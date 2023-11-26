40 км до позицій ворога: у Миколаєві викладають плиткою доріжки біля адміністрації (відео 18+)

Відео з місця проведення робіт зняв і розмістив на своїй сторінці у фейсбуці місцевий житель Сергій Маленко.

За його словами, асфальтні доріжки біля будівлі адміністрації були цілком придатними, і гострої необхідності у ремонті не було. Незважаючи на це, «за 40 кілометрів від позицій» чомусь вирішили витратити бюджетні кошти на такі цілі.

– Це що, до параду перемоги так готуємось, чи як? – обурюється автор ролика.

Він також спитав працівників, чи готові вони «передати привіт хлопцям на передову», на що отримав ствердну відповідь.

– А які до нас запитання? Ми – робітники, он у ту будівлю звертайтесь, – сказали виконавці, вказуючи на будівлю адміністрації.

Обережно, на відео присутня нецензурна лексика!