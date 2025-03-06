87-річного професора Йосипа Лося, якого звинуватили у домаганнях, звільнили з Львівського університету ім. І. Франка

Ректор Львівського національного університету імені Івана Франка Володимир Мельник підписав наказ про звільнення Йосипа Лося з посади професора кафедри зарубіжної преси. Колишні студентки факультету журналістики звинуватили Йосипа Лося у домаганнях. Він працював на факультеті 54 роки.

Про це повідомив Суспільному виконувач обов’язків декана факультету журналістики Мар’ян Лозинський.

“Враховуючи рішення Комісії з питань етики та професійної діяльності Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка від 03.03.2025 року щодо вчинення професором кафедри зарубіжної преси та інформації факультету журналістики Лосем Й. Д. аморальної дії, яка є несумісною з функціями викладача вищої школи, (…) наказую звільнити Лося Йосипа Дмитровича з посади професора кафедри зарубіжної преси та інформації факультету журналістики ЛНУ імені Івана Франка на підставі п. 3 ч.1 ст. 41 КЗпП України з 06. 03. 2025 року”, — йдеться в наказі.

Також йому мають компенсувати гроші за 34 дні невикористаної щорічної відпустки.

Суспільне намагалося отримати коментар Йосипа Лося, проте він не відповідає на дзвінки.

Цьому передувало рішення комісії з питань етики та професійної діяльності Львівського університету імені Івана Франка, яка рекомендувала ректору звільнити Йосипа Лося через вчинення ним аморального проступку, несумісного з продовженням роботи. Члени комісії проголосували за це одноголосно.

Йосип Лось відкидає звинувачення у домаганнях. Він заявив, що планує подавати позов до суду.

У відділі комунікації поліції Львівщини Суспільному повідомили, що правоохоронці проводять перевірку за цими фактами.

Що відомо про звинувачення на адресу Йосипа Лося

25 лютого журналістка видання NGL.media Катерина Родак на своїй сторінці у Facebook опублікувала допис, де розповіла про домагання викладача факультету журналістики ЛНУ імені Івана Франка Йосипа Лося. Описані у дописі події трапилися, коли їй було 19 років.

Катерині Родак висловив підтримку колишній викладач факультету журналістики Богдан Тихолоз. Він опублікував на своїй сторінці у Facebook пост на підтримку Катерини Родак. Богдан Тихолоз пише, що допис Катерини — це “діагноз страшної, задавненої хвороби, яка насправді має багато прізвищ та імен”.

Представник Уповноваженого ВРУ з прав людини у Львівській області Тарас Подвірний закликав “всіх, хто постраждав, звертатися за допомогою”.

Йосип Лось відкинув звинувачення та заявив, що “це наклеп”.

“Це є провокація, це абсурд. Це ж нічого не було абсолютно, дайте мені спокій. Я категорично не хочу мати справи з людьми, які совісті не мають. Провокатори! Їм не подобається, що я виступаю за Україну. Це все брехня, це наклеп. Я не хочу мати справи з людьми, які не мають совісті”, — зазначив в коментарі Суспільному Йосип Лось.

На факультеті журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка відреагували на ситуацію та опублікували офіційне розпорядження щодо відсторонення Йосипа Лося на час службового розслідування.

У коментарях під дописом Катерини Родак жінки почали ділитися своїми історіями, пов’язані із викладачем.

“Лось теж ліз цілуватися до мене.. затискав до стіни.. правда, я пручалася… Гидоцько.. Здається, він тоді був завкафедрою..”, — пише Оксана.

“Мені Лось казав наодинці в кабінеті, що я йому нагадую перше кохання і теж брав за руку і хотів поцілувати. Моя одногрупниця розповідала, що він вже кілька поколінь харасить жінок (він ще до її мами в свій час чіплявся)”, — пише Аліса.

“Вже не будучи студенткою, зустріла його випадково на вулиці. Переконував мене, що маємо зійтися, зачати і народити нащадка, “який буде геніальним”, — пише Юлія.

“Я навіть пригадую ту пару, де він говорив тобі про голі коліна на першому курсі. Лось обійняв мене у межах своєї персональної акції “проти куріння студенток”. Я погоджуюсь абсолютно, що курити поруч з факультетом — не ок. Але трохи дивно обіймати студента замість зауваження. Зараз думаю, чому ми це сприймали, як звичайні крінжові історії про викладачів”, — пише Роксолана.

Що відомо про Йосипа Лося

87-річний Йосип Лось викладає на факультеті журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка. Викладач є професором кафедри зарубіжної преси та інформації, доктором політичних наук.

У 1959 році Йосип Лось закінчив факультет журналістики Львівського державного університету імені Івана Франка. Працював у редакціях районних, міських, міськрайонних газет на посадах завідувача відділу, відповідального секретаря. З березня 1971 року – редактор університетської газети “За радянську науку”. Відтоді ж – на викладацькій роботі.

Як зазначають на сайті факультету журналістики, Йосип Лось є автором понад 1250 науково-публіцистичних і аналітичних статей.