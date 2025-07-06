21-річний мотоцикліст загинув у ДТП Кільцевій дорозі у Києві

Дорожньо-транспортна пригода відбулась сьогодні близько 11:00. За попередньою інформацією, керманич двоколісного на великій швидкості вʼїхав у BMW, що рухався попереду.

Від удару мотоцикл відкинуло на відбійник, 21-річний водій загинув на місці події, а його пасажира, 2001 року народження, із тілесними ушкодженнями госпіталізовано до лікарні.

На місці події продовжує працювати слідчо-оперативна група столичного главку, яка встановлює всі обставини автопригоди.

Відділ комунікації поліції Києва