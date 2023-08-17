45-річна жителька селища Красноїльськ, керуючи автомобілем «BMW», не впоралася з керуванням і ледь не розбилась (фото)

Учора, 16 серпня, до поліції надійшло повідомлення про ДТП в селі Буденець. Для встановлення обставин події на місці пригоди працювали співробітники відділення № 1 (м. Сторожинець) Чернівецького районного управління поліції.

Попередньо, поліцейські встановили, що 45-річна жителька селища Красноїльськ, керуючи автомобілем «BMW», не впоралася з керуванням та допустила з’їзд автівки в кювет.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди кермувальниця отримала перелом ноги. Медики госпіталізували потерпілу до лікарні.

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області