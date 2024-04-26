23-річний житель села Озерці на мотоциклі «Teken» збив насмерть 55-річну жінку на мопеді «Yamaha»

Смертельна автопригода, у якій загинула водійка мопеда, сталася 16 жовтня минулоріч у селі Більська Воля.

Досудовим розслідуванням встановлено, що близько 08:25 того дня 23-річний житель села Озерці, керуючи мотоциклом «Teken», не дотримався встановлених для населеного пункту швидкісних обмежень, проявив неуважність до дорожньої обстановки та під час проїзду нерегульованого перехрестя допустив зіткнення з мопедом «Yamaha» під керуванням 55-річної місцевої жительки. Від отриманих травм жінка загинула.

Тілесні ушкодження середнього ступеню тяжкості отримав і мотоцикліст. Слідством встановлено, що він рухався в межах населеного пункту зі швидкістю 89-97 км/год.

Слідчий СУ ГУНП закінчив досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої та за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури, скерував матеріали провадження із обвинувальним актом за ч.2 ст.286 КК України на розгляд суду.

Відповідно до санкції статті 23-річному жителю колишнього Володимирецького району може загрожувати від трьох до восьми років позбавлення волі.

Водночас у окреме провадження виділені матеріали і за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху водійкою мопеда: під час проїзду нерегульованого перехрестя жінка повинна була надати мотоциклісту перевагу в русі.

Поліцейські наголошують: правила дорожнього руху є основою та запорукою безпеки на дорозі.

Дотримуйтесь! Виконуйте! Живіть!

Відділ комунікації поліції в Рівненській області