34-річний буковинець надрукував та заламінував “липове” посвідчення водія і гасав з ним на “Жигулях” поки не впіймали

Чоловік власноруч виготовив фальшиве водійське посвідчення та використовував його під час керування автомобілем. За вчинене фігуранту загрожує до двох років обмеження волі.

Наприкінці березня цього року у селищі Лужани патрульні поліцейські зупинили для перевірки автомобіль «ВАЗ-2107» під керуванням 34-річного місцевого жителя. Кермувальник надав правоохоронцям посвідчення водія, яке мало явні ознаки підробки.

На місце інциденту прибула слідчо-оперативна група відділення № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції, яка задокументувала правопорушення та вилучила сумнівний документ.

Проводячи досудове розслідування, співробітники поліції з’ясували, що чоловік у лютому цього року власноруч, за допомогою комп’ютерної техніки, виготовив водійського посвідчення, видане на його ім’я та використовував його під час керування автомобілем.

Відповідно до висновку експерта, вказане водійське посвідчення не відповідає встановленому зразку аналогічного бланку оригінального документа, що перебуває в офіційному обігу на території України. Крім цього, за інформацією сервісного центру МВС національне посвідчення водія України цієї серії отримала інша особа.

Наразі під процесуальним керівництвом Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури дізнавачі поліції повідомили буковинцю про підозру у вчиненні кримінальних проступків, передбачених ч. 1 і 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області