40 км до позицій ворога: у Миколаєві викладають плиткою доріжки біля адміністрації (відео 18+)
Біля адміністрації Корабельного району Миколаєва у п’ятницю, 24 листопада, почали знімати асфальт з пішохідних доріжок — тут, імовірно, планують укладати плитку.
Відео з місця проведення робіт зняв і розмістив на своїй сторінці у фейсбуці місцевий житель Сергій Маленко.
За його словами, асфальтні доріжки біля будівлі адміністрації були цілком придатними, і гострої необхідності у ремонті не було. Незважаючи на це, «за 40 кілометрів від позицій» чомусь вирішили витратити бюджетні кошти на такі цілі.
– Це що, до параду перемоги так готуємось, чи як? – обурюється автор ролика.
Він також спитав працівників, чи готові вони «передати привіт хлопцям на передову», на що отримав ствердну відповідь.
– А які до нас запитання? Ми – робітники, он у ту будівлю звертайтесь, – сказали виконавці, вказуючи на будівлю адміністрації.
Обережно, на відео присутня нецензурна лексика!