечина, в провинции Пиза, Италия. Молодые люди весело проводили время, пока не произошла трагедия. Когда Кристиан нагнулся, чтобы взять новые патроны для винтовки, то случайно выстрелил себе в живот, сообщает Gаzzetta dello Sport.

Друзья стрелка сразу вызвали экстренные службы. Парамедики оперативно госпитализировали титулованного спортсмена. В больнице ему сразу сделали операцию, но спасти не смогли. Причиной смерти Гилли стало сильное внутреннее кровотечение, которое не смогли остановить врачи.

«Весной 2021 года Кристиан выиграл «золото» в личном, командном и смешанном командном зачете на чемпионате Европы в Осиеке в Хорватии, а в октябре в Перу стал победителем юниорского чемпионата мира. Это невосполнимая утрата для всей Италиия», — заявил президент Итальянской федерации стрельбы Лучано Росси. // УНИАН