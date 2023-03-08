Антикорупціонер Шабунін не очікував, що міжнародники пропустять Кривоноса у фінал конкурсу на директора НАБУ

Міжнародні члени журі з відбору нового директора Національного антикорупційного бюро України здивували голову “Центру протидії корупції” Віталія Шабуніна тим, що підтримали Семена Кривоноса як переможнця у цьому конкурсі.

Про це він заявив в інтерв’ю “Українській правді”.

“У мене купа питань до членів комісії (у тому числі до двох міжнародників). Мені важко зрозуміти логіку голосування за людину в трійці фіналістів без жодного досвіду розслідування кримінальних проваджень в корупційному секторі.

Ну там явно були люди, які, як на мене, точно мають досвід розслідування корупційних злочинів, мають результат цих розслідувань Тобто як можна було визначитись аж з такою поганою трійкою (фіналістів – ред.), у мене прямо запитання.

Принаймні позиція Коса (Драго Кос – один із членів журі – ред.), який до цього реально два роки витягував конкурс до САП, була тут для мене неочікуваною. Я був щиро здивований, скажу відверто”.

Водночас, за словами Віталія Шабуніна, сама процедура цьогорічного відбору нового керівника НАБУ була “повністю дотримана з точки зору закону”.

Проте “фінальний результат мав бути набагато кращим”, переконаний він.

“Пред’явити щось владі не можу, бо були міжнародники й мали превалюючий голос. У фінальному голосуванні одна людина від українців не голосувала за цю трійку і представник міжнародників не голосувала – а двоє інших проголосували”, – констатував Шабунін.

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6 березня Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні призначив директором НАБУ Семена Кривоноса, який до того обіймав посаду голови Державної інспекції архітектури та містобудування України.

Раніше журналісти виявили зв’язки деяких кандидатів на директора НАБУ з Офісом президента та корупційними скандалами. При цьом одного із претендентів, який розслідував справу щодо заступника керівника ОП Олега Татарова, – виключили з конкурсу. // УП