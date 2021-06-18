66-річний житель Жмеринського району загинув не впоравшись з керуванням ВАЗу

18 червня між селами Копайгород та Лісове Барської територіальної громади у дорожньо-транспортній пригоді загинув водій ВАЗу. За фактом автопригоди поліцією розпочато кримінальне провадження.

За кермом автомобіля ВАЗ перебував 66-річний житель Жмеринського району.

За попередньо інформацією слідства, водій не впорався з керуванням транспортного засобу, з’їхав у кювет. Травми, отримані потерпілим, виявились не сумісними з життям. Чоловік загинув на місці аварії.

Слідчі з’ясовують усі обставини та причини автопригоди.

Поліцією розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого).

Відділ комунікації поліції Вінницької області