72-річний водій «Suzuki Vitara» в с. Смотрич задавив 46-річного пішохода

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 29 жовтня, близько 14:40 години на автодорозі сполученням «Житомир — Чернівці» в с. Смотрич Кам’янець-Подільського району.

72-річний кам’янчанин, керуючи автомобілем марки «Suzuki Vitara», скоїв наїзд на 46-річного місцевого жителя, який у той час переходив дорогу.

У результаті аварії пішохід від отриманих травм загинув на місці події.

За даним фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини події.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області