24-річного «любителя дрифту», відео з яким ширилося соцмережами, притягнуто до відповідальності

Під час моніторингу Інтернету працівники поліції виявили відео, на якому водій небезпечно керував автівкою, дрифтуючи на парковці біля ТРЦ в Подільському районі столиці.

Правоохоронці встановили особу порушника – ним виявився 24-річний керманич BMW, на якого патрульні поліцейські склали адміністративні матеріали за ч. 2 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) та ч. 2 ст. 122-2 (невиконання водіями вимог про зупинку) КУпАП.

Дізнавачі районного управління поліції вилучили автомобіль.

Поліція суворо попереджає водіїв про небезпеку та відповідальність за дрифт авто на дорогах загального користування. Подібні небезпечні маневри створюють загрозу для всіх учасників дорожнього руху!

Подільське управління поліції ГУНП у м. Києві