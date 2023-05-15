48-річний водій автомобіля Ford, не вибрав безпечну швидкість та злетів в кювет (фото)

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Дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля Ford сталась 14 травня близько 17.45  поблизу села Оленівка Вороновицької територіальної громади.  Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали водій легковика та четверо його пасажирів. Серед травмованих – діти 11 та 16 років. Поліція відкрила кримінальне провадження.

поліція з'ясовує обставини автопригоди, в якій травмувались п'ятеро осіб

За попередньою інформацією слідства, 48-річний водій автомобіля Ford, житель м.Вінниця,  не вибрав безпечну швидкість руху та допустив з’їзд транспортного засобу в кювет з подальшим його перекиданням.

поліція з'ясовує обставини автопригоди, в якій травмувались п'ятеро осіб

Внаслідок аварії з тілесними ушкодженнями до лікарні госпіталізовано водія легковика та його пасажирів, жителів Вінницької області, дітей віком 11 та 16 років, а також 39-річну жінку та 20-річного хлопця.

Автомобіль поміщено на арештмайданчик.

У водія здійснено забір крові для проведення аналізу на стан алкогольного сп’яніння.

Слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За таке правопорушення

передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3-х років з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк.

Відділ комунікації поліції Вінницької області

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