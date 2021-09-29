20-річна закарпатка ледь не вмерла, з’ївши мухомор «по приколу»

Випадок стався 25 вересня. Саме тоді до швидкої допомоги надійшло повідомлення від хлопця, який розповів, що його 20-річній подружці стало погано.

У КНП “Закарпатський територіальний центр екстреної медичної допомоги” розповіли, що дівчина скаржилась на запаморочення судоми та погіршення загального стану.

Дівчину забрали прямо з траси, неподалік від санаторію «Карпати». Медики надали їй першу допомогу і відвезли до Свалявської міської лікарні, пише Мукачево. нет.

Як виявилось, вона отруїлась мухомором.

“Молоді люди таким чином вирішили розважитися і випробувати галюцегенні властивості цієї рослини. І тільки своєчасне звернення на 103 та допомога медиків врятували життя дівчині”, – йдеться у повідомленні. // Діло