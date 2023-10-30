28-річна жителька села Мигове, керуючи автомобілем «ВАЗ-2108» врізалась у дерево

28 жовтня до поліції надійшло повідомлення про ДТП з потерпілою в селі Липовани. Для встановлення обставин події на місці пригоди працювала слідчо-оперативна група Вижницького райвідділу поліції.

Правоохоронці попередньо встановили, що 28-річна жителька села Мигове, керуючи автомобілем «ВАЗ-2108» не впоралася з керуванням та допустила зіткнення з деревом.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди кермувальниця отримала травми голови та ніг. Медики госпіталізували потерпілу до лікарні.

За вказаним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області