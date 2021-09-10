9 років за ґратами за ДТП, у якому загинуло четверо людей – засуджено колишнього інспектора поліції

За публічного обвинувачення Житомирської обласної прокуратури вироком суду колишнього інспектора територіального відділення поліції Коростенського відділу поліції визнано винним у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинуло четверо людей, серед яких – малолітня дитина.

Колишнього правоохоронця засуджено до 9 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки.

Прокурори у суді довели, що у червні 2020 року правоохоронець, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння та керуючи автомобілем, перевищив швидкість і не надав переваги іншому автомобілю, який рухався по головній дорозі, спричинивши зіткнення з авто. Внаслідок скоєної ним ДТП загинув водій і три пасажири цього авто, серед яких – маленька дитина. Крім цього, травмовано ще одну пасажирку – матір загиблої дитини.

За матеріалами Житомирської обласної прокуратури