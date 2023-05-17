75-річний чернівчанин, на «Mitsubishi Space Star» збив 46-річну жінку на переході

Вчора, 16 травня, на спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що по вулиці Головній у Чернівцях трапилась дорожньо-транспортна пригода з потерпілою. За вказаним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження.

Для з’ясування обставин ДТП на місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група Чернівецького районного управління поліції. Попередньо правоохоронці з’ясували, що 75-річний чернівчанин, керуючи автомобілем «Mitsubishi Space Star», допустив наїзд на 46-річну місцеву жительку, яка переходила дорогу в межах пішохідного переходу.

У результаті наїзду потерпіла отримала перелом руки, медики доправили її до лікарні для надання необхідної допомоги.

Слідчі поліції внесли відомості про дорожньо-транспортну пригоду до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Шановні водії! Перед початком руху та під час руху враховуйте дорожню обстановку, дотримуйтесь правил швидкісного режиму та зменшуйте швидкість перед пішохідними переходами завчасно, щоб уникнути негативних наслідків.

Подбати про власну безпеку поліцейські радять і пішоходам, перед тим, як вийти на пішохідний перехід потрібно впевнитись у власній безпеці. Якщо ви бачите транспортний засіб який рухається, потрібно зачекати доки водій зупинеться, щоб надати вам перевагу у русі. У темний час доби позначте себе світлоповертальними елементами або ліхтарем, щоб кермувальник мав змогу побачити вас завчасно.

Будьте відповідальними, бережіть своє життя та здоров’я – дотримуйтесь Правил дорожнього руху!

Відділ комунікації поліції Чернівецької області