19-річний холопець загинув внаслідок падіння з даху будівлі у Полтаві

До відділу №1 (Київський район) Полтавського райуправління поліції 21 червня близько 09:40 надійшло повідомлення від громадян, що з даху торгово-розважального центру, розташованого у Київському районі міста, впала людина. Поліція встановлює обставини події.

Отримавши інформацію, на місце події прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

Під час проведення першочергових слідчих дій встановлено, що постраждалим є 19-річний мешканець Полтавського району, який був госпіталізований. На жаль, врятувати його життя не вдалося, юнак помер у лікарні.

Причини та обставини події з’ясовує слідчо-оперативна група поліції.

Відділ комунікації поліції в Полтавській області

(За інформацією Полтавського райуправління поліції)