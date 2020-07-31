8 человек погибли в столкновении микроавтобуса и КамАЗа в оккупированном Крыму

Трагедия произошла около 5:15 утра.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы так называемого МЧС в оккупированном Крыму.

По предварительной информации, на трассе Таврида, микроавтобус «Мерседес Спринтер», двигаясь из г. Белогорск в г. Симферополь совершил столкновение со стоящим автомобилем КамАЗ с прицепом.

«По предварительной информации, на трассе Таврида, микроавтобус «Мерседес Спринтер», двигаясь по направлению в г. Симферополь совершил столкновение со стоящим автомобилем КамАЗ с прицепом. В микроавтобусе находилось 15 человек. В результате ДТП , 8 человек получили травмы, несовместимые с жизнью» — сказано в сообщении.