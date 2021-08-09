34-річний маріуполець загинув, врізавшись на своєму авто в електроопору

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 8 серпня, близько 21:40 на перехресті вулиць Карпінського та Котляревського в Центральному районі Маріуполя.

Попередньо встановлено, що водій легкового автомобіля Honda Accord не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та скоїв зіткнення з бетонним стовпом.

Чоловік отримав важкі травми та помер у машині «швидкої допомоги».

На місці працювали слідчі Головного управління Нацполіції в Донецькій області.

Поліцейські встановлюють повні обставини події у рамках кримінального провадження, відкритого за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило смерть потерпілого).

Відділ комунікації поліції Донецької області