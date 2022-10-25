9 років позбавлення волі – вирок суду мешканцеві Хуста, через якого у ДТП загинув чоловік і травмувалася жінка

За публічного обвинувачення Хустської окружної прокуратури місцевого жителя засуджено до 9 років ув’язнення за порушення правил дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, внаслідок чого одна особа загинула, інша – отримала тяжкі тілесні ушкодження (ч.ч. 2, 3 ст. 286-1 КК України).

Дорожньо-транспортна пригода сталася 27 липня минулого року в с. Іза на Хустщині. Водій автомобіля «Opel» на швидкості зачепив «Mercedes», що стояв на узбіччі з увімкненими аварійними покажчиками, з’їхав з дороги та зіткнувся з пішоходами. Власник припаркованого авто загинув на місці від отриманих травм, а його дружина отримала тяжкі тілесні ушкодження.

У родини залишилося двоє неповнолітніх дітей, яким винуватець ДТП за рішенням суду повинен щомісячно виплачувати грошову компенсацію до досягнення ними повноліття. Водночас задоволено цивільні позови потерпілих на загальну суму 678 тис. грн. Згідно з вироком, відбувши основне покарання у виді позбавлення волі, обвинувачений ще протягом 10 років буде позбавлений права керувати транспортними засобами. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури