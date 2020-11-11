Антимонопольный комитет оштрафовал пять компаний за подделку сливочного масла

Общая сумма штрафов составила 30 миллиона гривень.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в рамках проекта по исследованию рынка масла «СТОП Фальсификат» оштрафовал пять компаний за производство поддельного сливочного масла и введение потребителей в заблуждение.

Об этом говорится в сообщении АМКУ.

В частности, 10 ноября комитет оштрафовал ООО «Богодуховский молокозавод» на 20,6 миллиона гривень, ООО «Малороганский молочный завод» (Харьковская область) на 4,4 миллиона гривень, ООО «Гайсинский молокозавод» (Винницкая область) на 3,6 миллиона гривень и ООО «Симол» (Киевская область) на 1 миллион гривень. Также ранее, 4 ноября, АМКУ наложил штраф на ООО «Интер-Мол» (Днепр) в размере 968 тысяч гривень за недобросовестную конкуренцию.

Таким образом, общая сумма штрафов составила 30 миллионов гривень.

«Комитет выявил ряд недобросовестных производителей, которые изготавливали смеси с неизвестными составляющими и при этом называли продукт «маслом». В некоторых случаях содержание немолочных и растительных жиров достигало 90-100%. Подобное «немасло», помимо продажи в магазинах и на оптовых рынках, поставлялось через систему публичных закупок в школы, детсады, интернаты, больницы», — отмечается в сообщении.

В АМКУ подчеркивают, что не только вышеупомянутые субъекты хозяйствования фальсифицировали молочную продукцию.

«Комитет завершает рассмотрение дел по другим производителям, нарушители будут привлечены к ответственности за нарушение конкурентного законодательства», — сказано в сообщении.

Что этому предшествовало

По итогам медиапроекта по мониторингу сливочного масла «СТОП Фальсификат», около 20% образцов сливочного масла в украинских магазинах оказались фальсификатом, содержащим жиры неживотного происхождения.

Справка УНИАН

Проект «СТОП Фальсификат» реализуется с участием журналистской команды телеканала «1+1» «ТСН Тиждень» при поддержке Госпродпотребслужбы, Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства и ОО «Общественный контроль защиты прав потребителей».

Проект стартовал 16 декабря 2019 года и направлен на усиление защиты потребителей и очищение рынка от фальсифицированной продукции.

УНИАН