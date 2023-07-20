46-річний житель Кривого Рогу та його 16-річна донька загинули у ДТП на Хмельниччині (фото)

Аварія сталася сьогодні, 20 липня, на трасі М-30 поблизу села Шумівці, Хмельницького району.

Автомобіль «Рено Кенго», у якому їхала сім’я з Кривого Рогу зіткнувся з вантажівкою «Део», за кермом якої перебував 49-річний киянин.

У результаті ДТП 46-річний водій «Рено» та його 16-річна донька від отриманих травм загинули на місці аварії. 47-річну дружину загиблого та їхню молодшу 12-річну доньку доправили до Хмельницької обласної лікарні із тілесними ушкодженнями. Їх стан оцінюють медики. // Суспільне